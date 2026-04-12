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Pati Lorena revela que tiene video de Sheyla Rojas con famoso personaje de la farándula

La exproductora dejó entrever la existencia de un video comprometedor entre al influencer con una figura de Chollywood durante una charla en ‘La Granja VIP’.

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Pati Lorena sorprendió en La Granja VIP al revelar la existencia de un video de Sheyla Rojas con un conocido personaje de Chollywood. TikTok.

La noche en 'La Granja VIP tomó un giro inesperado cuando Pati Lorena, exproductora y actual participante del reality, sorprendió a todos al insinuar la existencia de un video que involucra a Sheyla Rojas y a un conocido personaje del espectáculo peruano.

El comentario, realizado durante una conversación con otras figuras del programa, encendió la tensión y dio pie a una ola de especulaciones tanto dentro como fuera del set.

En medio de una charla informal, Lorena captó la atención del grupo al lanzar: “Te voy a contar que creo que nadie sabe”. Acto seguido, añadió: “Yo tengo un video de la cámara de su casa que ella me envió”, haciendo referencia directa a la vivienda de Sheyla Rojas y dejando entrever la posible existencia de material sensible sobre la ex chica reality.

La reacción de los presentes no se hizo esperar. Melissa Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, respondió con ironía: “Eso ya sabemos hija”, mientras que Samahara Lobatón fue más contundente y avivó la polémica con la frase: “Él es del pueblo, baño público”.

El intercambio provocó risas, gestos de sorpresa y miradas cómplices, aunque ninguno de los participantes reveló detalles específicos sobre el contenido del video.

Pati Lorena sorprendió en La Granja VIP al revelar la existencia de un video de Sheyla Rojas con un conocido personaje de Chollywood. Panamericana TV.
Pati Lorena sorprendió en La Granja VIP al revelar la existencia de un video de Sheyla Rojas con un conocido personaje de Chollywood. Panamericana TV.

¿Quién es el personaje involucrado? Las redes estallan en especulaciones

Tras la transmisión del episodio, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías sobre la identidad del personaje implicado junto a Sheyla Rojas en el video mencionado por Pati Lorena.

Entre los nombres más recurrentes, muchos usuarios apuntaron al exfutbolista Jefferson Farfán, con quien la modelo tuvo una relación mediática en el pasado. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la veracidad del material ni sobre la identidad exacta del protagonista.

El fragmento rápidamente se viralizó, generando numerosas reacciones y comentarios entre los fanáticos del reality y seguidores de la farándula local. El impacto del episodio radica en que la información fue revelada de manera espontánea y en un contexto de convivencia, lo que aumentó la expectativa en torno a la posible difusión del video o nuevas revelaciones.

Juicio Farfán–Klug: la reacción del exfutbolista tras sentencia que obliga a pagar 300 mil dólares. Infobae Perú / Captura: IG
Juicio Farfán–Klug: la reacción del exfutbolista tras sentencia que obliga a pagar 300 mil dólares. Infobae Perú / Captura: IG

La reacción de Sheyla Rojas y el entorno de ‘Chollywood’

Hasta el cierre de esta edición, Sheyla Rojas no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Pati Lorena. La modelo, habitual protagonista de titulares en el mundo del espectáculo, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde sus seguidores esperan un descargo o aclaración respecto a la mencionada grabación.

En ‘Chollywood’, el rumor ha sumado un nuevo capítulo a la extensa lista de controversias mediáticas que involucran a figuras públicas. La dinámica del reality, sumada al carácter espontáneo de las confesiones, ha convertido a La Granja VIP en uno de los programas más comentados de la temporada.

Pati Lorena y su diagnóstico de Alzheimer

Días antes de la polémica, Pati Lorena sorprendió al compartir un aspecto íntimo de su vida personal. En una conversación con sus compañeros, reveló que ha sido diagnosticada con Alzheimer en grado 1, lo que implica un proceso de adaptación y ejercicios recomendados por su neurólogo.

“Yo tengo diagnosticado Alzheimer en grado 1 y esos son los ejercicios que el neurólogo me manda hacer, así es que por vieja y olvidadiza gané”, declaró Lorena, generando muestras de apoyo y empatía entre los participantes. La exproductora ha manifestado su intención de seguir activa en el medio artístico y utilizar su experiencia para visibilizar la importancia de cuidar la salud mental.

“Todo es tratable”: Pati Lorena emociona al hablar de su Alzheimer en reality. Captura: La Granja Vip.
“Todo es tratable”: Pati Lorena emociona al hablar de su Alzheimer en reality. Captura: La Granja Vip.

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