Gian Marco conmueve con ‘Mis palabras no son balas’ en medio de la crisis peruana: “A mi pueblo se le acaba la paciencia”. Video: Instagram

Gian Marco ha conmovido a miles de peruanos con su tema ‘Mis palabras no son balas’, una canción que se ha transformado en un himno de dolor y esperanza frente a la inseguridad en Perú. El tema, lanzado el 25 de marzo de 2025, ha cobrado nuevamente fuerza tras los recientes hechos violentos que han ocurrido en el país, y el propio artista ha instado a la sociedad a reflexionar.

“Las canciones también se escriben para contar la historia de los pueblos, para identificarnos y reconocernos. ‘Silencio’ no es una canción para celebrar. Es lo que creo pensamos todos los ciudadanos peruanos, incluso, me atrevería a decir, ciudadanos de varios países latinoamericanos. Elegir es una virtud… no sigamos cayendo en lo mismo… aprendamos a elegir”, expresó Gian Marco.

El mensaje de Gian Marco y el impacto de ‘Mis palabras no son balas’

La violencia, la extorsión y la delincuencia han marcado la vida cotidiana de miles de peruanos, y Gian Marco, reconocido cantautor nacional, decidió canalizar ese dolor colectivo a través de la música. ‘Mis palabras no son balas’ nació hace algunas meses desde una profunda nostalgia, pero también de la esperanza de que algún día el país recupere la paz.

“Escribí esta canción con una profunda tristeza pero también con la esperanza de que algún día volvamos a vivir en paz en nuestro país”, compartió el artista en sus redes en marzo de este año. Lamentablemente han pasado poco más de seis meses y la situación sigue siendo la misma.

Gian Marco dedica su canción a las familias afectadas por la violencia y a quienes aún creen en la libertad.

La letra, directa y conmovedora, retrata el miedo de quienes salen a trabajar sin saber si regresarán a casa, la desconfianza hacia las autoridades y la impotencia de las familias que han perdido a sus seres queridos. Gian Marco dedicó el tema a “las familias que perdieron a sus hijos, madres, padres, hermanos… a los que no pueden defenderse. Para todas aquellas personas que aún seguimos creyendo en la libertad, en un país libre”, publicó en aquel entonces.

El contexto de la canción se ha vuelto aún más relevante tras el ataque armado sufrido por la agrupación Agua Marina, un hecho que reavivó el debate sobre la violencia en el país. En palabras del propio Gian Marco, la música puede contar la historia de los pueblos y servir como espejo de la realidad.

El mensaje del artista ha trascendido fronteras. Usuarios de otros países latinoamericanos, como Ecuador, se han identificado con la problemática y han compartido mensajes de solidaridad y empatía. Comentarios como “Esa canción también es para Ecuador donde estamos pasando lo mismo” y “Me hiciste llorar. Fuerza Perú!!! Vamos a salir adelante!” reflejan el alcance regional del tema y la conexión emocional que ha generado.

Reacciones y solidaridad de los usuarios ante canción de Gian Marco

El impacto de ‘Mis palabras no son balas’ no se ha limitado a la esfera musical. La interpretación de Gian Marco ha movilizado a seguidores y ciudadanos, quienes han expresado su apoyo y agradecimiento en redes sociales. “Dios bendiga Perú siempre”, “Duele lo que viven, lo que vivimos entre hermanos países. Que la música llegue a los corazones indicados”, y “Gracias Gian Marco, por tu suave abrazo a través de tu música”, son solo algunas de las reacciones.

La canción de Gian Marco refleja el dolor y la esperanza de los peruanos ante la ola de violencia.

Un día antes, conocida la trágica noticias del atentado a la agrupación Agua Marina, Gian Marco tomó una decisión que sorprendió a su público: posponer su gira nacional prevista para octubre de 2025. El anuncio, realizado a través de sus redes, estuvo cargado de pesar y reflexión. “La música es motivo de alegría, pero no se puede celebrar cuando hay tanto dolor”, afirmó el artista, quien explicó que la crisis de violencia e inseguridad le impide celebrar ni cantar en paz con su público.

La medida, acordada tras dialogar con su equipo, responde a la preocupación por el clima de violencia que golpea al país. “Me veo en la obligación de posponer la gira por mi país. No se puede trabajar así, con miedo, con angustia”, declaró Gian Marco en un video dirigido a sus seguidores. El artista, visiblemente conmovido, insistió en que la música es motivo de celebración, pero que en estos momentos no se puede celebrar nada ante tanto dolor y frustración.

Durante su mensaje, Gian Marco extendió su apoyo a los integrantes de Agua Marina, víctimas recientes de un atentado armado, y expresó su solidaridad con transportistas, chóferes, colegios, negocios y con toda la gente de bien que lucha por mantener la esperanza. “Mi abrazo fraterno a mis colegas hermanos de Agua Marina”, señaló el cantautor, añadiendo un tono de solidaridad al pronunciamiento.

El intérprete reconoció que no cuenta con herramientas políticas para cambiar la situación, pero reafirmó su compromiso desde la música. “Me gustaría tener la vocación política para cambiar las cosas, pero solo puedo hacerlo desde mi lugar”, afirmó. Su mensaje, lejos de posturas partidarias, transmitió una preocupación humana por la falta de entendimiento y la creciente desconfianza entre compatriotas.

El cantautor peruano decidió aplazar sus conciertos en varias ciudades, priorizando la seguridad y el bienestar de sus fans, mientras comparte un emotivo mensaje sobre la situación social que atraviesa el país (Instagram)

La decisión de posponer la gira fue recibida con comprensión y apoyo por parte del público, que valoró la sensibilidad del artista al priorizar el contexto nacional por encima de los intereses económicos. Las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, que se anunciarán próximamente, y quienes deseen solicitar devoluciones podrán hacerlo a través de los canales oficiales.

Al despedirse, Gian Marco reiteró su deseo de reencontrarse con su público en un momento más sereno y expresó su anhelo de justicia y bienestar para todos los peruanos. “Que Dios los bendiga”, concluyó el artista.

Letra de ‘Mis palabras no son balas’

Hoy salí con miedo a trabajar

no sé si voy a volver o si me van a matar

puede ser en una esquina de la calle

donde la esperanza se pintó de sangre.

Vivo sin poderlos entender

y por más que hago el intento ya no les puedo creer

una lucha entre el poder y su conciencia

y a mi pueblo se le acaba la paciencia.

La justicia y su balanza tienen doble cara

dime cómo se defiende una mujer que fue violada

dime qué hago con el hambre de los que no tienen nada

no me digas que me calle... Mis palabras no son balas.

Hoy salí a la calle a trabajar

y aunque parezca mentira me volvieron a robar

encontraron a mi hermano asesinado

y el balazo fue pal hombre equivocado.

Nuestra fe se ahoga en el poder

sabe a mierda lo que digan

nadie sabe quién es quién.

Cuántas veces más las marchas

cuánta gente que se marcha que por ellos

la justicia nunca supo responder.

Quiero ver brillar el sol de nuevo en mi país

caminar sin que me duela ver a mi madre feliz

conversar sin señalarnos sin pensar en el color

aunque seamos diferentes

blanco y rojo es nuestro amor

blanco y rojo es nuestro amor.