Fernando Rospiglios es el nuevo presidente del Congreso, a pesar de que Fuerza Popular aseguró que no aspiraban a presidir el Parlamento

Fernando Rospigliosi impulsa el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria. | Congreso

El Fujimorismo no cumplió con su promesa. Fernando Rospigliosi es el nuevo presidente del Congreso de la República, a pesar de que su bancada, Fuerza Popular, aseguró que aspiraban a presidir el Poder Legislativo.

Cuando los partidos políticos del país con representación en el Parlamento anunciaban su apoyo a la vacancia de Dina Boluarte, la organización de Keiko Fujimori manifestó que “tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, respaldamos la sucesión constitucional que llevó a Dina Boluarte a la Presidencia por haber integrado la plancha de Perú Libre”. “Lo hicimos por respetar el orden constitucional y para preservar la estabilidad y la democracia, no porque la hubiésemos elegido”, precisaron.

Sin embargo, afirman, la gestión de la exjefa de Estado “no ha tomado medidas efectivas contra la criminalidad, pese a haber contado con facultades legislativas”: En ese sentido, consideraban que “el Perú no puede seguir sumido en la inseguridad y la falta de liderazgo. Aunque reste poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más”.

Comunicado de Fuerza Popular

Es en la últoma parte del comunicado donde anuncian que “Fuerza Popular no aspirará a presidir ni el Congreso ni el Gobierno de transición”. Lo segundo sí se cumplió, pero lo primero no. “Ratificamos nuestro compromiso con el diálogo y la responsabilidad para superar la crisis. Otorgaremos al próximo Gobierno las facultades necesarias en materia de seguridad para enfrentar al crimen y devolver la paz a las familias peruanas”, añadieron.

Al momento de elegir a José Jerí como nuevo presidente del Perú, Fernando Rospigliosi fue respaldado para liderar el Poder Legislativo, dejando su puesto como primer vicepresidente vacío.

Las primeras declaraciones de Rospigliosi

Rospigliosi expresó que la destitución de Dina Boluarte y la sucesión de José Jerí al mando del Ejecutivo han agudizado la inestabilidad política en Perú. En declaraciones a RPP recogidas por Infobae, sostuvo que el país está sumido desde hace años en una situación crónica de crisis institucional, la cual se profundizó tras el reciente cambio de gobierno.

Rospigliosi señaló que durante la gestión de Boluarte hubo una retracción de inversiones, motivada por la espera e incertidumbre ante la llegada de las elecciones de 2026.

“Con la señora Boluarte había una retracción de inversiones, porque la gente está esperando a ver qué pasa con las elecciones de 2026. Y ahora ese problema, desgraciadamente es un hecho objetivo. Se va a complicar un poco más al haber un nuevo cambio”, afirmó el titular del Congreso.

En el contexto de la transición, el parlamentario manifestó su alarma ante el surgimiento de protestas y llamados a la violencia en redes sociales. Según Rospigliosi, existen grupos organizados que intentan incidir en el clima de inestabilidad nacional. Advirtió que tales acciones podrían derivar en escenarios de mayor conflictividad, por lo que remarcó la urgencia de que el país recupere la calma y se respete el cronograma electoral para 2026.

El presidente del Congreso consideró perjudicial cualquier intento de desestabilización con miras a forzar nuevos cambios de gobierno antes de las elecciones programadas. Subrayó que lo prioritario es avanzar hacia un proceso electoral ordenado y garantizar la elección de nuevas autoridades.

“No incentivar la violencia como están haciendo algunos grupos ya desde ahora mismo, tratando nuevamente de producir otro cambio de gobierno. Esto yo creo que es perjudicial. Y que podamos llegar con tranquilidad a las elecciones del próximo año”, declaró Rospigliosi.