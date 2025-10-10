Perú

Extranjeros reaccionan a vacancia de Dina Boluarte y destacan estabilidad económica frente a la crisis política: “Lo que no sirve se bota”

Mientras ciudadanos venezolanos y cubanos en Perú no ocultaron su sorpresa por la destitución de Boluarte, medios de Chile y Brasil resaltaron que, pese a los constantes cambios de gobierno, la economía peruana sigue resistiendo

Valeria Mendoza Talledo

Valeria Mendoza Talledo

La vacancia de Dina Boluarte
La vacancia de Dina Boluarte generó reacciones en redes sociales y medios extranjeros, que compararon la inestabilidad política del Perú con la permanencia de mandatarios en otros países de la región. Foto: Composición Infobae Perú

La vacancia de Dina Boluarte representó no solo el cierre abrupto de su mandato en Perú, sino que encendió una ola de reacciones entre ciudadanos extranjeros y medios internacionales, sorprendidos por la velocidad del proceso. Con 121 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso la destituyó por “incapacidad moral” durante una sesión que finalizó cerca de la medianoche del viernes 10 de octubre de 2025.

El procedimiento comenzó la jornada anterior, cuando un grupo multipartidario presentó cuatro mociones de vacancia respaldadas en acusaciones de corrupción del caso “Rolexgate” y la ausencia de resultados frente a la inseguridad ciudadana. Tras la votación, el entonces presidente del Congreso, José Jerí, asumió la jefatura del Estado, convirtiéndose en el séptimo mandatario peruano en nueve años.

Para numerosos extranjeros, el episodio ejemplificó la capacidad del sistema democrático peruano para sustituir a sus líderes con rapidez, algo inusual en países con regímenes autoritarios o estructuras políticas rígidas. Varios medios remarcaron que, aunque los cambios de gobierno son frecuentes, la economía peruana mantiene estabilidad, un contraste llamativo con la profundidad de la crisis política.

Migrantes venezolanos y cubanos comparan la política peruana con la de sus países

En la cuenta de TikTok Cubaneando en Perú, un ciudadano cubano expresó su sorpresa ante la rapidez del proceso parlamentario.

“Aquí en Perú se hacen las cosas rápido. Ayer me quedé viendo las noticias y al toque ya había otro presidente. No me lo imaginé, fue una cosa de locos (...) En Cuba llevamos 66 años con lo mismo (...) Aquí te acuestas con un presidente y amaneces con otro”, relató en el video, que se volvió viral en la red social.

“Te acuestas con un presidente y amaneces con otro”: extranjeros comentan la vacancia de Dina Boluarte. Fuente: TikTok / @jerez_92

El usuario añadió que le impresionó la naturalidad con la que los peruanos asumieron el cambio de mando. “La gente está normal, como si nada. Nosotros en Cuba estaríamos haciendo fiesta un año si pasara algo así”, dijo. Su testimonio fue compartido miles de veces como reflejo del contraste entre los sistemas políticos de ambos países.

En la misma línea, una ciudadana venezolana subió a TikTok un video en el que reflexionó sobre la situación: “Ya van siete presidentes en cinco años. Los peruanos: ‘lo que no sirve se bota pa’l caraj…’”, escribió mientras se le veía tomando café y leyendo noticias.

Una ciudadana venezolana reaccionó en
Una ciudadana venezolana reaccionó en TikTok a la vacancia de Dina Boluarte con humor. Foto: Composición Infobae Perú

El material, que irónicamente señala la rapidez con la que el Congreso peruano releva a sus mandatarios, detonó reacciones de usuarios que recordaron la permanencia de Nicolás Maduro en Venezuela, tras ser reelegido en elecciones catalogadas como fraudulentas en 2024.

Medios chilenos destacan la solidez económica del Perú pese a inestabilidad política

Desde Chile, varios medios de comunicación se mostraron sorprendidos por el nuevo cambio de gobierno en el Perú, aunque destacaron que el país mantiene una economía sólida pese a la inestabilidad política.

La periodista chilena Marianne Schmidt señaló en televisión que “políticamente hay una inestabilidad tremenda: siete presidentes en nueve años. Pero, en paralelo, la economía sigue pujante, con turismo activo y todo funcionando. Son dos Perús que coexisten”, comentó durante una transmisión en vivo.

Medios chilenos destacan la solidez económica del Perú pese a su inestabilidad política. Fuente: Meganoticias

Su colega Juan Antonio Neme expresó su asombro por la figura de la vacancia presidencial, sugiriendo que incluso podría considerarse en la legislación chilena. “Lo que más me impresiona es la hiperfragmentación del Congreso peruano. Hay demasiados partidos y, aun así, el país sigue avanzando económicamente”, señaló.

Ambos periodistas coincidieron en que la crisis política parece no afectar la vida cotidiana. “Perú ha internalizado la crisis. La gente sigue comprando, viajando, comiendo fuera. Allá la crisis política no paraliza la economía. En Chile, sería imposible”, sostuvo Neme. Añadió que “las tasas de inversión y crecimiento siguen iguales, no se comprometen económicamente”.

Prensa de Brasil resalta la destitución unánime de Dina Boluarte

El portal brasileño G1 informó sobre la votación unánime del Congreso peruano, que destituyó a Dina Boluarte por “incapacidad moral”. El reporte subrayó que el nuevo presidente, José Jerí, asumió inmediatamente el cargo prometiendo un “gobierno de reconciliación nacional” y declarando la “guerra al crimen”.

06/07/2025 July 6, 2025, Lima,
06/07/2025 July 6, 2025, Lima, PERU: LIMA 6 DE JULIO DEL 2025.PRESIDENTA BOLUARTE LIDERARA? PRESENTACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO SOBRE PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA â?" REINFO POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

El medio recordó que Boluarte enfrentaba graves denuncias de corrupción y un índice de desaprobación que se situaba entre el dos y el cuatro por ciento, además de las críticas por haber duplicado su salario en julio de 2025. Mencionó también que su llegada a la presidencia en 2022 se debió a la destitución y detención de Pedro Castillo, hecho que originó protestas extendidas en todo el país.

La noticia provocó miles de comentarios en redes sociales brasileñas. “Aquí en Brasil, los políticos también se enriquecen, pero nadie los saca”, publicó un usuario. Otro añadió: “Parece el Brasil, pero allá el Congreso tiene actitud”. Un tercero preguntó: “¿Y en Brasil? ¿Para qué sirve nuestro Congreso y Senado?”.

La velocidad del relevo político, la naturalidad social ante los cambios y la persistencia económica son los elementos más destacados ante la vacancia de Dina Boluarte, tanto por peruanos como por observadores internacionales.

