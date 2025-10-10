Los nuevos beneficios laborales para miles de docentes universitarios aprobados por Minedu

Más de 4.000 docentes universitarios y sus familias en todo el Perú accederán a nuevos beneficios laborales tras la aprobación de un Decreto Supremo por parte del Ministerio de Educación (MINEDU). Esta medida, de alcance nacional, actualiza y uniformiza los derechos laborales de los docentes ordinarios de universidades públicas, así como de los docentes civiles de instituciones de educación superior de los ministerios de Defensa e Interior incorporados a la carrera docente universitaria. Según informó el MINEDU, la norma garantiza el pago de compensaciones, asignaciones y subsidios entre 2024 y 2026, sin que esto implique un gasto adicional para el Tesoro Público.

El Decreto Supremo, emitido el 10 de octubre de 2025, responde al mandato de la Ley 32091 y deroga la normativa anterior (Decreto Supremo N.o 341-2019-EF). Su objetivo principal es establecer procedimientos y mecanismos que permitan actualizar y uniformizar los beneficios laborales del magisterio universitario en todo el país, detalló el MINEDU. La aplicación de la norma abarca tanto a los docentes ordinarios de universidades públicas como a los docentes civiles de instituciones de educación superior de los ministerios mencionados, siempre que estén incorporados a la carrera docente universitaria.

Crédito UNMSM

Los beneficios para los profesores universitarios

Entre los beneficios aprobados destacan la compensación por tiempo de servicios (CTS), la asignación por tiempo de servicios (ATS) y el subsidio por luto y sepelio. La CTS se entregará al momento del cese, calculada en función de los años laborados en la universidad. Este beneficio alcanzará a 637 docentes en 2024, 699 en 2025 y 840 en 2026, con una inversión superior a 309 millones de soles, según cifras del MINEDU. Por su parte, la ATS se otorgará al cumplir 25 y 30 años de servicio efectivo, calculándose de manera proporcional a la remuneración y las horas de dedicación. Este beneficio beneficiará a 960 docentes en 2024, 822 en 2025 y 517 en 2026, con una inversión que supera los 20 millones de soles.

El subsidio por luto y sepelio, fijado en un monto único de 3.000 soles, se entregará a los deudos del docente o al propio servidor, según corresponda. De acuerdo con el cronograma presentado por el MINEDU, este subsidio llega a 1.382 familias en 2024, 1.511 en 2025 y 1.506 en 2026, con una inversión aproximada de 4,5 millones de soles anuales. Además, la norma contempla el reconocimiento progresivo de estos beneficios para los docentes universitarios ordinarios que cesaron en 2023, en función de la disponibilidad presupuestal de cada universidad.

- UNMSM

Fuente de financiamiento

En cuanto a la fuente de financiamiento, el MINEDU precisó que la implementación de estos beneficios no generará gasto adicional al Tesoro Público. La cobertura de los pagos provendrá del presupuesto institucional de las universidades públicas, que quedan autorizadas a realizar las modificaciones presupuestales necesarias para la aplicación de la norma.

Con la aprobación de este Decreto Supremo, el MINEDU refuerza su apuesta por la mejora de las condiciones laborales en la educación superior pública y la revalorización de la labor docente universitaria, contribuyendo al desarrollo del país.