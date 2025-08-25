Aguinaldos de docentes en universidades e institutos públicos bordearán los S/4.000 con nueva ley que sube también la escolaridad

El Congreso debate un proyecto de ley que busca modificar el cálculo de aguinaldos y bonificación por escolaridad para docentes universitarios y de institutos públicos.

El Congreso de la República se alista para debatir un proyecto de ley que plantea modificar el cálculo de los aguinaldos y la bonificación por escolaridad para docentes universitarios (Ley Universitaria Nº 30220) y de institutos públicos (Ley Nº 30512), una propuesta impulsada por Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, congresista de tendencia magisterial que llegó al Parlamento por Perú Libre.

Quiroz es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, y posee una maestría en Docencia y Gestión Educativa por la Universidad César Vallejo. La reforma que impulsa podría beneficiarlo personalmente si decide regresar a la docencia cuando termine su mandato, que culmina en menos de un año.

Congreso debate cambios en aguinaldos y bonificación para docentes universitarios y de institutos

El proyecto, respaldado por otros cinco legisladores, propone que los aguinaldos y la bonificación por escolaridad dejen de ser montos fijos para estos maestros y se calculen según sus salarios y tipo de contrato, en línea con otros regímenes estatales. Actualmente, los docentes de institutos y universidades públicas reciben S/300 por cada aguinaldo y S/400 por escolaridad, un esquema fijo que rige para la mayoría de servidores públicos desde hace años.

La iniciativa argumenta que existe una brecha en el trato respecto a funcionarios de otros sectores, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes reciben beneficios calculados en proporción a su remuneración mensual y, en promedio, superan los S/3.000.

El reclamo de los docentes universitarios se ha centrado en que el mismo beneficio se otorga tanto a un profesor principal, con un sueldo que ronda los S/8.000, como a un auxiliar con ingresos próximos a la mitad, evidenciando una marcada dispersión salarial en el sector. El proyecto también compara el régimen docente con los beneficios que reciben jueces, fiscales y funcionarios de organismos autónomos, quienes pueden acceder a asignaciones muy superiores.

¿Puertas giratorias? El proyecto, impulsado por Segundo Quiroz de Perú Libre, podría beneficiar al propio legislador si retorna a la docencia tras su mandato.

Docentes universitarios podrían recibir aguinaldos según salario, no monto fijo

El texto contempla que los docentes universitarios reciban como aguinaldo y bonificación el 50% de su salario mensual ordinario, en tanto que para los profesores de institutos públicos la referencia será el salario básico de la primera escala docente. Todos los pagos se harán en una sola cuota y estarán sujetos a disposición presupuestal de las propias universidades, el Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, sin solicitar fondos adicionales al Tesoro.

El mecanismo planteado para aplicar la reforma tiene una estructura progresiva, lo que evitaría un impacto inmediato y total en el presupuesto estatal o universitario. El cronograma propuesto es el siguiente:

Primer año fiscal: Los docentes recibirán solo el 30% del monto calculado según las nuevas fórmulas de aguinaldo y bonificación.

Segundo año fiscal: El porcentaje sube al 60%.

Tercer año fiscal y años siguientes: Se otorgará el 100% del monto previsto conforme al nuevo esquema.

La propuesta plantea que los beneficios de docentes se calculen en función del salario y tipo de contrato, en lugar de montos fijos.

Ley en debate en el Congreso favorecería a docentes con bonificaciones más altas

Pese al trasfondo reivindicativo, la propuesta legislativa enfrenta críticas por la inconsistencia de sus argumentos y la falta de transparencia en sus cifras. En primer lugar, menciona distintas estimaciones de docentes beneficiados: 70.000 profesionales universitarios en el país, más de 24.000 en universidades públicas, luego cita 61.772 docentes y 15.000 de institutos públicos, para concluir que “cerca de 40.000” serían favorecidos.

Todas las fuentes aducidas corresponden a reportes oficiales, aunque la mayoría datan de 2018, lo cual deja sin respuestas la dimensión actualizada del universo afectado. “La magnitud del problema es significativa”, declara el proyecto, pero sin estudio demográfico vigente ni padrones oficiales recientes.

Ministerio de Educación. Actualmente, los docentes reciben montos fijos por aguinaldo y escolaridad, muy por debajo de los beneficios de otros sectores estatales.

La iniciativa también evita un análisis profundo del costo fiscal. Afirma que los cambios serán financiados con los mismos recursos previstos en la Ley Anual de Presupuesto y mediante reasignaciones internas, eficiencia y eventuales incrementos regulares, pero se abstiene de especificar montos, probables déficits o escenarios alternativos.

El escueto texto de Segundo Quiroz no explica cómo las universidades, muchas con altos niveles de gasto en planillas y limitaciones presupuestarias, podrán asumir mayores desembolsos. Tampoco hay cálculos de cuánto ascendería el aumento para cada docente.

Congreso propone subir bonos escolares y aguinaldos para académicos del sector estatal

El proyecto de ley 12199/2025-CR fue presentado el pasado 22 de agosto ante el Congreso y aún debe seguir el trámite legislativo habitual, que incluye su discusión en las comisiones correspondientes, como Educación y Presupuesto, antes de cualquier eventual debate y votación en el Pleno. No obstante, los antecedentes recientes del Parlamento muestran la aprobación de normas de fuerte impacto fiscal sin mayor estudio técnico.

Por último, el dispositivo también reproduce inequidades entre docentes con distintos tipos de contrato o en escalas bajas, especialmente en regiones. El contexto político, con elecciones cercanas y el inminente término de la legislatura, pone el foco en posibles beneficios directos a quienes como Segundo Quiroz podrían retomar la cátedra tras su paso por el Parlamento. ¿Cátedra de desfalco?