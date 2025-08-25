Perú

Aguinaldos de docentes en universidades e institutos públicos bordearán los S/4.000 con nueva ley que sube también la escolaridad

La nueva ley busca reemplazar el actual sistema del Ministerio de Educación, en el que los profesores reciben montos fijos de S/300 por cada aguinaldo y S/400 por escolaridad. Pero su autor se vería directamente beneficiado

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El Congreso debate un proyecto
El Congreso debate un proyecto de ley que busca modificar el cálculo de aguinaldos y bonificación por escolaridad para docentes universitarios y de institutos públicos.

El Congreso de la República se alista para debatir un proyecto de ley que plantea modificar el cálculo de los aguinaldos y la bonificación por escolaridad para docentes universitarios (Ley Universitaria Nº 30220) y de institutos públicos (Ley Nº 30512), una propuesta impulsada por Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, congresista de tendencia magisterial que llegó al Parlamento por Perú Libre.

Quiroz es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, y posee una maestría en Docencia y Gestión Educativa por la Universidad César Vallejo. La reforma que impulsa podría beneficiarlo personalmente si decide regresar a la docencia cuando termine su mandato, que culmina en menos de un año.

Congreso debate cambios en aguinaldos y bonificación para docentes universitarios y de institutos

El proyecto, respaldado por otros cinco legisladores, propone que los aguinaldos y la bonificación por escolaridad dejen de ser montos fijos para estos maestros y se calculen según sus salarios y tipo de contrato, en línea con otros regímenes estatales. Actualmente, los docentes de institutos y universidades públicas reciben S/300 por cada aguinaldo y S/400 por escolaridad, un esquema fijo que rige para la mayoría de servidores públicos desde hace años.

La iniciativa argumenta que existe una brecha en el trato respecto a funcionarios de otros sectores, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes reciben beneficios calculados en proporción a su remuneración mensual y, en promedio, superan los S/3.000.

El reclamo de los docentes universitarios se ha centrado en que el mismo beneficio se otorga tanto a un profesor principal, con un sueldo que ronda los S/8.000, como a un auxiliar con ingresos próximos a la mitad, evidenciando una marcada dispersión salarial en el sector. El proyecto también compara el régimen docente con los beneficios que reciben jueces, fiscales y funcionarios de organismos autónomos, quienes pueden acceder a asignaciones muy superiores.

¿Puertas giratorias? El proyecto, impulsado
¿Puertas giratorias? El proyecto, impulsado por Segundo Quiroz de Perú Libre, podría beneficiar al propio legislador si retorna a la docencia tras su mandato.

Docentes universitarios podrían recibir aguinaldos según salario, no monto fijo

El texto contempla que los docentes universitarios reciban como aguinaldo y bonificación el 50% de su salario mensual ordinario, en tanto que para los profesores de institutos públicos la referencia será el salario básico de la primera escala docente. Todos los pagos se harán en una sola cuota y estarán sujetos a disposición presupuestal de las propias universidades, el Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, sin solicitar fondos adicionales al Tesoro.

El mecanismo planteado para aplicar la reforma tiene una estructura progresiva, lo que evitaría un impacto inmediato y total en el presupuesto estatal o universitario. El cronograma propuesto es el siguiente:

  • Primer año fiscal: Los docentes recibirán solo el 30% del monto calculado según las nuevas fórmulas de aguinaldo y bonificación.
  • Segundo año fiscal: El porcentaje sube al 60%.
  • Tercer año fiscal y años siguientes: Se otorgará el 100% del monto previsto conforme al nuevo esquema.
La propuesta plantea que los
La propuesta plantea que los beneficios de docentes se calculen en función del salario y tipo de contrato, en lugar de montos fijos.

Ley en debate en el Congreso favorecería a docentes con bonificaciones más altas

Pese al trasfondo reivindicativo, la propuesta legislativa enfrenta críticas por la inconsistencia de sus argumentos y la falta de transparencia en sus cifras. En primer lugar, menciona distintas estimaciones de docentes beneficiados: 70.000 profesionales universitarios en el país, más de 24.000 en universidades públicas, luego cita 61.772 docentes y 15.000 de institutos públicos, para concluir que “cerca de 40.000” serían favorecidos.

Todas las fuentes aducidas corresponden a reportes oficiales, aunque la mayoría datan de 2018, lo cual deja sin respuestas la dimensión actualizada del universo afectado. “La magnitud del problema es significativa”, declara el proyecto, pero sin estudio demográfico vigente ni padrones oficiales recientes.

Ministerio de Educación. Actualmente, los
Ministerio de Educación. Actualmente, los docentes reciben montos fijos por aguinaldo y escolaridad, muy por debajo de los beneficios de otros sectores estatales.

La iniciativa también evita un análisis profundo del costo fiscal. Afirma que los cambios serán financiados con los mismos recursos previstos en la Ley Anual de Presupuesto y mediante reasignaciones internas, eficiencia y eventuales incrementos regulares, pero se abstiene de especificar montos, probables déficits o escenarios alternativos.

El escueto texto de Segundo Quiroz no explica cómo las universidades, muchas con altos niveles de gasto en planillas y limitaciones presupuestarias, podrán asumir mayores desembolsos. Tampoco hay cálculos de cuánto ascendería el aumento para cada docente.

Congreso propone subir bonos escolares y aguinaldos para académicos del sector estatal

El proyecto de ley 12199/2025-CR fue presentado el pasado 22 de agosto ante el Congreso y aún debe seguir el trámite legislativo habitual, que incluye su discusión en las comisiones correspondientes, como Educación y Presupuesto, antes de cualquier eventual debate y votación en el Pleno. No obstante, los antecedentes recientes del Parlamento muestran la aprobación de normas de fuerte impacto fiscal sin mayor estudio técnico.

Por último, el dispositivo también reproduce inequidades entre docentes con distintos tipos de contrato o en escalas bajas, especialmente en regiones. El contexto político, con elecciones cercanas y el inminente término de la legislatura, pone el foco en posibles beneficios directos a quienes como Segundo Quiroz podrían retomar la cátedra tras su paso por el Parlamento. ¿Cátedra de desfalco?

Temas Relacionados

aguinaldosescolaridaddocentesuniversidadesinstitutos publicosCongresoSegundo QuirozMinisterio de EducaciónEducaciónperu-economia

Últimas Noticias

Alerta en Perú por posible devolución millonaria de impuestos a casas de apuestas: Congreso peruano discute reforma para evitar reembolsos

Controversia. Diversos especialistas advierten que la actual normativa permite a empresas impugnar el pago de tributos, lo que podría obligar al Estado a reembolsar sumas millonarias y afectar el presupuesto público

Alerta en Perú por posible

Declaran feriado regional este 1 de septiembre en Perú: estos trabajadores tendrán el día libre

Por disposición en una ordenanza oficializada en el diario El Peruano, el próximo lunes significará para algunos un día de descanso compensable

Declaran feriado regional este 1

Ricardo Gareca habló de sus preferencias y fue claro al elegir entre Perú y Chile: “No hay duda de eso”

El técnico argentino, que tuvo pasos por la ‘bicolor’ y la ‘roja’, comparó ambas etapas y no dudó en revelar cuál lo marcó más

Ricardo Gareca habló de sus

Miranda Capurro y Domenico Benavides sorprendieron con beso en el Zaca Fest: “Por fin Mirénico”

Los integrantes de Zaca TV cumplieron uno de los deseos de sus seguidores en el tercer día del evento

Miranda Capurro y Domenico Benavides

Baja aceptación social está frenando proyectos de exploración energética en la Amazonía peruana, alerta Gerens

Países como Argentina, Guyana y Colombia ofrecen modelos más exitosos para dinamizar la exploración energética, mientras el Perú se repliega a la cola de la región

Baja aceptación social está frenando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Horror y misterio en San

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer no fue asesinada dentro del auto donde aparecieron los cuerpos

El Gobierno presentó un proyecto para para garantizar estabilidad fiscal por 20 años a las inversiones en energías renovables

El cerebro nunca deja de cambiar, por eso se puede aprender durante toda la vida

Mi País Conversa, una iniciativa de Fundación Bunge y Born e Infobae para la recuperación del diálogo democrático

Vuelos de cabotaje, los más afectados por el paro de controladores aéreos: cómo sigue el cronograma de medidas de fuerza

INFOBAE AMÉRICA
El lado oscuro de la

El lado oscuro de la curiosidad humana: cómo lo prohibido atrae a las personas, según un experto en comportamiento

Crecen las acusaciones en la izquierda boliviana: Evo Morales responsabilizó a Garcia Linera por haber “arruinado” a su antiguo delfín

Por primera vez, realizaron un trasplante de pulmón de cerdo en un paciente de 39 años

A horas de reunirse con el presidente Lee Jae Myung, Trump dijo que no permitirá una “purga o revolución” en Corea del Sur

Computación cuántica modular: cómo funciona el sistema que promete crecer pieza por pieza

TELESHOW
Andrea Ghidone sorprendió al anunciar

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”