Perú

Minedu separó a más de dos mil docentes y administrativos por delitos graves: Endurecen medidas para proteger a estudiantes

El Ministerio de Educación ejecuta la mayor cifra de separaciones en la historia educativa del país, apartando a 2160 trabajadores con condenas o procesos, en cumplimiento de la Ley 29988

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
En lo que va del
En lo que va del gobierno, el Minedu ha separado del sistema educativo a un total de 2 137 docentes y personal administrativo por delitos graves como violencia sexual, terrorismo, narcotráfico y homicidio. Foto: Minedu

Desde el año 2023 hasta el 25 de septiembre de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la separación de 2160 docentes y administrativos con condenas o procesos judiciales por delitos graves.

Esta cifra, descrita como la más alta registrada en el sistema educativo nacional, incluye acciones adoptadas en unas 1829 instituciones educativas públicas y 331 colegios privados, según información oficial.

El proceso responde a la aplicación rigurosa de la Ley 29988, normativa que establece medidas extraordinarias para remover del sector educativo a toda persona implicada en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, homicidio doloso, secuestro y otros delitos de similar gravedad.

“Vamos a limpiar las escuelas de malos elementos y no permitiremos que estén cerca de nuestros niños y jóvenes, pues, para el Ministerio de Educación, la seguridad de los estudiantes es una prioridad”, señaló el titular de la cartera , Morgan Quero.

Del total de separados, 1835 eran docentes y 325 administrativos. Los delitos comprenden principalmente violación a la libertad sexual (1813 personas implicadas), seguidos de terrorismo y apología del terrorismo (98), tráfico ilícito de drogas (95), homicidio doloso (41), secuestro (36) y otros cargos como proposiciones a menores con fines sexuales usando tecnología, proxenetismo, pornografía infantil, feminicidio, violación de la intimidad, trata de personas, secuestro extorsivo, parricidio y sicariato.

El Minedu subraya que se busca preservar la integridad de la niñez y juventud en todas las regiones del país.

El ministro Morgan Quero aseguró
El ministro Morgan Quero aseguró que la caja chica se usa únicamente para gastos menores e indispensables, bajo control y con topes definidos. (Foto composición: Infobae Perú/Minedu)

Refuerzo y balance de las acciones en 2024

La política de separación se fortaleció durante el periodo entre el 1 de abril de 2024 y el 25 de setiembre del mismo año, cuando fueron apartadas 1165 personas: 1000 docentes y 165 administrativos distribuidos en 1024 escuelas públicas y 141 colegios privados.

De estas, 176 fueron separadas de forma definitiva y 989 de manera preventiva, de acuerdo a información del Ministerio de Educación.

El balance específico para este último periodo precisa: 991 personas separadas estaban condenadas o procesadas por violación de la libertad sexual; 87 por terrorismo y apología del terrorismo; 22, por tráfico ilícito de drogas; 21, por homicidio doloso, y 13 por proposición a menores de edad con fines sexuales por medios tecnológicos.

Además, 13 casos estaban relacionados con secuestro, 6 con proxenetismo, 5 con violación de la intimidad por difusión ilícita de material sexual, 2 con feminicidio y 1 con parricidio.

El ministro Quero afirmó que su gestión continuará redoblando esfuerzos para retirar a cualquier docente o personal administrativo que represente un riesgo dentro de las instituciones educativas.

“El compromiso es preservar la seguridad de los estudiantes y hacer de las escuelas lugares seguros para la formación de niños y adolescentes”, declaró Quero, según los reportes institucionales.

Estas medidas adoptadas se consolidan como parte fundamental de la política preventiva y de intervención que marca el rumbo del sistema educativo peruano hacia una mayor protección de la infancia y adolescencia.

Temas Relacionados

MinedudocentesAlumnosNiñosNiñasdelitosperu-noticias

Más Noticias

El conmovedor mensaje de Reimond Manco luego de su entrevista con Magaly Medina: “La vida nos vuelve a juntar en otra etapa”

El exfutbolista reconoció sus errores del pasado y valoró los consejos de la periodista, mostrando una faceta más madura y una ola de reacciones positivas en las redes sociales

El conmovedor mensaje de Reimond

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

La conductora reveló durante su programa la conversación entre Gustavo Salcedo y el actor colombiano, quien habría pedido perdón tras la acusación de un presunto romance con la exmiss Mundo.

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’

Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán en medio del juicio contra su primo ‘Cri Cri’: “Compra conciencias”

‘La Blanca de Chucuito’ encendió la polémica con un mensaje sobre la compra de conciencias en la justicia peruana.

Melissa Klug envía indirecta a

Jorge Fossati advirtió sobre nueva lesión de Alex Valera que podría alejarlo de la selección peruana: “No empiecen con especulaciones absurdas”

El delantero fue convocado por Manuel Barreto, pero el técnico uruguayo reveló las molestias físicas de su dirigido previo al Universitario vs Juan Pablo II

Jorge Fossati advirtió sobre nueva

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a 4 jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

El extécnico de la ‘bicolor’ se refirió a la primera lista de la ‘Muñeca’ para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre

Juan Reynoso habló de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía alista acusación por lavado

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

Dina Boluarte tilda de “negacionistas” a sus críticos y pide no votar por ellos en Elecciones 2026: “Se van a disfrazar de buenos corderos”

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje de Reimond

El conmovedor mensaje de Reimond Manco luego de su entrevista con Magaly Medina: “La vida nos vuelve a juntar en otra etapa”

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán en medio del juicio contra su primo ‘Cri Cri’: “Compra conciencias”

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Cyrano de Bergerac emocionó al público en su estreno en el Teatro Municipal de Lima

DEPORTES

Jorge Fossati advirtió sobre nueva

Jorge Fossati advirtió sobre nueva lesión de Alex Valera que podría alejarlo de la selección peruana: “No empiecen con especulaciones absurdas”

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a 4 jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos