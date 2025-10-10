Perú

El mensaje de la viuda de Paul Flores tras ataque a Agua Marina: “No normalicemos la violencia”

Carolina Jaramillo expresó su dolor tras el atentado que sufrió Agua Marina, recordando el trágico asesinato de su esposo y pidiendo no acostumbrarse a la violencia que azota al país.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

El mensaje de la viuda
El mensaje de la viuda de Paul Flores tras ataque a Agua Marina. IG

Tras el atentado a balazos que sufrió la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina, en el que varios de sus integrantes resultaron heridos durante un concierto en Chorrillos, una voz del recuerdo y el dolor volvió a resonar en redes sociales: Carolina Jaramillo, viuda del recordado cantante Paul Flores, rompió su silencio con un conmovedor mensaje que estremeció al público peruano.

A través de sus redes sociales, la también cantante expresó su indignación y profunda tristeza por el nuevo episodio de violencia que golpea al mundo artístico, recordando el trágico momento en que perdió a su esposo en un ataque similar ocurrido hace algunos años, cuando el bus de Armonía 10, agrupación a la que pertenecía Paul Flores, fue baleado por delincuentes.

“Lo viví en carne propia”: Carolina Jaramillo rompe el silencio

Horas después del ataque a Agua Marina, Carolina Jaramillo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral por su sinceridad y la carga emocional que transmitía.

“Hoy (8 de octubre) nuestros queridos hermanos de Agua Marina fueron víctimas de un atentado, y no puedo quedarme en silencio. Lo viví en carne propia, lo lloré y cada vez que pasa, la herida se vuelve a abrir”, escribió.

La cantante recordó cómo el asesinato de Paul Flores marcó su vida para siempre y reconoció que noticias como esta reabren heridas difíciles de sanar. “Esto duele, no solo a los que estamos cerca, sino a todo un país que sigue sangrando”, agregó en su publicación, acompañada de una imagen negra en señal de luto.

El mensaje de Carolina reflejó no solo el dolor personal, sino también una denuncia abierta ante la inseguridad y la violencia que afectan al país y que, una vez más, alcanzan al ámbito artístico.

El mensaje de la viuda
El mensaje de la viuda de Paul Flores tras ataque a Agua Marina. IG

“No normalicemos la violencia”: el pedido de Carolina Jaramillo

En su mensaje, la viuda del exintegrante de Armonía 10 también hizo un llamado urgente a la sociedad y a las autoridades para no acostumbrarse a la violencia ni al miedo que se vive a diario.

“Como artista y como ser humano, les pido: no normalicemos la violencia. No miremos a otro lado. Oremos por los heridos. Que se aferren a la vida, que se recuperen, que todo salga bien. Todas mis oraciones están con ustedes”, expresó.

Sus palabras rápidamente generaron eco entre los usuarios y figuras de la música tropical, quienes resaltaron la valentía de Carolina al hablar desde la experiencia de quien perdió a un ser amado en circunstancias similares.

Carolina Jaramillo también destacó que, más allá de las diferencias o la competencia musical, los artistas son una gran familia y que cada ataque, amenaza o pérdida afecta a todo el gremio y a la cultura peruana.

La viuda de Paul Flores,
La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, se lanza como cantante con un homenaje a su esposo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Recuerdo de una tragedia que marcó la cumbia peruana

El caso de Paul Flores, conocido como el ruso, sigue vivo en la memoria del público. El cantante de Armonía 10 perdió la vida en 2010 luego de que el bus que trasladaba a la agrupación fuera atacado por sicarios en San Juan de Lurigancho. Su muerte provocó conmoción nacional y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los artistas en el país.

Desde aquel momento, Carolina Jaramillo ha mantenido un perfil discreto, dedicada a su hijo y a su carrera musical, pero siempre recordando con amor al padre de su hijo y exigiendo justicia por su trágica partida.

Por eso, su mensaje tras el atentado a Agua Marina no solo fue una muestra de solidaridad, sino también una forma de reabrir el debate sobre la inseguridad ciudadana, un problema que parece no tener fin.

Armonía 10
Armonía 10

Cientos de usuarios respaldan su mensaje

El post de Carolina no tardó en viralizarse. En pocas horas, miles de comentarios inundaron sus redes sociales, la mayoría de ellos expresando apoyo, admiración y empatía.

“Estamos hartos de vivir con miedo”, “Nadie más debería pasar por lo que tú viviste”, “Duele ver que la historia se repite”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Otros usuarios aprovecharon para exigir mayor protección policial a los artistas durante sus giras y presentaciones, recordando que Agua Marina es una de las agrupaciones más queridas y con mayor trayectoria del país.

“Por protección, sal del Perú junto a tu hijo, Carolina. No mereces revivir este dolor”, escribió una fanática conmovida.

Carolina Jaramillo y su mensaje de fortaleza

Pese al dolor y las memorias que la tragedia trajo consigo, Carolina Jaramillo se mostró firme y resiliente. Su publicación cerró con un mensaje de esperanza y fe, instando a la unión y a la oración por los heridos de Agua Marina.

“Que Dios los acompañe y los sane. Oremos por ellos, por sus familias, por todos los músicos que siguen trabajando pese al miedo. La vida vale más que todo”, escribió.

Con sus palabras, la artista volvió a conmover a todo el Perú, mostrando que su voz, más allá del canto, se ha convertido en un símbolo de fortaleza y amor frente a la adversidad.

Lucho Quiroga recibió dos disparos
Lucho Quiroga recibió dos disparos en atentado.

