Viuda de Paul Flores sobre la pensión ofrecida, y niega derechos a Armonía 10 para homenaje a Russo: “No les pertenece”

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores ‘Russo’, rompió su silencio en el programa Magaly TV La Firme este 25 de junio, revelando detalles de la difícil situación que enfrenta tras la muerte de su esposo, uno de los miembros más queridos de la famosa orquesta Armonía 10.

En una conversación llena de emoción y dolor, Carolina aseguró que la relación con la agrupación no ha sido la esperada, especialmente en lo que respecta al apoyo económico y la asistencia tras el fallecimiento de Russo. Asegura que hasta el momento no ha recibido ningún apoyo por parte de los miembros de la orquesta, a pesar de las promesas previas.

Según la viuda de Russo, los representantes de la orquesta solo realizaron un depósito por el seguro de vida correspondiente a la ley, pero este monto aún no ha sido liberado porque está consignado y solo un juez puede autorizar su disposición.

No recibe pensión ofrecida

“No hubo ningún acuerdo. Del último comunicado que saqué no se han hecho presentes, todo es por la vía legal. A mí no me han dado ni un sol. Yo no he recibido nada, es un depósito por consignación”, expresó Carolina con tono de frustración.

La situación la sorprendió profundamente, ya que, según explicó, jamás imaginó que Armonía 10, una agrupación con la que Russo había trabajado estrechamente, la desconociera como su esposa. “De los que pensé que nunca me iban a dar la espalda fue de ellos, no entendí por qué me desconocieron como esposa. Mis compadres saben”, señaló, dejando claro el dolor y la incomodidad que siente al ver que la orquesta, con la que su esposo compartió tantos momentos, ha dado la espalda a su familia.

El conflicto no se detiene ahí, ya que Carolina también habló sobre la pensión que, según la orquesta, se ofreció para su hijo. Armonía 10 había afirmado públicamente que intentaron ofrecerle 5000 soles como pensión para el hijo de Russo, algo que Carolina aclaró durante su entrevista.

No dará permiso para imagen de ‘Russo’ en homenaje

“No tienen ningún derecho sobre la imagen de Paul, esos 5000 soles que ofrecieron para un apoyo a mi hijo, pero era a cambio de una exclusividad de la imagen de Paul. Ellos no tienen derecho a la imagen, ni voz ni nada”, dijo Carolina, dejando claro que el ofrecimiento de la pensión estaba condicionado a un control exclusivo sobre la imagen de su esposo, lo que no estaba dispuesto a aceptar.

El respaldo que la viuda de Paul esperaba de la orquesta tras la muerte de su esposo nunca se materializó de la manera en que ella lo esperaba. Aunque la situación legal sigue su curso, la viuda de Russo siente que la orquesta se aprovechó de la situación y no actuó de manera adecuada.

Además, destacó que, en lugar de buscar una solución amigable, se ha visto obligada a tomar medidas legales para obtener lo que le corresponde como esposa y madre de su hijo.

Inicia proceso legal contra Armonía 10

La situación con Armonía 10 es solo una de las muchas dificultades que Carolina ha tenido que enfrentar después de la muerte de su esposo. La cantante también mencionó que ha tenido que lidiar con la ausencia de su esposo y con la falta de apoyo de quienes, en teoría, debían haber estado más cerca de ella y su familia en estos momentos tan complicados.

La orquesta, que solía ser una gran parte de la vida de Paul, no ha cumplido con las expectativas de apoyo que ella esperaba. A pesar de todo, Carolina mantiene la esperanza de que la justicia prevalecerá en su lucha y que eventualmente recibirá lo que le corresponde por derecho.

