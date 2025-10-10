¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?: casos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori son claves para la expresidenta

La presidenta Dina Boluarte podría tener acceso a una pensión vitalicia luego de ser vacada por el Congreso. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El futuro de la pensión vitalicia para la expresidenta Dina Boluarte, ahora depende de la interpretación que realice el Congreso sobre la ley que establece el acceso a este beneficio en el caso de exmandatarios. Aunque la normativa reconoce este beneficio a quienes han ocupado la jefatura del Estado, la decisión final corresponde a la Mesa Directiva del Poder Legislativo, ahora presidida por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

El abogado constitucionalista Carlos Gonzalez explicó a Infobae Perú en exclusiva que el propósito de esta norma es asegurar que los exmandatarios mantengan un nivel de vida adecuado tras su gestión, manteniendo su representatividad incluso cuando están fuera del cargo.

Sin embargo, la aplicación de la ley ha sido desigual. El Congreso, responsable de administrar el presupuesto para este beneficio, ha optado por una lectura restrictiva en los casos de Francisco Sagasti y Manuel Merino, quienes accedieron a la presidencia por sucesión y no por elección directa, negándoles la pensión. Esta misma interpretación podría afectar a Boluarte, quien también asumió el poder de la misma forma.

La presidenta Dina Boluarte podría acceder a una pensión vitalicia. Composición: Infobae Perú/ NTN24

“Dina Boluarte, en el momento en el que estamos hablando, no tiene una acusación constitucional en su contra. Eso demora un tiempo en formularse. Si el Congreso no la presenta, igual la mesa directiva, que es la que maneja el presupuesto de asignación a los expresidentes, es el que tiene la potestad de interpretar la norma para poder finalmente saber si se le va a otorgar o no esa pensión. Eso es lo que ha sucedido con Sagasti y con Merino”, indicó a este medio.

González detalló que la pensión solo se suspende ante una acusación constitucional formalizada en el Pleno, y este proceso puede abrirse rápidamente si se reúnen las firmas requeridas y los parlamentarios tienen la voluntad política suficiente.

El experto en derecho constitucional también indicó que luego de ser vacada por el Congreso, la situación legal de Boluarte ha cambiado y ahora ya no goza de inmunidad, por lo que ya puede ser investigada y, en caso de ser condenada, se podría eliminar su derecho a gozar de una pensión vitalicia.

“La expresidenta Boluarte el día de hoy ha pasado ya a ser una simple ciudadana. Esa inmunidad que tenía durante el ejercicio del cargo, la ha perdido. Se conserva todavía una, un halo de inmunidad, pero se pueden reactivar (sus denuncias constitucionales) o se pueden presentar nuevas sobre los mismos casos”, afirmó el abogado a Infobae Perú.

La Justicia peruana ordenó al Congreso aprobar la pensión vitalicia del expresidente Castillo

Casos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori son claves para Boluarte

La situación del acceso a una pensión vitalicia depende en gran medida de los casos de otros expresidentes. De hecho, la expresidenta Boluarte tendría especial interés en el resultado del caso de su excompañero en la plancha presidencial, Pedro Castillo, que también está exigiendo que se le pague el monto mensual de su pensión vitalicia.

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ya ordenó al Congreso otorgar la pensión a Pedro Castillo. El tribunal concluyó que el Parlamento vulneró el principio de igualdad al negarle este beneficio, mientras que en el caso de Alberto Fujimori este sí fue concedido pese a que fue condenado por corrupción y homicidio.

De acuerdo con la resolución, obtenida por Infobae Perú, el Congreso utilizó el mismo artículo de la ley para justificar decisiones opuestas, afectando el derecho a la igualdad. Si bien el fallo es de primera instancia y falta confirmación, podría obligar al Parlamento a acatar en caso de que se apruebe la ejecución anticipada solicitada por la defensa de Pedro Castillo.

“Si fue acusado constitucionalmente; y lo está, a la fecha; su pensión debiera estar suspendida. Lo propio con Fujimori. En su caso, el Congreso obró, en mi opinión, contra la ley”, afirmó Luciano López en exclusiva para Infobae Perú.

El abogado constitucionalista Luciano López también manifestó en su cuenta de X que la pensión otorgada a Fujimori es “ilegal e inconstitucional”, ya que la ley promulgada por él mismo suspende el beneficio si existe acusación constitucional, condición que cumplió.

A woman holds a sign reading "Dina Out" after Peru’s Congress voted unanimously to remove President Dina Boluarte from office, in Lima, Peru October 9, 2025. REUTERS/Gerardo Marin

López remarcó que el indulto no elimina la acusación ni la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así que el pago de la pensión contradice el principio de buena administración previsto en la Constitución.

Vacancia contra Dina Boluarte no le impide recibir una pensión

El abogado Carlos Gonzáles también insistió que “Castillo tiene buenas posibilidades de que su argumento sea acogido en un debate en sala (...). No hay una sentencia definitiva, (...) el principio de presunción de inocencia, y por más que hablemos de esos asuntos, no calza dentro de lo que está en la ley,

El Abogado constitucionalista Carlos Gonzalez observó que el Congreso puede mantener una interpretación restrictiva, como en los casos anteriores de Sagasti y Castillo, o aplicar una lectura literal, como se hizo con Fujimori.

El abogado Carlos Gonzales indicó a Infobae Perú que tanto Castillo como Boluarte podrían recurrir a una acción de amparo para invocar el principio de igualdad, permitiendo una intervención del Tribunal Constitucional que fije una interpretación definitiva de la norma en lugar de estar pendientes de que el Congreso lo haga como pasó en otros casos similares.