¿Cómo impactará la vacancia de Dina Boluarte al precio del dólar en Perú y a la estabilidad económica del país?

En la sesión cambiaria más reciente, el dólar cerró en S/ 3,4265, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cifra que representa un nuevo mínimo en los últimos cinco años. En el mercado paralelo, la moneda estadounidense se cotiza en valores de compra de S/ 3,420 y venta de S/ 3,450. Este comportamiento refleja una marcada depreciación del dólar frente al sol en un contexto global de ajustes monetarios y presiones sobre las economías emergentes.

Sin embargo, la inminente vacancia de la presidenta Dina Boluarte genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará el tipo de cambio peruano en los próximos días y meses. Frente a este escenario, Infobae Perú conversó con dos expertos en economía para analizar cómo podría reaccionar el dólar y qué tan sólida se mantendría la estabilidad económica del país.

Posibles movimientos del tipo de cambio tras la vacancia

El economista Armando Mendoza indicó que es difícil anticipar con precisión el comportamiento del dólar ante la salida de Boluarte, pero considera que existen parámetros que permiten hacer proyecciones prudentes.

“No soy futurólogo como para poder decir exactamente qué va a pasar con el dólar, pero sí hay algunos parámetros en los cuales podemos basarnos para hacer suposiciones y proyecciones”, dijo para Infobae Perú.

Mendoza estima que podría producirse un periodo de volatilidad, aunque sin un cambio sustancial en el tipo de cambio. “No imagino que vaya a haber una corrida o un alza significativa”, comentó, al señalar que el mercado ya ha asimilado la debilidad del gobierno saliente y no reaccionaría con pánico.

El especialista sostiene que la estabilidad del tipo de cambio podría sostenerse gracias a tres factores principales: la autonomía del BCRP respecto del poder político, el nivel sólido de reservas internacionales y un entorno externo aún favorable para las exportaciones peruanas, particularmente en minería y agroindustria.

“Ya los agentes económicos en buena parte habían absorbido la idea de que este gobierno no daba para mucho más. No es como una gran sorpresa que de la noche a la mañana todo el mundo entre en pánico”, explicó.

Un repunte breve y condicionado

El profesor y analista financiero Jorge Carrillo Acosta también prevé que la vacancia provocará cierta especulación en el mercado cambiario, aunque con efectos limitados en el tiempo.

“De hecho va a generar especulación. Yo creo que, al final, el dólar va a subir, dependerá mucho de quién sea el nuevo presidente temporal o provisional, este podría regresar a su cauce descendente”, señaló para Infobae Perú.

Carrillo anticipa un posible aumento del tipo de cambio en el corto plazo, impulsado por la incertidumbre política. Sin embargo, considera que la magnitud del movimiento dependerá de la reacción inicial del nuevo gobierno y de las señales de estabilidad que logre transmitir.

Ambos economistas coinciden en que el impacto sobre el dólar será moderado si el Banco Central actúa con prudencia y si el Ejecutivo de transición demuestra solvencia política e institucional.

Riesgos para la estabilidad económica y la inversión

Al analizar los efectos más amplios de la vacancia sobre la economía nacional, Armando Mendoza advirtió que la estabilidad de la política económica dependerá en gran medida del manejo que asuma el nuevo Ejecutivo.

“Ahí, francamente, todo saltó por los aires y habrá que ver qué es lo que sucede”, comentó.

Explicó que los cambios de gobierno suelen generar retrasos en los procesos administrativos del Estado, como la ejecución del gasto público, las compras estatales y los programas sociales. En el caso peruano, la alta rotación ministerial ha debilitado la capacidad institucional y genera costos adicionales para la gestión fiscal.

Carrillo Acosta coincidió en que la incertidumbre política puede frenar la inversión privada.

“Obviamente, genera incertidumbre y eso frena un poquito la inversión. Esto no es nuevo, estamos repitiendo un poco el mismo plato que hicimos en el año 2021.”

Según el experto, los inversionistas suelen reaccionar con cautela ante los cambios inesperados de gobierno, posponiendo decisiones hasta tener mayor claridad sobre la dirección de la política económica.

Posibles riesgos fiscales y financieros

Mendoza añadió que la vacancia podría tensar las cuentas públicas si el nuevo gobierno no establece una hoja de ruta fiscal clara. Recordó que en los últimos meses ya se habían detectado inconsistencias en el cálculo del déficit y presiones en el manejo de la deuda pública.

Carrillo, por su parte, advirtió que el contexto de inestabilidad política puede elevar el riesgo país y encarecer el acceso del Perú al financiamiento externo. Un aumento en las primas de riesgo implicaría tasas de interés más altas para la colocación de deuda soberana o corporativa.