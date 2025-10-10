Chancay recibe a miles de visitantes en el inicio del Festival del Chancho al Palo 2025

Fiesta gastronómica del Norte Chico reúne a miles en torno al chancho al palo, orgullo huaralino. (Foto: Agencia Andina)

El tradicional Festival del Chancho al Palo inició este viernes 10 de octubre en Chancay, marcando un nuevo capítulo en la historia de una de las celebraciones gastronómicas más importantes del país. El evento, que por años se desarrolló en Huaral, trasladó su sede al estadio Rómulo Shaw Cisneros con el objetivo de descentralizar la festividad y promover la integración cultural entre ambas ciudades del Norte Chico.

Más de 3.000 personas asistieron al primer día de la feria, donde se rindió homenaje al emblemático plato huaralino que ha conquistado el paladar de peruanos y extranjeros. Desde tempranas horas, los visitantes formaron largas filas para degustar el tradicional chancho al palo, preparado sobre brasas de leños frutales por los más reconocidos cocineros de Huaral y Chancay.

XI Edición del Festival del Chancho al Palo. Foto: Andina

Plato con historia y tradición

El chancho al palo, considerado patrimonio cultural de la región Lima, se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para los habitantes del Norte Chico. Su preparación —a base de carne de cerdo sazonada y cocinada lentamente sobre brasas— encierra una técnica ancestral transmitida por generaciones. Durante el festival, los asistentes pudieron disfrutar de distintas versiones del potaje, acompañadas de zarsa criolla, papa sancochada y chicha morada o de jora.

El evento es promovido por la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de Huaral, que busca consolidar la marca “Chancho al Palo” como uno de los principales atractivos gastronómicos del país. Además de los stands de comida, la inauguración incluyó un colorido desfile con caballos de paso y Dragones chinos, simbolizando la unión de la tradición peruana con la influencia cultural que caracteriza a la zona portuaria de Chancay.

Huaral invita a probar su tradicional chancho al palo y recorrer campos abiertos, con opciones económicas para familias y visitantes.

Proyección cultural y turística del Norte Chico

La fiesta gastronómica no solo celebra un plato, sino también la proyección turística y económica que genera en la región. Chancay, conocido como el “nuevo puerto de Latinoamérica”, se perfila como un punto estratégico para el desarrollo del turismo gastronómico y cultural. Las autoridades locales destacaron que el festival impulsa el comercio, el hospedaje y la promoción de productos del fértil valle de Huaral.

El Festival del Chancho al Palo 2025 continuará hasta el domingo 12 de octubre, ofreciendo degustaciones, concursos culinarios y presentaciones artísticas. En cada plato servido, se mantiene viva una tradición que une a Huaral y Chancay bajo un mismo aroma: el del chancho al palo, orgullo de la gastronomía peruana.

Cuatro ingredientes bastan para recrear la tradicional receta huaralina del chancho al palo.

Repartirán dos mil platos de chancho al palo

El distrito de Chancay se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo del XI Festival del Chancho al Palo, una celebración que busca promover la gastronomía del Norte Chico y fortalecer el turismo en la región Lima. Este año, los organizadores anunciaron la entrega de 2.000 platos gratuitos de chancho al palo con carapulcra a personas de sectores vulnerables del distrito. La actividad reunirá a expositores locales, productores y referentes del sector gastronómico, quienes presentarán innovaciones en la preparación del tradicional plato huaralino, junto con una variada oferta de comidas y postres típicos de la zona.

El Estadio Municipal de Chancay será la sede del evento, que se desarrollará del 10 al 12 de octubre, bajo la organización de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de Huaral, con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Durante los tres días, se espera la llegada de turistas nacionales y extranjeros atraídos por la reconocida gastronomía huaralina, declarada patrimonio cultural de la región. Además, el festival contará con presentaciones artísticas, espacios familiares y degustaciones, consolidándose como uno de los principales eventos gastronómicos del Norte Chico.

XI Edición del Festival del Chancho al Palo. Foto: Andina

Rosa Elena Valcárcel, presidenta de Ahora Huaral, destacó que el festival no solo busca mantener viva la tradición del chancho al palo, sino también impulsar la innovación gastronómica y dinamizar la economía local. Según señaló, la cita representa una oportunidad para exhibir la calidad de los productos del fértil valle de Huaral y fortalecer la identidad culinaria de la región. Con esta edición, Chancay se consolida como una nueva vitrina para la gastronomía peruana y un destino clave para el turismo gastronómico en Lima provincias.