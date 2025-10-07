Perú

Perú se convierte en el mejor destino gastronómico de sudamérica, según importante revista internacional

La cocina nacional se encuentra una vez más en los ojos del mundo gracias a este gran reconocimiento

Por Alejandro Aguilar

El ceviche es el plato
El ceviche es el plato bandera del Perú y el favorito de los visitantes - Créditos: Andina.

La gastronomía peruana siempre ha estado caracterizada por su diversidad, riqueza de insumos y una tradición que combina técnicas ancestrales con propuestas contemporáneas, lo que la ha posicionado a lo largo de los años como una de las más reconocidas y apreciadas en diferentes continentes.

Esta reputación se ha visto reafirmada en los Readers’ Choice Awards 2025 en el que la revista Condé Nast Traveller incluyó a Perú en la lista Best Countries for Food, situándolo como primero en Sudamérica y en la décima casilla a nivel mundial.

La edición más reciente de estos galardones contó con la participación de cerca de 200.000 lectores británicos, quienes eligieron a los países que ofrecen experiencias culinarias excepcionales a partir de sus propias vivencias de viaje.

La publicación decidió resaltar el atractivo gastronómico del país no solo por la creatividad de sus chefs, sino también por la riqueza de productos autóctonos y una tradición culinaria de siglos.

El ceviche peruano sufrió transformaciones
El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX - Créditos: Andina.

“El perfil de sabor de Perú describe un notable mapa transcontinental, arraigado en una historia de colonialismo español y migración laboral asiática, aunque incluso al abrazar influencias extranjeras, las antiguas técnicas indígenas burbujean en la superficie”, escribió la revista.

Además, recordó que Maido fue elegido como el mejor restaurante del mundo, ejemplo de la proyección internacional alcanzada por la cocina nacional. “A veces, menos es más, y los restaurantes sencillos de Perú eliminan todos los adornos para dejar que el sabor hable por sí solo”, precisó.

Del mismo modo, le dedicó unas líneas a nuestro plato bandera. “De hecho, hay evidencias que sugiere que el ceviche se remonta a las regiones costeras de Perú hace unos 2000 años, cuando los pescadores crearon las primeras iteraciones de los tazones cítricos de pescado crudo en cubos que conocemos y amamos hoy”, se lee.

El resultado coloca a la nación andina entre los países donde la recuperación del turismo y la diversidad culinaria encuentran un punto de encuentro. El listado, que figurará también en la edición impresa de noviembre de Condé Nast Traveller, fue confeccionado a partir de recomendaciones sobre ciudades, aerolíneas y hoteles, lo que demuestra el interés de la publicación en cubrir todos los aspectos de la experiencia turística.

La gastronomía peruana destaca por
La gastronomía peruana destaca por su diversidad, el uso de insumos autóctonos y la integración de técnicas ancestrales con propuestas modernas - Créditos: Andina.

¿Cuál es el listado completo?

  1. Tailandia (98,33)
  2. Italia (96,92)
  3. Japón (96,77)
  4. Vietnam (96,67)
  5. España (95,91)
  6. Nueva Zelanda (95,79)
  7. Sri Lanka (95,56)
  8. Grecia (95,42)
  9. Sudáfrica (94,76)
  10. Perú (94,55)
  11. Maldivas (94,55)
  12. Colombia (94,29)
  13. Francia (94,00)
  14. Marruecos (94,00)
  15. Turquía (93,88)

Platos peruanos

Además del ceviche, la cocina nacional ofrece una amplia variedad de platos que han alcanzado notoriedad internacional y forman parte del repertorio diario de hogares y restaurantes en todo el país. El ají de gallina, el lomo saltado, la causa limeña, la papa a la huancaína y los anticuchos se mencionan entre las preparaciones más populares y reconocidas por visitantes extranjeros.

Así, la variedad presente en los sabores, colores y texturas de los platos contribuyen a consolidar la reputación de Perú como destino gastronómico destacado, con propuestas que satisfacen el apetito y la curiosidad de los viajeros.

