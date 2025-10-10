Perú

Abogado de Dina Boluarte no descarta renuncia y asegura que presidenta no buscará asilo político: “No abandonará el país”

Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, afirmó que Boluarte mantiene la calma pese a la crisis política y que su defensa continúa firme ante las investigaciones fiscales

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Abogado de Boluarte asegura que la presidenta sigue firme y desmiente versiones de fuga o asilo político. (Crédito: Canal N)

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, declaró ante la prensa sobre el complejo escenario político que enfrenta el Ejecutivo tras la presentación de una nueva moción de vacancia en el Congreso. El defensor legal de la mandataria aseguró que no ha existido ninguna conversación sobre una eventual renuncia ni sobre un pedido de asilo político, aunque evitó descartar de manera categórica una dimisión.

“No podría ni afirmarlo ni negarlo, porque no es un tema que ella haya introducido ni que yo haya introducido”, señaló Portugal al ser consultado por la posibilidad de una renuncia presidencial. El abogado recalcó que no ha redactado ninguna carta en ese sentido y que su papel se limita al asesoramiento jurídico, no político. “Mi rol no es el de un asesor político, es asesor legal”, insistió, aclarando que cualquier decisión de ese tipo corresponde únicamente a la presidenta.

Asimismo, negó versiones que circularon en algunos medios sobre un supuesto pedido de asilo político. “Con la presidenta no he conversado sobre ningún asilo. No se ha redactado ni se ha planteado esa posibilidad. La defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia, y está tranquila con su conciencia”, afirmó.

Dina Boluarte se encuentra serena

Durante su diálogo con la prensa, Juan Carlos Portugal aseguró que la presidenta Dina Boluarte está tranquila en medio de la crisis política y la posible vacancia. “La presidenta está bastante serena. Está en permanente comunicación con sus ministros y sabe la agenda titánica que han tenido”, comentó.

El abogado explicó que la mandataria se encontraba reunida con el Consejo de Ministros para evaluar distintos escenarios políticos, aunque subrayó que esas conversaciones corresponden al ámbito político y no a su asesoría legal. “En este momento, ella está reunida con sus ministros para evaluar esos escenarios, pero a mí, como su abogado, no me corresponde”, precisó.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si Boluarte teme ser vacada, Portugal respondió que la mandataria confía en la gobernabilidad y en la sensatez de los partidos políticos. Sin embargo, advirtió que “cualquier intento de acelerar o exonerar el procedimiento de vacancia sería absolutamente ilegal desde una perspectiva constitucional”.

Ratifica lealtad a Dina Boluarte

El defensor legal de la jefa de Estado también desmintió las versiones que afirmaban que había presentado su renuncia a la defensa de la presidenta. Al contrario, reafirmó su compromiso profesional con el caso. “Le he expresado mi lealtad a la presidenta, como con todos mis clientes, hasta el final de mis días, sea por decisión política o sea el próximo año”, declaró.

Portugal explicó que su trabajo se centra en los temas penales que involucran a la mandataria, principalmente el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”, que la Fiscalía aún mantiene en investigación. “No me preocupa ese caso porque todos los testigos han señalado que se trata de aportes domésticos, de treinta, cien o ciento cincuenta soles”, dijo, al tiempo que acusó al Ministerio Público de no haber realizado pericias ni pruebas suficientes.

Asimismo, detalló que la defensa presentó un control de plazo judicial que fue declarado fundado, lo que demuestra —a su juicio— la falta de avances sólidos en la investigación. “El Ministerio Público no ha construido un caso serio; no ha hecho ninguna pericia sobre un supuesto desbalance patrimonial”, añadió.

“No se asilará ni abandonará el país”

En otro momento, el abogado descartó que la mandataria esté evaluando abandonar el país o solicitar asilo político, como algunos medios habían especulado. “Si la pregunta conduce a si la presidenta se va a asilar o se va a fugar, lo descarto. La presidenta no abandonará el país”, afirmó de manera tajante.

Portugal sostuvo que, independientemente del desenlace político, Boluarte seguirá afrontando los procesos que le correspondan en el Perú. “Ella está preocupada por el país y por la gobernabilidad, no por su situación personal”, indicó.

Finalmente, reiteró que la presidenta mantiene la calma y la disposición de defender su mandato dentro del marco constitucional, recordando que el Congreso tiene la obligación de respetar el debido proceso antes de cualquier decisión de vacancia. “Cualquier presidente de la República merece ser oído y escuchado, independientemente de la decisión que ya está preconceptuada”, concluyó el abogado, destacando que su defendida “seguirá firme en su cargo mientras el país lo requiera”.

