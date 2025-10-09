Perú

Narcoavioneta boliviana se estrelló en Oxapampa: pilotos desaparecidos tras violento accidente

Imágenes difundidas a la Dirandro mostraban a los pilotos heridos tras el impacto, pero al llegar al lugar los agentes no hallaron a ninguno de los tripulantes

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Narcoavioneta fue encontrada por autoridades en río de Oxapampa. Canal N

Una avioneta de procedencia boliviana se estrelló en el sector Dos de Mayo, en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa en la región Pasco, luego de presuntamente sobrecargarse con varios paquetes de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con información difundida por Canal N, el siniestro fue confirmado por oficiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro), quienes precisaron que la aeronave realizaba vuelos ilegales vinculados al tráfico de drogas.

Según el reporte del citado medio, la aeronave se precipitó a tierra tras perder estabilidad debido al exceso de carga ilícita. Las autoridades sospechan que el peso de la droga habría sido determinante para que el piloto perdiera el control durante el vuelo. El accidente ocurrió en una zona boscosa y de difícil acceso, lo que complicó el arribo del personal de búsqueda y rescate enviado por la Dirandro.

Operativo en Oxapampa tras siniestro
Operativo en Oxapampa tras siniestro de avioneta boliviana: encuentran fuselaje, pero no a los pilotos. (Foto: Video captura/Canal N)

Pilotos desaparecidos y restos hallados en el río Palcazú

De acuerdo con la versión del citado medio, imágenes enviadas al personal de la Dirandro mostraban a los pilotos gravemente heridos en el punto del accidente. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, no encontraron a ninguno de los tripulantes. Las autoridades presumen que habrían sido rescatados o retirados de la zona por integrantes de la organización narcotraficante que operaba el vuelo.

Durante las operaciones de búsqueda, el personal localizó partes del fuselaje de la aeronave en el río Palcazú. Los restos habían sido fondeados bajo el agua, aparentemente con la intención de hacer desaparecer las evidencias del accidente. La placa de la avioneta permitió confirmar su procedencia boliviana y reforzó la hipótesis de que se trataba de un vuelo vinculado al transporte de droga desde el centro del país hacia el extranjero.

Avioneta vinculada al narcotráfico se
Avioneta vinculada al narcotráfico se estrella en la selva central: restos hallados en el río Palcazú. (Foto: Video captura/ Canal N)

Zona estratégica del narcotráfico en la selva central

Las fuerzas del orden informaron que el accidente ocurrió en una de las zonas más activas del narcotráfico en la selva central, donde se han detectado alrededor de 40 pistas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales para el envío de drogas hacia Bolivia y Brasil. Aunque varias de estas infraestructuras han sido destruidas durante las intervenciones del año, los narcotraficantes logran rehabilitarlas constantemente por tratarse de un territorio alejado y de acceso restringido.

La Dirandro mantiene desplegado un equipo de investigación en la zona para continuar con las labores de rastreo de los pilotos y verificar si la aeronave transportaba más droga al momento del siniestro. Las autoridades no descartan que este accidente revele nuevas rutas empleadas por el narcotráfico en la región amazónica del país, reforzando la necesidad de intensificar la vigilancia aérea y fluvial en las provincias de Oxapampa y Satipo, puntos clave para el tránsito ilícito de drogas hacia el exterior.

Temas Relacionados

NarcotráficoOxapampaNarcoavionetaDirandroperu-noticias

Más Noticias

“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

De 18 años, el nuevo valor nacional es uno de los nuevos rostros del recambio generacional. Esperará contar con una oportunidad en el amistoso internacional contra Chile, en La Florida

“Felipe Chávez es clave”: Bayern

Moción de vacancia a Dina Boluarte: Cuántos votos se necesitan y quién sería presidente del Perú si se aprueba

Tras el atentado contra integrantes de Agua Marina y el incremento de la inseguridad ciudadana, la propuesta podría alcanzar los votos decisivos para prosperar

Moción de vacancia a Dina

Gabinete de Dina Boluarte EN VIVO: Eduardo Arana y ministros se presentan ante el pleno por caso Agua Marina

Pleno exige que premier y ministros informen las acciones para afrontar la ola de criminalidad que se ha agudizado

Gabinete de Dina Boluarte EN

Congreso impulsa tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte, ¿existen los votos para vacar a la presidenta y su gabinete?

Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista son las bancadas que plantean la salida de la presidenta a menos de 10 meses de culminar su gestión

Congreso impulsa tres mociones de

Fuerza Popular retrocede y anuncia que apoyarán salida de Dina Boluarte: “Apoyaremos cualquier moción de vacancia”

Horas después de descartar su respaldo a las iniciativas, la bancada naranja anunció su cambio de postura. Adelantaron que no serán parte del gobierno de transición

Fuerza Popular retrocede y anuncia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de Dina Boluarte EN

Gabinete de Dina Boluarte EN VIVO: Eduardo Arana y ministros se presentan ante el pleno por caso Agua Marina

Congreso impulsa tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte, ¿existen los votos para vacar a la presidenta y su gabinete?

Fuerza Popular retrocede y anuncia que apoyarán salida de Dina Boluarte: “Apoyaremos cualquier moción de vacancia”

Moción de vacancia a Dina Boluarte: Cuántos votos se necesitan y quién sería Presidente del Perú si se aprueba

Rafael López Aliaga desafía el rechazo de Puno en 2024: “No tengo problema [en ir], la mitad de mi sangre es de allá”

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Giuseppe Horna, de Armonía 10, revela que el grupo usa chalecos antibalas tras amenazas y creciente inseguridad

¿Quién es Luis Quiroga Querevalú, uno de los fundadores de Agua Marina, víctima del atentado en Chorrillos?

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: “Está delicado”

Hermanos Luis y Manuel Quiroga resultaron heridos de bala tras ataque armado contra Agua Marina: ¿cuál es su estado?

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Chile:

Alineaciones de Perú vs Chile: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”