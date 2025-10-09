Perú

Ministerio de la Producción cede y oficializa nueva cuota de pota 2025 con dos salidas de pesca para la flota artesanal en octubre

Luego de tensas negociaciones y un paro en el norte, el Ministerio de la Producción y gremios artesanales pactaron un límite de captura máximo de 572.804 toneladas de calamar gigante este año

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El Ministerio de la Producción
El Ministerio de la Producción y gremios de pescadores acuerdan nuevo límite de captura de calamar gigante para 2025.

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó este jueves 9 de octubre una modificación clave a la regulación pesquera que rige la captura del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), estableciendo un nuevo Límite Máximo de Captura Total Permisible de 572.804 toneladas para 2025.

La medida incorpora también la confirmación de que las embarcaciones artesanales podrán realizar hasta dos faenas de pesca durante el mes de octubre, en un contexto de intensas demandas gremiales y recientes negociaciones.

Produce y pescadores acuerdan nueva cuota récord de pota para 2025: 572.804 toneladas

Produce precisó que, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 25 de octubre de 2025, se autoriza un aprovechamiento de hasta 53.000 toneladas del recurso. Esta decisión se tomó tras la revisión de la disponibilidad de pota presentada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que reportó un stock suficiente para justificar una ampliación del cupo anual y la flexibilización de ciertas restricciones previo al inicio de la veda reproductiva.

La publicación de la nueva Resolución Ministerial Nº 000332-2025-PRODUCE se produce días después de la mesa técnica celebrada entre Produce y gremios de pescadores artesanales, que había estado precedida por un paro de más de 24 horas en los principales puertos del norte del país. Según pudo reconstruir Infobae, el acuerdo permitió destrabar un conflicto que escaló tras la propuesta inicial de la autoridad pesquera, que solo autorizaba una salida de pesca para el periodo de veda y fue rechazada por los sindicatos.

Pescadores artesanales logran flexibilización de faenas para octubre y diciembre

Finalmente, las partes consensuaron un esquema de cinco salidas distribuidas hasta diciembre: dos en octubre, una en noviembre y dos en diciembre. “Con este nuevo marco se garantiza el acceso ordenado al recurso y se reconoce la importancia de mantener la actividad económica en las provincias pesqueras”, coincidieron representantes de Sechura, La Unión, Talara y Lambayeque tras suscribir el acta. Paita, la principal zona extractora de pota, concluyó su adhesión al acuerdo al cierre de la jornada tras un debate interno entre armadores.

Como parte de este entendimiento se establece la obligación para las embarcaciones de facilitar la recolección de datos científicos por parte de los técnicos del IMARPE y de permitir la presencia de observadores a bordo. El flamante artículo 3 del reglamento especifica que cada embarcación entregará tres ejemplares de tallas distintas por faena para fines de investigación y que solo podrán registrarse dos salidas en octubre, cuya última fecha de zarpe será el 19 de ese mes. El desembarque debe realizarse hasta las 11:59 pm del 28 de octubre, y el procesamiento hasta las 11:59 pm del 2 de noviembre.

Desembarque de pota alcanza el 93% de la cuota antes del nuevo acuerdo

El informe técnico presentado por el IMARPE la semana pasada —y argumentado por el propio ministerio— sostiene que la biomasa del calamar gigante mantiene un proceso de recuperación tras el evento El Niño, condición que ha permitido sostener el aumento de la cuota anual. El mismo estudio recomienda fijar una veda biológica obligatoria de 30 días, desde el 26 de octubre hasta el 25 de noviembre, para proteger el periodo pico de desove y asegurar la sostenibilidad del recurso.

Datos de Produce indican que, hasta septiembre, ya se habían desembarcado 521.198 toneladas de pota, lo que representó el 93% de la cuota entonces autorizada, que ascendía a 559.804 toneladas. El calamar gigante se ha consolidado como la segunda pesquería más importante del país después de la anchoveta y sostiene el empleo de unos 14.000 pescadores artesanales mediante una flota de 4 000 embarcaciones, que dinamizan la economía costera de varias regiones.

Temas Relacionados

Ministerio de la Producciónpotacalamar gigantepescapesca artesanalIMARPEperu-economia

Más Noticias

Hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú heridos tras ataque armado contra Agua Marina, informó la Policía Nacional

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que dos sujetos en moto dispararon desde la parte trasera del escenario durante el show de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, dejando cuatro heridos, Luis Quiroga herido de gravedad en el tórax

Hermanos Luis y Manuel Quiroga

Cronograma ONP para octubre 2025: Jubilados ya cobran sus pensiones en estas fechas

Consulta las fechas. Desde el martes 7 de octubre empiezan a correr las fechas para el nuevo pago mensual a los jubilados

Cronograma ONP para octubre 2025:

Devolución Fonavi 2025: Este es el monto mínimo de aportes para ser parte de nueva lista

Las listas y grupos de reintegro del Fonavi siempre tienen un monto mínimo de pago. Este tiene origen en que ese es la cantidad necesaria mínima que deben acreditar los exfonavistas para recibir devolución

Devolución Fonavi 2025: Este es

Cronograma de pagos de octubre 2025 del Banco de la Nación: Para sueldos y pensiones

Las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores del sector público. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Cronograma de pagos de octubre

Cronograma de desembolso de retiro AFP: Esta es la fecha límite en que llega cada UIT

Cronograma de desembolsos. Infobae Perú aproximó las fechas en que llegará el dinero de los afiliados según el cronograma de solicitudes que irá hasta el 2026

Cronograma de desembolso de retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ejecutivo y Legislativo citan en

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

A seis días del cierre del padrón, estas son las autoridades que han anunciado su intención de postular en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Terror en show de Agua

Terror en show de Agua Marina: delincuentes dispararon desde atrás del escenario e hirieron a cuatro músicos y a Luis Quiroga con tres impactos de bala

Magaly Medina sobre el mea culpa de Nicola Porcella: “No te victimices, el Perú te dio muchas oportunidades”

Agua Marina: primeras imágenes muestran ráfaga de disparos en pleno show en Chorrillos

Dilbert Aguilar se solidariza tras ataque a Agua Marina: “El Gobierno tiene todo en sus manos, pero no hace nada”

Hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú heridos tras ataque armado contra Agua Marina, informó la Policía Nacional

DEPORTES

A qué hora juega Bolivia

A qué hora juega Bolivia vs Jordania: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Argentina vs Venezuela: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Falleció Miguel Ángel Russo tras larga lucha contra el cáncer: la sentida despedida de Alianza Lima al DT argentino