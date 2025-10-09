Despliegan patrullaje policial permanente en casa de integrantes de Agua Marina tras atentado y amenazas

Veintisiete casquillos de arma de fuego fueron recogidos en el escenario donde atacaron a Agua Marina. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Las autoridades locales de Sechura han intensificado las acciones de patrullaje en la ciudad luego del atentado a balazos contra los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú, integrantes de Agua Marina, ocurrido la noche del miércoles 8 de octubre durante un concierto en Chorrillos. Ambos músicos resultaron heridos y continúan en recuperación. En paralelo, se investigan posibles amenazas extorsivas que datan de meses atrás.

Desde las primeras horas del día siguiente, agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo se han desplegado en distintos puntos del distrito, con especial énfasis en los alrededores de la vivienda de Luis Quiroga, ubicada en el centro de la ciudad. La medida forma parte del plan de seguridad implementado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (CONPROSEC), activado tras el ataque armado.

Policía mantiene vigilancia en viviendas

El comisario de Sechura, comandante PNP Milton Barrón, confirmó que se han desplegado patrullas mixtas y rondas de vigilancia permanente en las viviendas de los familiares de los hermanos Quiroga. En diálogo con Canal N, indicó que también se activó el cuaderno de control ciudadano para “garantizar la protección y el orden”, en coordinación con el Ministerio del Interior.

Atentando contra Agua Marina: confirman quinto herido por disparos durante el concierto, según la Fiscalía - Ministerio Público

Barrón precisó que las investigaciones sobre el atentado están a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, que revisa las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Además, señaló que no se ha presentado ninguna denuncia formal de extorsión en la comisaría de Sechura, aunque no descartó que los hechos estén relacionados con amenazas previas.

“Se han tomado acciones inmediatas desde el momento en que se produjo el atentado y también tras el robo ocurrido semanas antes en la casa de uno de los músicos”, explicó Barrón. En ese episodio anterior, tres encapuchados ingresaron a la vivienda de Luis Quiroga y se llevaron objetos de valor, hecho que ya está bajo investigación de la Unidad Criminalística.

Patrullaje las 24 horas y coordinación con familiares

Las autoridades locales han confirmado que la vigilancia será sostenida y coordinada directamente con los familiares de la agrupación musical. “Desde que ocurrió el robo mantenemos contacto directo con ellos. Se han establecido rondas de vigilancia en los inmuebles cumpliendo las hojas de ruta de los patrulleros”, sostuvo el jefe policial.

Atentado contra Agua Marina confirman quinto herido por disparos durante el concierto, según la Fiscalía

Por su parte, la subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Sechura, Jaqueline Chunga Ramírez, lamentó la situación y advirtió que la violencia se ha convertido en una amenaza constante para todos los ciudadanos. “No solamente golpea a los integrantes de Agua Marina. La inseguridad es día a día y estos actos lamentablemente pueden causar muertes”, señaló en declaraciones a Exitosa Noticias.

Anuncian un nuevo sistema de videovigilancia

El gerente municipal de Sechura, Juan Antón, anunció la convocatoria a una reunión extraordinaria del CONPROSEC para definir nuevas medidas de protección en la ciudad. Además, adelantó que en los próximos días entrará en funcionamiento un sistema de videovigilancia valorizado en 10 millones de soles, con 160 cámaras distribuidas en los puntos críticos de la ciudad.

“Estas cámaras están en fase de recepción y serán una herramienta importante para reforzar el patrullaje y la prevención del delito”, afirmó Antón, quien participará en la reunión junto a la Policía Nacional, ENAPU y la alcaldesa provincial Carmen Rosa Morales.

Sechura reza por la recuperación de sus músicos

Quien es Luis Quiroga Querevalú, uno de los fundadores de Agua Marina, víctima del atentado en Chorrillos

Mientras continúa la investigación sobre el atentado, la comunidad sechurana ha convocado una misa por la salud de los integrantes de Agua Marina que resultaron heridos. La ceremonia religiosa será presidida por el párroco Tito Zapata Olivares en la iglesia principal de la ciudad a las seis de la tarde.

El caso ha generado consternación no solo en Piura, sino en todo el país, al poner en evidencia el desbordado nivel de criminalidad, que ni las figuras públicas ni sus familias están a salvo en un contexto marcado por extorsiones, sicariato y ausencia de una respuesta efectiva del Estado.