Perú

Chorrillos registra 334 denuncias por extorsión en 2025: está entre los distritos más afectados por el crimen organizado

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, las denuncias por extorsión en Chorrillos crecieron 67% en un año. El distrito, donde ocurrió el atentado contra Agua Marina, refleja la expansión del crimen organizado que también afecta a transportistas y músicos en todo el país

Por Olenka Pizarro

Guardar
Chorrillos entre los distritos más
Chorrillos entre los distritos más golpeados por la extorsión: registra 334 denuncias en 2025. Fotocomposición Infobae Perú

El reciente atentado contra la agrupación Agua Marina, ocurrido el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, volvió a poner en evidencia la creciente inseguridad que asfixia a este distrito. Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), hasta septiembre de 2025 Chorrillos registra 334 denuncias por extorsión, ubicándose entre los diez distritos más afectados por el crimen organizado en Lima Metropolitana y Callao.

La cifra representa un incremento del 67% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 199 denuncias, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Este repunte se da en un contexto de expansión de redes criminales dedicadas a la extorsión, sicariato y cobro de “cupos”, que han extendido su control hacia zonas urbanas del sur de Lima.

Investigadores no descartan que el
Investigadores no descartan que el atentado esté vinculado a las redes de extorsión que amenazan a agrupaciones musicales.

Ataque a Agua Marina

Durante su presentación en Chorrillos, una ráfaga de disparos interrumpió el concierto de Agua Marina y sembró el pánico entre los asistentes. El ataque dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro integrantes del grupo musical y un comerciante.

De acuerdo con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, los disparos provinieron desde fuera del local, impactando 23 veces en la pantalla del escenario. Los peritajes balísticos confirman que se trató de un atentado planificado.

Este hecho no fue aislado. En marzo, la agrupación ya había denunciado haber sido víctima de disparos, robos y ataques con explosivos en diversas regiones del país. Los delincuentes exigían el pago de cupos para permitirles ofrecer conciertos. “Nos balearon el bus. En Trujillo nos pusieron explosivos en el escenario. Pudo haber ocurrido una desgracia”, relató José Quiroga, líder del grupo, tras lamentar la falta de respuesta policial.

José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos | Canal N

El caso de Agua Marina no es único: otras agrupaciones como Armonía 10 también fueron blanco de bandas criminales. En marzo, su vocalista Paul Flores fue asesinado en un ataque armado, lo que desató la indignación del sector musical.

Chorrillos, un distrito en alerta

El informe del SIDPOL, actualizado al 30 de septiembre de 2025, muestra que Chorrillos es el décimo distrito de Lima y Callao con más denuncias por extorsión. Los distritos con mayor incidencia son Cercado de Lima (1,237 denuncias), San Juan de Lurigancho (1,174), Ate (672), San Martín de Porres (359) y San Juan de Miraflores (223).

El 80% de distritos —40
El 80% de distritos —40 de un total de 50— registraron un incremento de denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (SIDPOL-PNP). Elaboración: Juan Carbajal (@juank23_7) / X

El aumento en Chorrillos coincide con otros casos de violencia reciente: la balacera en el concierto de Agua Marina, el asesinato de transportistas en Lima Sur y el incremento de denuncias por extorsión a comerciantes y empresarios locales.

Extorsión en aumento: un problema nacional

A nivel nacional, el SIDPOL-PNP registró 20,705 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 28.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto equivale a una denuncia cada 19 minutos, es decir, 75 casos diarios en promedio.

En Lima Metropolitana y Callao, las denuncias subieron 55.1% y 46.7%, respectivamente. Distritos como Ate (+152.6%), La Molina (+103.8%), Ancón (+97.1%) y Pucusana (+187.4%) figuran entre los de mayor crecimiento relativo.

Fuera de la capital, el panorama no es mejor: Tumbes (+109.6%), Madre de Dios (+107.3%), Áncash (+40.4%) y Piura (+51.1%) encabezan las regiones donde la extorsión avanza sin control.

Entre enero y septiembre de
Entre enero y septiembre de 2025, el Perú registró más de 20 mil denuncias por extorsión, un incremento del 28.8% respecto al mismo periodo de 2024. 19 regiones del país reportaron un preocupante aumento de casos, según datos del SIDPOL-PNP. Elaboración:Juan Carbajal (@juank23_7) / X

Transportistas bajo amenaza constante

El gremio de transportistas también enfrenta el embate de la criminalidad. Más de 80 conductores han sido asesinados en lo que va del 2025, según la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT). En respuesta, el sector ha convocado paros y protestas exigiendo protección ante la ola de extorsiones.

“Ya no se puede trabajar. Todos los días amenazan, piden dinero o matan a nuestros compañeros”, afirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra) a Infobae Perú.

Transportistas han perdido la confianza
Transportistas han perdido la confianza en el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar la ola de extorsión que ha cobrado la vida de más de 80 choferes solo en lo que va del 2025. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El caso más reciente ocurrió en San Juan de Miraflores, donde un conductor de nacionalidad venezolana fue baleado en plena vía pública mientras transportaba pasajeros. La víctima, Daniel José Cedeño, trabajaba para la empresa Lipetsa. Testigos aseguran que fue atacado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon a quemarropa.

Temas Relacionados

Extorsiones en PerúChorrillosAgua Marinaperu-noticias

Más Noticias

Televisión de paga pierde pantallas frente al ‘streaming’: Ingresos cayeron en S/79 millones

Según datos de Osiptel, mientras el sector de telecomunicaciones ha salido mejor parado en servicios móviles e internet fijo, este otro sector sigue en caída

Televisión de paga pierde pantallas

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Muchos clubes del campeonato nacional harán eventos para presentar en sociedad a sus nuevas plantillas previo a sus debuts oficial de la temporada. Conoce todos los detalles

Calendario de las presentaciones de

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

El exasistente de Ricardo Gareca indicó que antes del arribo de Jorge Fossati y Juan Reynoso, se entregaron informes sobre jugadores en la Videna. Además, le pidió al director de la FPF en enfocarse a mejorar el fútbol de menores

Nolberto Solano desmiente a Jean

Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”

El ‘Maestrito’ afirmó que el actual entrenador interino se muestra satisfecho con contar con futbolistas de ascendencia peruana que aún no han debutado y que únicamente han participado en entrenamientos con el primer equipo

Nolberto Solano cuestionó a Manuel

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

El show se desarrollaba con total normalidad cuando una ráfaga de disparos, presuntamente realizada con una mini Uzi, interrumpió la presentación. Los tiros provenientes desde la parte posterior del escenario desataron el pánico entre el público y dejaron varios músicos heridos, entre ellos los hermanos Quiroga

Ataque armado a Agua Marina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Citan para hoy a Eduardo

Citan para hoy a Eduardo Arana y todo el gabinete al Pleno del Congreso por atentado en concierto de Agua Marina

Dina Boluarte evita pronunciarse sobre el atentado a Agua Marina y se limita a decir: “La violencia no es buena, venga de donde venga”

Renovación Popular presentará hoy la moción de vacancia contra Dina Boluarte: “Es una mujer incapaz”

Transportistas no fueron recibidos en Palacio y se reunirán con otros gremios para apoyar un paro nacional

Pedro Castillo niega haber cerrado el Congreso y dice que quiso “terminar con la delincuencia”

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: “Está delicado”

Hermanos Luis y Manuel Quiroga resultaron heridos de bala tras ataque armado contra Agua Marina: ¿cuál es su estado?

Dilbert Aguilar se solidariza tras ataque a Agua Marina: “El Gobierno tiene todo en sus manos, pero no hace nada”

Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

DEPORTES

Calendario de las presentaciones de

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”

Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito: “El fútbol de 10 meses, no lo puede resumir a 10 días”

Entradas Atenea Open 2025: precios y cómo comprar boletos para duelos de Universitario y selección peruana