Chorrillos registra 334 denuncias por extorsión en 2025: está entre los distritos más afectados por el crimen organizado

Chorrillos entre los distritos más golpeados por la extorsión: registra 334 denuncias en 2025. Fotocomposición Infobae Perú

El reciente atentado contra la agrupación Agua Marina, ocurrido el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, volvió a poner en evidencia la creciente inseguridad que asfixia a este distrito. Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), hasta septiembre de 2025 Chorrillos registra 334 denuncias por extorsión, ubicándose entre los diez distritos más afectados por el crimen organizado en Lima Metropolitana y Callao.

La cifra representa un incremento del 67% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 199 denuncias, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Este repunte se da en un contexto de expansión de redes criminales dedicadas a la extorsión, sicariato y cobro de “cupos”, que han extendido su control hacia zonas urbanas del sur de Lima.

Investigadores no descartan que el atentado esté vinculado a las redes de extorsión que amenazan a agrupaciones musicales.

Ataque a Agua Marina

Durante su presentación en Chorrillos, una ráfaga de disparos interrumpió el concierto de Agua Marina y sembró el pánico entre los asistentes. El ataque dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro integrantes del grupo musical y un comerciante.

De acuerdo con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, los disparos provinieron desde fuera del local, impactando 23 veces en la pantalla del escenario. Los peritajes balísticos confirman que se trató de un atentado planificado.

Este hecho no fue aislado. En marzo, la agrupación ya había denunciado haber sido víctima de disparos, robos y ataques con explosivos en diversas regiones del país. Los delincuentes exigían el pago de cupos para permitirles ofrecer conciertos. “Nos balearon el bus. En Trujillo nos pusieron explosivos en el escenario. Pudo haber ocurrido una desgracia”, relató José Quiroga, líder del grupo, tras lamentar la falta de respuesta policial.

José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos | Canal N

El caso de Agua Marina no es único: otras agrupaciones como Armonía 10 también fueron blanco de bandas criminales. En marzo, su vocalista Paul Flores fue asesinado en un ataque armado, lo que desató la indignación del sector musical.

Chorrillos, un distrito en alerta

El informe del SIDPOL, actualizado al 30 de septiembre de 2025, muestra que Chorrillos es el décimo distrito de Lima y Callao con más denuncias por extorsión. Los distritos con mayor incidencia son Cercado de Lima (1,237 denuncias), San Juan de Lurigancho (1,174), Ate (672), San Martín de Porres (359) y San Juan de Miraflores (223).

El 80% de distritos —40 de un total de 50— registraron un incremento de denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (SIDPOL-PNP). Elaboración: Juan Carbajal (@juank23_7) / X

El aumento en Chorrillos coincide con otros casos de violencia reciente: la balacera en el concierto de Agua Marina, el asesinato de transportistas en Lima Sur y el incremento de denuncias por extorsión a comerciantes y empresarios locales.

Extorsión en aumento: un problema nacional

A nivel nacional, el SIDPOL-PNP registró 20,705 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 28.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto equivale a una denuncia cada 19 minutos, es decir, 75 casos diarios en promedio.

En Lima Metropolitana y Callao, las denuncias subieron 55.1% y 46.7%, respectivamente. Distritos como Ate (+152.6%), La Molina (+103.8%), Ancón (+97.1%) y Pucusana (+187.4%) figuran entre los de mayor crecimiento relativo.

Fuera de la capital, el panorama no es mejor: Tumbes (+109.6%), Madre de Dios (+107.3%), Áncash (+40.4%) y Piura (+51.1%) encabezan las regiones donde la extorsión avanza sin control.

Entre enero y septiembre de 2025, el Perú registró más de 20 mil denuncias por extorsión, un incremento del 28.8% respecto al mismo periodo de 2024. 19 regiones del país reportaron un preocupante aumento de casos, según datos del SIDPOL-PNP. Elaboración:Juan Carbajal (@juank23_7) / X

Transportistas bajo amenaza constante

El gremio de transportistas también enfrenta el embate de la criminalidad. Más de 80 conductores han sido asesinados en lo que va del 2025, según la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT). En respuesta, el sector ha convocado paros y protestas exigiendo protección ante la ola de extorsiones.

“Ya no se puede trabajar. Todos los días amenazan, piden dinero o matan a nuestros compañeros”, afirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra) a Infobae Perú.

Transportistas han perdido la confianza en el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar la ola de extorsión que ha cobrado la vida de más de 80 choferes solo en lo que va del 2025. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El caso más reciente ocurrió en San Juan de Miraflores, donde un conductor de nacionalidad venezolana fue baleado en plena vía pública mientras transportaba pasajeros. La víctima, Daniel José Cedeño, trabajaba para la empresa Lipetsa. Testigos aseguran que fue atacado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon a quemarropa.