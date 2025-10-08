Perú

PNP captura a los ‘tarjeteros de Arenales’, banda integrada por tres delincuentes que robaban en cajeros automáticos

Las autoridades detuvieron a dos mujeres y un hombre señalados por sustracción de tarjetas bancarias, tras un intento frustrado contra un policía en retiro. Entre las pruebas incautadas figuran tarjetas, dispositivos móviles y efectivo

Un policía en retiro frustró el robo de su tarjeta bancaria en un cajero automático de un conocido banco en Lince. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a los que integrarían la banda criminal denominada ‘Los Tarjeteros de Arenales’, quienes se dedican al robo en esta modalidad, así lo evidencia las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información de Panamericana, el exagente se encontraba en el cajero de un banco en la zona de Arenales cuando una de las mujeres se ofreció a prestarle ayuda. Durante el intento de asistencia, la mujer sustrajo su tarjeta sin que el policía lo advirtiera de inmediato.

El agente se percató rápidamente de la maniobra y recuperó el documento, mientras la mujer negó haber realizado el cambio. Tanto ella como su acompañante abandonaron el lugar, pero el denunciante dio aviso a la policía.

El grupo, integrado por dos mujeres y un hombre, fue capturado tras ser detectado en flagrancia por cámaras de seguridad.| Panamericana

Cámaras registran el modus operandi

Tras la denuncia, la Policía Nacional y la Municipalidad de Lince utilizaron grabaciones de cámaras de vigilancia locales para identificar a las dos mujeres, a quienes se observó manipulando cajeros automáticos en el mismo sector.

Agentes intervinieron y detuvieron al grupo, compuesto por Keily Joya Quiróz, de 37 años, Almendra Hinostroza Mesa, de 31, y Brayan Dávila Pimentel, de 34. Durante el registro, la policía halló doce tarjetas bancarias de diferentes entidades, cuatro teléfonos móviles, dinero en efectivo, guantes de látex y cuatro objetos punzocortantes, así como el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

Uno de los elementos destacados fue la vestimenta de una de las detenidas, quien portaba un uniforme de odontología. Las autoridades investigan si la mujer ejerce la profesión de odontóloga o si empleaba el uniforme como estrategia de distracción para evitar sospechas.

PNP arresta a los ‘tarjeteros de Arenales’, tres implicados por robos en cajeros de Lince.| Panamericana

El grupo permanece en la comisaría de Lince mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros casos de robo en cajeros automáticos.

Cómo cuidar tu tarjeta en cajeros automáticos

Los falsos “ayudantes” de cajeros automáticos suelen acercarse con la excusa de colaborar, pero en realidad buscan distraer al usuario para robar su clave secreta o su tarjeta. Aquí algunas recomendaciones para protegerte:

  • No aceptes ayuda de desconocidos. Si alguien se te acerca mientras usas un cajero, rechaza cualquier ofrecimiento. Los delincuentes aprovechan el descuido para observar tu clave o intercambiar tu tarjeta.
  • Protege tu clave secreta. Al digitar tu PIN, cubre el teclado con tu mano para impedir que otros lo vean. No uses combinaciones fáciles (como 1234 o tu fecha de cumpleaños) y jamás compartas la clave, ni siquiera con familiares o amigos.
  • Revisa el cajero antes de usarlo. Observa si la ranura de la tarjeta, el teclado o la pantalla tienen piezas extrañas o sobresalientes. Los delincuentes colocan dispositivos llamados para copiar la información de la banda magnética.
  • Usa cajeros en lugares seguros. Prefiere aquellos ubicados dentro de agencias bancarias, centros comerciales o zonas con buena iluminación. Evita los cajeros aislados, especialmente en la madrugada o en zonas poco transitadas.
  • Bloquea tu tarjeta de inmediato si sospechas fraude. Si tu tarjeta se traba, es retenida sin motivo o detectas consumos que no realizaste, llama al banco y solicita el bloqueo.

