Delincuentes hacen explotar cajero automático de financiera en Ate, pero no lograron el robo por bóveda blindada

Los ladrones usaron balones de gas para hacer estallar el cajero, pero el sistema de la entidad bancaria bloqueó automáticamente el acceso a la bóveda donde se encontraba el dinero. Sujetos tuvieron que salir huyendo

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Un violento ataque sacudió la madrugada de este 29 de agosto al distrito limeño de Ate tras la detonación de un artefacto explosivo en un cajero automático de la entidad financiera Compartamos. El incidente ocurrió cerca de las 2:50 a.m. y afectó la infraestructura de la sucursal ubicada en una zona transitada de Huachipa, próxima a un puente peatonal muy concurrido por los vecinos.

De acuerdo con las imágenes de seguridad y los reportes difundidos por Canal N, los delincuentes utilizaron un dispositivo explosivo conectado mediante cables y mangueras, que fue detonado a distancia desde el exterior del establecimiento.

La detonación ocurrió directamente en la zona de retiro de billetes del cajero. Como resultado, la fachada y estructura metálica quedaron completamente destruidas: los vidrios —de gran grosor por tratarse de una entidad bancaria— se fragmentaron y varios alcanzaron el puente peatonal, mientras que las puertas metálicas colapsaron. El techo resultó dañado, con lámparas colgando y escombros esparcidos por el suelo.

Policías y peritos de la UDEX inspeccionan la zona acordonada tras el ataque en Huachipa

Las cámaras de seguridad muestran que los atacantes instalaron el explosivo dentro del cajero, empleando cuerdas y herramientas artesanales, y luego se ubicaron afuera para activar el mecanismo. Tras la detonación, la escena dejó cables expuestos y evidencias del método utilizado. Agentes de la Policía Nacional (PNP) y peritos especializados en explosivos acudieron rápidamente al lugar, cercaron la zona e iniciaron las investigaciones. El área fue acordonada para evitar el acceso de transeúntes y preservar los indicios recolectados.

Fragmentos de vidrio y partes metálicas esparcidos por la acera luego de la explosión en la sucursal

A pesar de la magnitud del estallido y el nivel de destrucción en la máquina, los delincuentes no lograron sustraer dinero. Fuentes policiales confirmaron que la bóveda interna del cajero, fabricada con materiales blindados para resistir estos ataques, permaneció intacta, frustrando el objetivo del intento de robo. El teclado de la máquina, la puerta frontal y los compartimientos externos quedaron colgando, señal de la violencia empleada. La hipótesis principal apunta a que los agresores huyeron al no poder acceder al efectivo, dejando los restos de sus herramientas en la vereda.

El ataque ha incrementado la preocupación de la población de Ate, en especial porque este tipo de robos explotando cajeros automáticos se está volviendo cada vez más frecuente en Lima y otras zonas urbanas del país. Según reportes recientes de la Policía Nacional, bandas organizadas dedicadas a este delito realizaron acciones similares en las últimas semanas, aunque en la mayoría de los casos no han logrado llevarse el dinero debido al refuerzo en la seguridad de los cajeros y bóvedas.

Fachada del establecimiento impactada, con la puerta metálica colapsada y vidrios rotos

Vecinos entrevistados manifestaron su alarma por el método y la potencia de la explosión, que pudo haber causado graves lesiones a personas de haber transitado por el lugar durante la madrugada. Muchos recalcaron que la zona ha sido blanco de actos delictivos anteriormente, por lo que solicitaron a las autoridades mayor patrullaje y la instalación de más cámaras de videovigilancia, en especial en zonas financieras.

Peritos de la UDEX analizaron fragmentos del explosivo y material residual en el suelo, mientras la División de Robos de la policía revisa las grabaciones de seguridad tanto del banco como de otros comercios cercanos. Las imágenes serán fundamentales para identificar a los responsables y reconstruir los minutos previos al ataque. Se investiga si el grupo responsable tendría relación con otras bandas que han cometido delitos con características similares en distritos vecinos.

Elementos usados por los delincuentes, como cables y mangueras, abandonados en la vereda frente al agente

El caso ha sido asumido por la Fiscalía como tentativa de robo agravado y daños a la propiedad. Las autoridades subrayan la gravedad del delito, dada la utilización de explosivos en espacios públicos, que genera no solo pérdidas materiales sino un riesgo directo para la seguridad ciudadana.

La municipalidad de Ate, en coordinación con entidades bancarias y la policía, evalúa nuevas medidas de seguridad para proteger a los usuarios y evitar futuros ataques. Entre las alternativas se incluyen barreras reforzadas, patrullaje nocturno y protocolos de emergencia ante eventos similares. Las autoridades invocan a la ciudadanía a denunciar cualquier movimiento sospechoso alrededor de agencias y cajeros automáticos, para ayudar a prevenir nuevos atentados de este tipo.

