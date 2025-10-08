Combate de Angamos: Bisnieto de Miguel Grau resalta los valores del héroe nacional y asegura que el Perú necesita su imagen y trayectoria

Bisnieto de Miguel Grau se pronuncia en el contexto del Combate de Angamos. Foto: Andina / Andina

Cada 8 de octubre, Perú conmemora el Combate de Angamos y celebra el Día de la Marina de Guerra, evocando una figura central en su historia nacional: Miguel Grau Seminario. A 146 años de la batalla, su bisnieto Miguel Grau Malachowski reflexiona sobre la actualidad del legado moral del almirante, considerando que su ejemplo guía frente a los desafíos sociales del país.

Para el entrevistado por Andina, quien preside la Fundación Miguel Grau, llevar el apellido conlleva “tremenda responsabilidad”. “El Perú en este momento necesita la imagen y la trayectoria de Grau, no solamente por su arrojo y valentía, sino también por la forma cómo se comportó, con valores“, subrayó.

En ese sentido, explicó que la influencia del héroe nacional excede los hechos históricos del siglo XIX. Sus gestos de humanidad y su sentido del deber lo han convertido, para numerosas personas, en un modelo ético transversal a generaciones y fronteras, menciona.

(El Peruano)

“La gesta de Angamos no destaca solo por ser un acto de heroísmo militar, sino por su comportamiento como esposo, padre, marino, político y ciudadano de vida civil“, recuerda Malachowski.

El reconocimiento internacional

La figura de Miguel Grau goza de reconocimiento no solamente dentro de las fronteras peruanas. En Chile, por ejemplo, se le recuerda a través de bustos y calles que llevan su nombre, en memoria de la caballerosidad que mostró durante la guerra del Pacífico.

“No solamente rescató a los marineros de la Esmeralda cuando tuvo el encuentro en el combate de Iquique –donde pereció el capitán chileno Arturo Prat–, sino también la forma cómo se dirigió a la viuda doña Carmela Carvajal en una carta muy sentida que trasciende todo lo que puede ser natural, al entregar los recuerdos y las prendas de su esposo. Son gestos de una caballerosidad que es digna de reconocimiento mundial”, comentó a Andina.

“Las conexiones emocionales de la familia Grau con la historia se mantienen vivas mediante símbolos heredados. Uno de estos objetos, un reloj de bolsillo con la firma del almirante, ha pasado de generación en generación”, añadió.

“La viuda del almirante, la abuela de mi padre, le regaló el reloj de bolsillo —parece de oro— con la inscripción de su firma ‘Miguel Grau Seminario’. Y cuando cumplí 40 años, mi padre me regaló ese reloj diciendo ‘este es el único recuerdo de familia que tengo y quiero que lo tengas tú’. Yo he hecho lo mismo cuando mi hijo, Miguel Grau Orlandini, cumplió los 40 años.“, comentó.

Asegura que le regalé el reloj porque creo que es un legado muy importante, para que sienta lo que significa la presencia emocional; es un reloj que lo tuvo en su mano toda la vida el almirante Grau. Supongo que (mi hijo) hará (lo mismo) cuando mi nieto Miguel Grau cumpla 40 años”, relató.

Rescatando otra experiencia personal, el bisnieto del héroe nacional también su visita al monitor Huáscar en el puerto chileno de Talcahuano. Invitado por la familia de Arturo Prat, accedió bajo la condición de acudir con su hijo y su nieto.

“Nos tendieron alfombra roja, nos dieron una visita guiada con el almirante encargado de la base de Talcahuano. Se veneraba a Grau como se veneraba a Prat, el sitio donde había fallecido y lo tiene como un trofeo de guerra muy bien mantenido, impecable y con una admiración que me hizo sentir muy orgulloso”, consignó.