Perú

Avanza País condena violencia contra Phillip Butters en Juliaca: “Las discrepancias no justifican la agresión”

Tras los incidentes registrados en Juliaca, la agrupación parlamentaria exhortó a resolver las diferencias por la vía del diálogo y dentro del marco legal

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Avanza País rechaza violencia política
Avanza País rechaza violencia política y respalda a Phillip Butters tras incidentes en Juliaca. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Avanza País)

La bancada parlamentaria de Avanza País se pronunció este miércoles sobre los hechos ocurridos en Juliaca, región Puno, donde su candidato presidencial, Phillip Butters, fue agredido por un grupo de manifestantes tras brindar una entrevista en una emisora local. A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el grupo político rechazó los actos de violencia y expresó su solidaridad con el también exconductor de televisión.

“La bancada Avanza País condena de manera firme toda forma de violencia política. En ese sentido, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al señor Phillip Butters, militante y precandidato de nuestro partido, ante los hechos ocurridos esta mañana, donde fue objeto de violencia al salir de una entrevista radial”, se lee en el pronunciamiento.

Protestas en Juliaca contra Phillip
Protestas en Juliaca contra Phillip Butters por sus declaraciones sobre las marchas de 2022. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Avanza País exige respeto y tolerancia

En el comunicado, Avanza País remarcó que las diferencias de opinión o posición política deben resolverse mediante el diálogo y el respeto mutuo. “Ninguna discrepancia justifica la agresión ni el amedrentamiento. Las propuestas y diferencias de opinión deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia”, señala el texto compartido por la agrupación.

La bancada parlamentaria también hizo un llamado a los ciudadanos y actores políticos a mantener la calma durante el proceso electoral y evitar que el clima de confrontación escale a situaciones de violencia o desorden. “Solo con respeto y tolerancia podremos fortalecer nuestra democracia”, agregó la agrupación en su mensaje.

Avanza País condena ataque contra
Avanza País condena ataque contra Phillip Butters en Juliaca y llama al diálogo y la tolerancia. (Foto: X/@Avanza País)

Phillip Butters es agredido en Juliaca

El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, fue rechazado por un grupo de ciudadanos durante su visita a la ciudad de Juliaca, en la región Puno, este miércoles 8 de octubre. El exconductor de televisión había llegado por la mañana a la emisora Radio La Decana para ofrecer una entrevista presencial; sin embargo, su presencia generó malestar entre los pobladores, quienes se autoconvocaron en los exteriores del local para protestar.

La manifestación se originó por las declaraciones que Butters realizó en 2022, durante las protestas en Puno tras la destitución del golpista Pedro Castillo. Los dirigentes locales señalaron que el precandidato nunca ofreció disculpas por esas expresiones, lo que consideraron una falta de respeto hacia las víctimas y las familias afectadas por los hechos de violencia registrados en la región.

La llegada de Butters fue percibida por los ciudadanos como una provocación, lo que incrementó la tensión en la zona. Decenas de personas se congregaron frente a la emisora portando carteles y pancartas, exigiendo una disculpa pública y rechazando su visita. La Policía Nacional del Perú desplegó un contingente para resguardar la seguridad en el lugar y evitar enfrentamientos.

Phillip Butters rechazado en Puno

¿Qué dijo Phillip Butters?

Tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, la región de Puno fue uno de los epicentros de las protestas más intensas del país. Miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar su rechazo al nuevo gobierno de Dina Boluarte, a quien consideraban ilegítima pese a haber asumido como primera vicepresidenta.

Los manifestantes exigían la libertad de Castillo, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas, demandas que reflejaban el profundo malestar social acumulado en la zona. Durante aquellas jornadas se registraron bloqueos de carreteras, marchas, plantones y tomas de instituciones públicas, expresiones del descontento frente a la crisis política nacional y la histórica sensación de abandono del Estado hacia las regiones del sur.

El controversial Phillip Butters llamó 'terroristas' a quienes hacían destrozos en aeropuertos, instituciones estatales durante las protestas en 2022 que pedían la liberación de Pedro Castillo. (Crédito: PBO)

En medio de eso, el polémico Butters expresó duras crítica y tildó de ‘terroristas’ a los manifestantes que destruían los bienes públicos. “El tema es ese, ¿no? tomar un aeropuerto es terrorismo, tomar una hidroeléctrica es terrorismo, quemar una comisaría es terrorismo, quemar el Poder Judicial es terrorismo y quemar la Reniec también es terrorismo. Agarrar a pedradas a la gente que no piensa como uno o intentar obligarla a hacer lo que uno quiere es terrorismo. Amedrentar es terrorismo, punto. A quien comete esos actos se le ubica, se le busca, se le encuentra, se le detiene, se le enjuicia y se le encarcela", expresó en su programa.

Temas Relacionados

Phillip ButtersPunoJuliacaAvanza Paísperu-noticias

Más Noticias

Falleció Miguel Ángel Russo tras larga lucha contra el cáncer: la sentida despedida de Alianza Lima al DT argentino

El club ‘blanquiazul’ emitió un comunicado tras confirmarse el deceso del entrenador que estuvo al mando del equipo en el 2019

Falleció Miguel Ángel Russo tras

Phillip Butters casi fue linchado en Puno: Lo que ocurrió antes de que Juliaca intentara ajusticiarlo

El precandidato presidencial recibió abucheos, insultos y exigencias de disculpas públicas por parte de organizaciones sociales y familiares de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, en medio de un amplio despliegue policial y tensión fuera de Radio La Decana

Phillip Butters casi fue linchado

375.070 trabajadores ingresaron a planilla en el último año: la mayoría pertenece al sector agrícola e inmobiliario

Según datos de Sunafil, la capital concentra la mayor cantidad de nuevos empleos formales, con 284.690 personas inscritas en planilla. Bastante más atrás figuran La Libertad con 21.087 trabajadores, seguida por Ica con 14.173 y Piura con 13.121

375.070 trabajadores ingresaron a planilla

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

En conversación con Infobae Perú, la actriz y activista de 50 años afirma que hoy se siente más libre que nunca: sin miedo a los juicios, sin necesidad de cumplir estándares y con la convicción de que cada mujer tiene el poder de definir su propio valor.

Eva Longoria conversó con Infobae

Alerta en 116 provincias: lluvias intensas afectan la sierra y selva, hoy y mañana

El COEN y el Indeci advierten que precipitaciones de moderada a fuerte intensidad pondrán en emergencia a regiones claves, mientras el Senamhi prevé desbordes, granizadas y nevadas en diversas zonas del país

Alerta en 116 provincias: lluvias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Phillip Butters tuvo que esconderse

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

A seis días del cierre del padrón, estas son las autoridades que han anunciado su intención de postular en las elecciones 2026

Ministro César Vásquez pensará este fin de semana si renuncia al Minsa este fin de semana: “no es una decisión fácil”

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno de Dina Boluarte y encontrar la solución a las extorsiones con un nuevo presidente

ENTRETENIMIENTO

Eva Longoria conversó con Infobae

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

Gustavo Salcedo vigilaba e intervenía los teléfonos de Christian Rodríguez y Maju Mantilla mientras era ampayado con otra mujer en el Westin

Laura Pausini confirma su esperado regreso a Lima con un único concierto en 2026 : todo sobre el show, fechas y entradas

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza

Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz: “Me lo impusieron”

DEPORTES

Falleció Miguel Ángel Russo tras

Falleció Miguel Ángel Russo tras larga lucha contra el cáncer: la sentida despedida de Alianza Lima al DT argentino

Gol agónico de Sashenka Porras tras letal cabezazo en Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima tras el final de la fase de grupos

Pedro García hizo cruda advertencia a Jean Ferrari por el perfil del nuevo DT de la selección peruana: “Se vienen tiempos turbulentos”