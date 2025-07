Avanza País desmiente candidatura de Olenka Zimmermann al Congreso: “No representa la postura del partido”

Avanza País desmiente a Olenka Zimmermann con contundente comunicado | ATV

Olenka Zimmermann, conocida por su rol como conductora de televisión y por su incursión en la plataforma OnlyFans, generó controversia al oficializar su candidatura al Congreso de la República por Avanza País. Su anuncio, que fue ampliamente difundido a través de entrevistas y redes sociales, fue rápidamente desmentido por el propio partido político, que emitió un comunicado dejando sin sustento la postulación de la expresentadora.

El comunicado, publicado por Avanza País tras la autoproclamación de Zimmermann, fue directo en rechazar cualquier proceso formal de candidatura en favor de la exconductora de “Al Sexto Día”.

El texto precisa: “Queremos dejar constancia de que las declaraciones realizadas por la señora Olenka Zimmermann son a título estrictamente personal y no representan la postura oficial del partido ni de ningún integrante de nuestra organización”.

Comunicado oficial de Avanza País sobre presunta candidatura de Olenka Zimmermann.

La misiva también señala que, hasta la fecha, no existe un proceso interno de designación de candidaturas, y que Olenka Zimmermann no figura como postulante: “Rechazamos cualquier intento de autoproclamación o actos de campañas exclusivos, a través de cualquier medio”.

Además, insta a la militancia de Avanza País a ceñirse a los conductos oficiales bajo la estricta fiscalización de la comisión electoral y del personero legal Paul Gabriel García Oviedo, coordinador regional del Callao, remarcando que cualquier anuncio ajeno a este procedimiento carece de validez.

Finalmente, el partido invoca el respeto a la institucionalidad interna y a mantener la unidad como ejes fundamentales ante el inicio de la carrera hacia las Elecciones Generales de 2026. “Seguimos firmes, con disciplina y compromiso con el país”, sentenciaron.

Avanza País rechaza oficialmente la autoproclamación de Zimmermann y niega proceso interno de candidatura.

Magaly Medina sorprendida por comunicado

La reacción mediática no se hizo esperar. En su programa de espectáculos, Magaly Medina abordó la controversia con el estilo directo que la caracteriza. Leyó el comunicado de Avanza País y criticó tanto la manera en la que Zimmermann asumió su candidatura como el posterior retiro del presunto apoyo partidario.

“¿Qué pasó con Olenka? La desautorizaron, la desembarcaron de Avanza País, quienes hicieron un comunicado diciendo que las declaraciones de Olenka Zimmermann son a título personal y que no representan la postura oficial del partido. Le sacaron la silla. ¡La dejaron sin piso!”, comentó Medina en televisión nacional.

Magaly Medina recordó al público que Olenka Zimmermann posee OnlyFans.

La periodista especuló sobre los motivos detrás de la decisión del partido: “¿Pero qué pasó? Ella misma lo sustentó, diciendo que era la número 1 de la lista por el Callao. Será la número 1 en OnlyFans“. Además, cuestionó los criterios de selección interna en Avanza País: “¿No tienen un coordinador regional que busque el currículum, el nivel intelectual y de conocimiento político de las candidatas? Parece que hacen casting mismo productor de televisión, y no ven precisamente qué has estudiado”.

Para Medina, la filtración y viralización del contenido adulto de Zimmermann habría motivado el repentino desmarque del partido. “¿Es por que salió a la luz lo de OnlyFans? No me digan que los que están encargados de coordinar las candidaturas no se habían dado cuenta. ¿En qué país viven?”.

La exconductora denuncia adoctrinamiento en escuelas y cuestiona la influencia de organizaciones de izquierda. Crédito: Carlo Fernández/Infobae Perú

La fallida candidatura de Olenka

Previo a la publicación del comunicado, la propia Olenka Zimmermann había confirmado a Revista Cosas su candidatura al Congreso, ubicándose en el primer lugar de la lista de Avanza País por el Callao. En esa entrevista, la exconductora expresó que la política nunca formó parte de sus planes, pero que la situación actual la motivó a participar, impulsada por su preocupación ante el avance de lo que define como “adoctrinamiento” en el ámbito educativo y social.

Zimmermann manifestó una postura abiertamente conservadora, asegurando que su eventual labor legislativa centraría la atención en la defensa de la familia, las mujeres y la niñez. Su agenda incluía propuestas para el fortalecimiento de la educación, la cultura y el deporte, con el objetivo de proteger a los sectores que considera más afectados.

Zimmermann había confirmado su candidatura y presentado una agenda conservadora . Crédito: Carlo Fernández/Infobae Perú

Entre sus declaraciones más resaltantes figura la preocupación por la transmisión de una visión distorsionada de la historia peruana en las escuelas, advirtiendo sobre el papel de organizaciones de izquierda en la formación de los estudiantes: “Los niños están perdidos en la historia. Defienden con toda su energía lo que no se debe defender. No solo los están adoctrinando, los están volviendo partícipes y cómplices de un futuro desgraciado para ellos”, sostuvo.

La relación de Zimmermann con el Callao, donde asegura haber vivido “la infancia más linda del mundo”, reforzaba la construcción de su perfil electoral. Además, colocó énfasis en la crisis de seguridad ciudadana y acusó a redes de corrupción dentro del Estado de debilitar la respuesta frente a la delincuencia. Finalmente, llamó a la unidad del sector conservador para enfrentar lo que denomina “una agenda globalista”.

Zimmermann destaca su vínculo con el Callao y denuncia crisis de seguridad y corrupción estatal.