Mujer de 'El Monstruo' reveló cómo nació la banda 'Los Injertos' y la rivalidad con 'El Jorobado' | Latina TV

La caída de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, en Paraguay destapó nuevas revelaciones sobre su red delictiva y las disputas internas del crimen en Lima Norte. Acusado de dirigir secuestros, extorsiones y asesinatos, Moreno fue detenido junto a Daiana Jasmín Martínez, una joven de 25 años señalada como receptora del dinero de sus cobros ilegales. Su captura abrió un nuevo frente: la disputa por el millón de soles ofrecido como recompensa y las dudas sobre si el delincuente habría pactado su entrega.

El dominical Punto Final difundió una grabación donde Lizeth Cruz, madre de su hija, reconstruye cómo nació la organización Los Injertos y cómo la traición a su antiguo socio, Adrián Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, desató una guerra por el control del norte de Lima. Su relato, junto con las declaraciones de otras mujeres del entorno del cabecilla, permite entender el entramado criminal que operó durante años entre Comas, Carabayllo y Collique.

La mujer que reveló el origen de ‘Los Injertos’

En Bolivia, cayó Liseth Cruz, su pareja. Ella era pieza clave: acompañó a “El Monstruo” por Paraguay, Brasil y otros países. Foto: PNP/ Infobae Perú

En la conversación difundida por el dominical, Lizeth Cruz describió cómo Moreno ingresó al mundo delictivo robando camionetas Hilux que luego revendía en provincias. Con el tiempo, comenzó a relacionarse con figuras del crimen como Alex Arca Vizcarra, alias ‘Negro Bemba’, y ‘El Jorobado’, quienes controlaban extorsiones vinculadas a obras públicas.

Cruz afirmó que fue en 2022 cuando ‘Negro Bemba’ pidió a ‘El Jorobado’ incluir a Moreno en sus operaciones. Sin embargo, tras sentirse excluido del reparto de ganancias, Moreno decidió crear su propia red. Así surgió ‘Los Injertos del Norte’, una banda que utilizó la violencia como método de expansión y tomó el control de varios sectores del Cono Norte.

La ruptura con ‘El Jorobado’ y el inicio de la guerra

Caen ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, la banda de ‘El Jorobado’ que se enquistó en las municipalidades y disputó el control a ‘El Monstruo’ | Composición Infobae

La tensión entre ambos líderes aumentó cuando ‘El Jorobado’ se negó a darle participación en los contratos ilegales. De acuerdo con Cruz, ese fue el punto de quiebre que llevó a Moreno a enfrentarlo directamente. A partir de entonces, comenzaron las amenazas y ataques entre sus grupos, marcando una división dentro del crimen limeño.

El programa también reveló que Moreno y sus aliados buscaban ganar influencia en el transporte urbano, un negocio dominado hasta ese momento por las redes de ‘El Jorobado’. Esa pugna no solo generó violencia, sino también una reorganización de las estructuras criminales, donde Los Injertos consolidaron su poder a través del miedo y el dinero.

Las mujeres que movían el dinero del cabecilla

Clarén Grace Bado Neyra intentó deshacerse de pruebas que la vincularan al líder de Los Injertos del Cono Norte, pero fue detenida por agentes de la PNP. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/América TV)

Otro personaje clave fue Grace Bados Neira, identificada como administradora del dinero ilegal de Moreno. Según el reportaje, ella aseguró que el cabecilla cambiaba de vivienda constantemente y que había adquirido vehículos y propiedades con el dinero de las extorsiones. También mencionó cobros de hasta 300 mil soles por secuestros cometidos por su grupo.

Durante su fuga por Bolivia y Paraguay, Moreno fue acompañado por Daiana Martínez, quien habría recibido parte del dinero de sus actividades en Lima. Un informante de su entorno entregó su ubicación a las autoridades, lo que permitió su captura. No obstante, fuentes cercanas sostienen que ambos podrían haber acordado su entrega para beneficiarse del pago de la recompensa.

La alianza con ‘JJ’ y el video que marcó su ascenso

‘Los injertos del Cono Norte’ planeaban rescatar a ‘Yohairo’, brazo armado de ‘El Monstruo’| Composición Infobae (Fotos: PNP)

Tras la detención de ‘El Jorobado’ en 2024, Jhon Jairo Arancibia, alias ‘JJ’, aprovechó el vacío de poder para unirse a ‘El Monstruo’. Según Cruz, fue él quien grabó el video que mostraba a varios hombres armados y lanzó advertencias a sus rivales, consolidando el nombre de Los Injertos con Honores.

Aunque Moreno no apareció en la grabación, habría financiado el armamento utilizado y mantenía contacto permanente con ‘JJ’ por videollamadas. Desde distintos países, ambos coordinaban las acciones de la banda, que extendió su influencia a otras regiones del país. La historia contada por las mujeres de su entorno muestra cómo un delincuente común terminó liderando una organización criminal con alcance internacional.