Perú

Fiscalía abre investigación contra sujeto que habría disparado a conductor de la empresa Santa Catalina

El Ministerio Público indaga los delitos de tentativa de homicidio, extorsión y microcomercialización de drogas tras el atentado ocurrido en San Juan de Lurigancho

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Fiscalía abre investigación contra presunto
Fiscalía abre investigación contra presunto autor de ataque armado a chofer de empresa Santa Catalina en SJL. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación preliminar contra un hombre identificado como M. A. A. Q. (46), acusado de haber participado en el ataque armado contra un chofer de la empresa de transporte público Santa Catalina, ocurrido en la avenida El Sol, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según el comunicado oficial, la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho-Zona Media dispuso la investigación “por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, extorsión y microcomercialización de drogas en agravio de un conductor de transporte público”, se lee en la publicación de la Fiscalía en la red social X.

“De acuerdo con las indagaciones, el investigado habría disparado a la víctima cuando este conducía un bus de la empresa de transporte Santa Catalina (ruta 23-C) en las inmediaciones de la avenida El Sol”, indicó el Ministerio Público en el documento. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, mientras que el conductor fue auxiliado y trasladado de emergencia a una clínica local, donde permanece con pronóstico reservado.

Testigos narran ataque contra bus
Testigos narran ataque contra bus de transporte público en San Juan de Lurigancho. Infobae Perú / Captura: X

Chofer en estado crítico

La víctima, un chofer de la empresa Santa Catalina, resultó gravemente herida durante el atentado. Según información difundida por ATV, su estado de salud es crítico, debido a que los impactos de bala afectaron su riñón y el colon.

El ataque ocurrió en vísperas del paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre, hecho que ha despertado la atención de las autoridades, quienes investigan si el atentado estaría vinculado a amenazas o actos de intimidación relacionados con el sector transporte.

Mientras tanto, familiares del conductor y compañeros de trabajo han solicitado mayor seguridad en las rutas y medidas de protección para los choferes, especialmente en zonas donde operan bandas dedicadas a la extorsión y cobro de cupos.

Fiscalía inicia investigación contra sospechoso
Fiscalía inicia investigación contra sospechoso de haber disparado contra conductor en San Juan de Lurigancho. (Foto: X/@FiscaliaPeru)

Autoridades coordinan diligencias

El Ministerio Público indicó que la investigación se realiza con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, a fin de recabar elementos de prueba y ubicar a otros posibles implicados en el atentado.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha descartado que el hecho esté vinculado con redes criminales dedicadas a la extorsión del transporte público en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayor incidencia de este tipo de delitos en Lima Metropolitana.

Sujeto llevó explosivo a la
Sujeto llevó explosivo a la sede de la Dirincri para comprobar que es víctima de extorsión| Flickr

Disparan a conductor en SJL

Un ataque armado contra un bus de la empresa Santa Catalina, conocida como “La 23-C”, estremeció la noche del viernes al distrito de San Juan de Lurigancho y dejó al chofer gravemente herido, justo en la víspera del paro de transportistas anunciado para Lima y Callao. El atentado ocurrió en la cuadra cinco de la avenida El Sol, cerca de la Universidad Privada del Norte, y ha intensificado el temor entre trabajadores del sector y usuarios del transporte público, en medio del creciente clima de inseguridad ciudadana.

Según testigos, el violento episodio se produjo cuando desconocidos interceptaron el bus y abrieron fuego directamente contra el conductor, quien resultó herido de gravedad frente a los pasajeros. Los atacantes habrían llegado en un vehículo lineal, desde el cual realizaron varios disparos antes de huir por la calle Las Arcillas, donde una motocicleta los esperaba para facilitar su escape.

Violento atentado a bus de la empresa Santa Catalina en SJL genera alarma en vecinos. Infobae Perú / Captura: X

“Señores, buenas noches. Acaban de balear al chofer de la veintitrés aquí en la avenida El Sol, cuadra cinco”, narró un hombre en una grabación difundida en redes sociales. Otro testigo confirmó la cercanía del ataque con la universidad y la rapidez con la que los agresores actuaron. El conductor herido fue auxiliado de inmediato y trasladado a un hospital local, donde permanece en estado delicado bajo observación médica. Familiares y compañeros de trabajo aguardan un reporte oficial sobre su evolución, mientras la comunidad se mantiene en vilo por la gravedad del hecho.

Temas Relacionados

Paro de transportistasExtorsiónEmpresa Santa CatalinaFiscalíaperu-noticias

Más Noticias

Yape Gaming, la nueva función de la app para hacer recargas en videojuegos: así puedes usarla

Desde su implementación, cerca de 3 millones de usuarios en Perú han realizado compras de este tipo a través de la app

Yape Gaming, la nueva función

INEI abre más de 13.000 puestos de trabajo en todo el Perú: conoce los requisitos y cómo postular

Para aplicar a esta oportunidad laboral no es necesario contar con experiencia previa en procesos del INEI. Lo único que necesitas es ser egresado técnico o universitario de cualquier carrera profesional

INEI abre más de 13.000

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a una

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Elecciones 2026: Aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

El 29% de figuras influyentes y empresarios´del Perú consideran que Rafael lópez aliaga debería retirarse de la política

Pedro Castillo: “Me reuní con Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta, pero no para conspirar”

La Ley Seca se mantiene: Rechazan eliminar la prohibición de venta de alcohol en las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Leyendas del metal, Rhapsody of

Leyendas del metal, Rhapsody of Fire, regresan a Lima con su gira “Dawn of Victory”

Abel Lobatón anhela que su nieto, hijo de Samahara Lobatón, siga sus pasos: “Quiero conocer a mi sucesor”

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

DEPORTES

Jean Ferrari reveló la fecha

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile