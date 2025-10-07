Perú

El megatúnel de 19 kilómetros que conectará La Molina y Surco con una inversión de más de S/ 3.600 millones

El ambicioso proyecto vial, que se desarrollará en un periodo estimado de 60 meses, tendrá una longitud total de 19,4 km, incluyendo rampas de acceso y salida, y promete aliviar una de las rutas más congestionadas de Lima

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Foto: gob.pe
Foto: gob.pe

La esperada conexión entre La Molina y Surco avanza con fuerza. Se trata de un megaproyecto de infraestructura vial subterránea que busca transformar la movilidad entre ambos distritos del sur de Lima, reduciendo significativamente los tiempos de traslado y mejorando la calidad de vida de miles de vecinos. La iniciativa contempla una inversión aproximada de S/ 3.607 millones y promete aliviar una de las rutas más congestionadas de la capital.

El plan contempla la construcción de dos túneles bidireccionales que unirán la avenida La Molina (a la altura de Las Lagunas) con la avenida El Derby, en Surco. La obra, que se desarrollará en un periodo estimado de 60 meses, tendrá una longitud total de 19,4 kilómetros, incluyendo rampas de acceso y salida. Su ejecución marcará un hito en la modernización del transporte urbano limeño y beneficiará directamente a más de un millón de personas.

El megaproyecto que unirá La Molina y Surco a través de 19 kilómetros subterráneos

El túnel La Molina – Surco será excavado con el Nuevo Método Austriaco (NATM), una técnica moderna que garantiza mayor seguridad y eficiencia en obras de este tipo. Cada túnel tendrá una sección semicircular y contará con accesos en puntos estratégicos, como la avenida Primavera (altura de La Encalada) y la avenida Los Fresnos, en conexión con la Alameda Los Cóndores. Esta red subterránea permitirá descongestionar avenidas claves y ofrecer una alternativa directa entre el este y el sur de Lima.

Durante la ceremonia de lanzamiento del proyecto, las autoridades distritales destacaron la importancia de esta obra para la capital. El alcalde de La Molina, Diego Uceda, subrayó que el proyecto “deja de ser solo una propuesta y empieza a convertirse en una realidad que transformará el tránsito y la movilidad”. Además, señaló que esta iniciativa se convertirá en una referencia de planificación técnica y coordinación interinstitucional.

El túnel La Molina – Surco no solo busca aliviar el tráfico, sino también reordenar el flujo vehicular entre zonas residenciales, centros empresariales y vías principales como El Derby, Primavera y La Molina. Con ello, se espera que la circulación entre ambos distritos sea más fluida y segura, reduciendo el impacto ambiental generado por la congestión actual.

El frustrado túnel La Molina - Miraflores: la megaobra que prometía unir cinco distritos en solo 20 minutos

Rafael López Aliaga plantea un
Rafael López Aliaga plantea un nuevo peaje de S/35 por túnel La Molina-Miraflores. Foto: Composición Infobae

Hace algunos años se planteó un proyecto vial subterráneo que prometía revolucionar la movilidad limeña: el túnel La Molina–Miraflores, una conexión de 11 kilómetros que uniría cinco distritos —La Molina, Surco, San Borja, Surquillo y Miraflores— en apenas 20 minutos de viaje. Con una inversión proyectada de más de 500 millones de dólares, la obra buscaba aliviar la congestión en avenidas como Javier Prado, Primavera, Angamos y La Encalada, además de convertirse en una alternativa directa al tráfico que asfixia la zona sur y este de Lima.

El plan contemplaba que el túnel comenzara en la intersección de Raúl Ferrero y Los Fresnos, en La Molina, atravesando el cerro Centinela y conectando con la Vía Expresa a la altura de Miraflores. Sin embargo, pese a las expectativas y al respaldo inicial del municipio molinense, el proyecto fue descartado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que negó su inclusión en la cartera oficial de obras y precisó que no existían estudios de factibilidad ni evaluaciones técnicas que garantizaran su viabilidad.

Incluso el alcalde limeño de entonces, Rafael López Aliaga, se pronunció en contra al considerar que el túnel “no era viable” y que no contaba con “ningún sustento técnico ni de demanda”. Con ello, el proyecto quedó archivado, sumándose a la lista de grandes megaproyectos viales que no llegaron a concretarse en la capital, pese a su potencial para transformar el tránsito urbano.

Temas Relacionados

SurcoLa MolinaTúnelMTCperu-noticias

Más Noticias

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

La Conferencia Episcopal Peruana señaló que el paro de transportistas es un reclamo justo frente a la inseguridad e instó a las autoridades “a escuchar con responsabilidad” las demandas sociales

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

El seleccionador interino de Perú hizo referencia a lo sucedido con el llamado de Australia por el mediocentro del Cardiff City después de dos años de ausencia. ¿Acaso el tema llegó a un final concreto?

Manuel Barreto zanja el asunto

Paro de transportistas EN VIVO: tras jornada de enfrentamientos y caos por falta de unidades, gremios ampliarán medida para el martes 7

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas EN VIVO:

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

La denuncia incluye acoso, coacción, lesiones y tentativa de homicidio tras la agresión que sufrió Rodríguez junto a su familia

Gustavo Salcedo habría presionado a

Ojo seco: el 70% de peruanos no sabe que tiene esta enfermedad crónica

El ojo seco no tiene una cura definitiva, pero puede controlarse con el tratamiento adecuado

Ojo seco: el 70% de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella niega sus raíces

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

DEPORTES

Manuel Barreto zanja el asunto

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Cenaida Uribe reveló fuerte deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: “Nos deben medio millón de soles”

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico