Municipalidad de La Molina lanza nueva convocatoria de prácticas 2025: más de 20 vacantes para egresados y estudiantes

La oportunidad estará abierta hasta el 18 de septiembre y detalla diferentes posiciones de acuerdo con el grado académico del postulante

Por Tomás Ezerskii

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La Municipalidad de La Molina anunció la apertura de su convocatoria de prácticas preprofesionales y profesionales septiembre 2025, dirigida a jóvenes talentos que buscan adquirir experiencia en el sector público. La institución ofrece un total de 25 vacantes, con subvenciones que oscilan entre S/ 1.130 y S/ 1.300, y con la oportunidad de desempeñarse en distintas áreas estratégicas de gestión municipal.

Se trata de una convocatoria que estará abierta hasta el 18 de septiembre de 2025, y que abarca tanto a estudiantes universitarios como a egresados en diversas carreras. Esta es una oportunidad atractiva para quienes desean fortalecer su perfil laboral dentro de una de las municipalidades con mayor proyección en Lima.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de La Molina?

La convocatoria detalla diferentes posiciones de acuerdo con el grado académico del postulante. En total, se dividen entre estudiantes universitarios que podrán acceder a prácticas preprofesionales, y egresados universitarios, quienes podrán realizar prácticas profesionales en distintas áreas.

Para estudiantes universitarios

  • Practicante en la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística
    • Vacantes: 4
    • Carrera requerida: Ingeniería de Sistemas o afines
    • Subvención económica: S/ 1.130
    • Lugar de prácticas: Lima

Estas posiciones permitirán a los estudiantes desarrollar competencias en gestión de datos, soporte técnico y proyectos vinculados a la modernización de los servicios municipales.

Para egresados universitarios

  • Practicante en la Subgerencia de Fiscalización Administrativa
    • Vacantes: 10
    • Carreras requeridas: Derecho, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Ingeniería Geográfica, Geografía o afines
    • Subvención económica: S/ 1.300
    • Lugar de prácticas: Lima
  • Practicante en la Subgerencia de Promoción Empresarial y Autorizaciones
    • Vacantes: 11
    • Carreras requeridas: Derecho, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Ingeniería Geográfica, Geografía o afines
    • Subvención económica: S/ 1.300
    • Lugar de prácticas: Lima

Con estas últimas dos áreas, la municipalidad busca reforzar el trabajo en la supervisión de actividades económicas y en la formalización de negocios locales, además de apoyar en labores técnicas relacionadas con el ordenamiento urbano y la gestión del territorio.

En total, la institución ofrece 25 posiciones distribuidas en tres dependencias municipales, lo que representa una oportunidad significativa para quienes desean aportar a la gestión pública desde el ámbito técnico y legal.

¿Cómo postular a la convocatoria?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso de postulación es completamente libre y no requiere pagos por derechos de trámite. Sin embargo, los interesados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases oficiales de la convocatoria, que incluyen formatos y anexos que deben adjuntarse de forma correcta para que la inscripción sea válida.

Los pasos recomendados para postular son los siguientes:

  1. Revisar detalladamente las bases de la convocatoria de la Municipalidad de La Molina, donde se especifica el perfil de cada puesto y los documentos obligatorios.
  2. Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos según la vacante (nivel académico, especialidad y condición de estudiante o egresado).
  3. Completar la documentación solicitada, como los formatos de inscripción y declaraciones juradas, que deben presentarse de acuerdo con las indicaciones del aviso oficial.
  4. Enviar o presentar la postulación dentro del plazo establecido. Cualquier expediente presentado fuera de fecha o sin la documentación completa quedará automáticamente descalificado.

📅 Fecha límite de postulación: miércoles 18 de septiembre de 2025.

Es importante resaltar que solo se considerarán válidas las postulaciones que cumplan con todos los pasos descritos en las bases. Por ello, los interesados deben revisar cuidadosamente los requisitos antes de presentar su inscripción.

Uno de los aspectos más atractivos de esta convocatoria son las subvenciones económicas ofrecidas:

  • Para estudiantes universitarios: S/ 1.130.
  • Para egresados universitarios: S/ 1.300.

Estas cifras se encuentran por encima del promedio en convocatorias de prácticas del sector público, lo que convierte a esta oferta en una oportunidad competitiva en el mercado laboral.

