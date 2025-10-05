Perú

Cámaras captan violento asalto a restaurante en Surco: delincuentes encañonan a familias y menores

Las imágenes muestran cómo los ladrones actuaron con total frialdad pese a la presencia de niños en el local. De acuerdo con testigos, los asaltantes llegaron a bordo de dos motos lineales y apuntaron directamente a los comensales con armas de fuego

Por Tomás Ezerskii

Guardar
(Video: 24 Horas)

El terror se apoderó de una zona comercial de Santiago de Surco cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en un restaurante del bulevar Los Próceres, amenazando a los comensales para despojarlos de sus pertenencias. El asalto ocurrió la noche del último viernes y fue registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes muestran cómo los ladrones actuaron con total frialdad pese a la presencia de niños y familias.

En el video, difundido por medios locales, se observa el momento en que los tres sujetos ingresan al establecimiento: dos de ellos portaban armas de fuego, mientras un tercero esperaba afuera en una motocicleta para facilitar la huida. Los clientes, sorprendidos y aterrorizados, levantaron las manos mientras los asaltantes recorrían cada mesa en busca de celulares, billeteras y dinero en efectivo. Una de las mujeres presentes sufrió una crisis nerviosa y debió recibir atención médica tras el violento episodio.

Cámaras de seguridad captaron la huida de los delincuentes

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

De acuerdo con testigos, los asaltantes llegaron a bordo de dos motos lineales y actuaron en cuestión de segundos. “Apuntaron directamente a los que estaban sentados, entre ellos había niños. Una señora empezó a llorar y otro de los ladrones la rebuscó mientras todos trataban de no moverse”, contó uno de los vecinos que presenció el robo desde un local contiguo.

La administradora del restaurante, con más de diez años trabajando en el lugar, aseguró que es la primera vez que ocurre un hecho similar. “Dijeron ‘acá está’ y fueron directo hacia un cliente. Luego atacaron a todos los demás. No tocaron la caja, solo se llevaron las pertenencias de los comensales”, relató en declaraciones a RPP. Según su versión, los delincuentes habrían seguido a un hombre que minutos antes retiró una fuerte suma de dinero de un banco cercano.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran también cómo los asaltantes escaparon tranquilamente por la alameda, subiendo a las motos que los esperaban en la salida. Los videos ya están en poder de la Policía Nacional del Perú (PNP), que investiga si se trata de la misma banda implicada en otros robos con arma de fuego registrados recientemente en la avenida Los Próceres, a pocas cuadras del lugar.

Vecinos de la zona aseguraron que el bulevar Los Próceres, un espacio peatonal que suele estar concurrido hasta altas horas de la noche, carece de presencia de serenazgo y patrullaje policial. Ante esta situación, varios negocios del área han decidido cerrar más temprano por temor a nuevos ataques.

El miedo cotidiano: la inseguridad ya impacta en la salud mental de millones de peruanos

El aumento de la delincuencia en el país no solo ha modificado los hábitos de vida de los ciudadanos, sino que también ha comenzado a afectar su bienestar psicológico. De acuerdo con encuestas recientes citadas por medios nacionales, ocho de cada diez peruanos afirman vivir con miedo debido al incremento de robos, secuestros y asesinatos en las principales ciudades. Esta sensación de amenaza constante ha generado un clima de estrés, ansiedad y desconfianza, especialmente en Lima, donde los hechos delictivos se registran casi a diario.

Especialistas en salud mental advierten que este temor sostenido tiene efectos directos en el cuerpo y la mente. La psiquiatra del Ministerio de Salud, Natalia Ascurra, señaló que el estrés provocado por la inseguridad puede manifestarse con problemas de sueño, alteraciones en la alimentación, sudoración excesiva y dolores de cabeza. En muchos casos, las personas experimentan síntomas solo al pensar en posibles situaciones de peligro, incluso sin que exista una amenaza real. Este estado de alerta permanente —conocido como hipervigilancia— deteriora el descanso, reduce la concentración y puede derivar en depresión o enfermedades físicas.

El impacto se extiende a la vida cotidiana. Actividades simples como caminar con el celular en la mano, salir de noche o dejar que los niños jueguen en los parques se han convertido en actos de riesgo para muchas familias. Por ello, miles de personas han reforzado la seguridad de sus viviendas con rejas, cámaras y cercos eléctricos, buscando disminuir las posibilidades de ser víctimas de delitos. Sin embargo, los expertos advierten que la exposición continua a noticias violentas y al miedo colectivo contribuye a un agotamiento emocional que afecta la productividad laboral y las relaciones sociales.

Temas Relacionados

SurcoSantiago de SurcoDelincuenciaAsaltoPNPperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por el estratega José Letelier necesitan una victoria para mantener el sueño de la clasificación a cuartos de final luego de debutar con un empate. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Este es el mejor suplemento para proteger las articulaciones, reducir la inflamación y prevenir el dolor

Este micronutriente menos conocido que la vitamina D tiene potencial para modular mecanismos de daño oxidativo e inflamatorio en las articulaciones

Este es el mejor suplemento

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle ocho puntos de ventaja a Cusco FC en caso consigan una victoria en casa ante el cuadro de Chongoyape. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Juan Pablo II

Óscar Arriola, jefe de PNP, advierte que accionará su arma si ve al exoficial que lo acusó de encubrir a ‘El Monstruo’

El jefe de la PNP presentó una querella contra el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra y afirmó que fue separado de la institución debido a sanciones disciplinarias y antecedentes de conducta violenta

Óscar Arriola, jefe de PNP,

Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada de varios compromisos importantes, tanto en la Liga 1 y otros torneos de Sudamérica, así como de las principales ligas europeas

Partidos de hoy, domingo 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Malaver rechaza nuevo paro

Carlos Malaver rechaza nuevo paro de transportistas argumentando que chofer asesinado no era peruano ni fue extorsionado

Dina Boluarte y Rafael López Aliaga se ausentan de Misa por la Nación presidida por el cardenal Carlos Castillo

Podemos Perú inicia proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz por amenazar a una periodista

General Óscar Arriola asegura que “es casi un hecho” que se declare en emergencia al transporte público

Ministra de la Mujer descarta renunciar para postular en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

La firme respuesta de Suu

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

Reggaeton Lima Festival 6 vuelve a Lima por Halloween: entradas a poco de agotarse

Farid Ode responde a Mariella Zanetti y destaca su labor como padre: “Los dos sacamos adelante a nuestra hija”

Zully se defiende por no saber que un kilo de piedras y uno de algodón pesan igual: “Hasta ahorita no entiendo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutan en Challenger de Cali: rivales invitados para duelos en el cuadro principal

Pablo Ceppelini lanzó dura crítica contra el fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Huánuco: “Así nunca van a crecer”