Corte de luz en Trujillo desde el 7 al 9 de octubre: estas son las zonas afectadas y horarios

Los cortes responden a trabajos de mantenimiento de distribución eléctrica y estas comprenden espacios como Florencia de Mora, Huanchaco, Virú, San Pedro de Lloc, Pataz, Sánchez Carrión y Marañón

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Corte de luz en Trujillo
Corte de luz en Trujillo hasta el 9 de octubre: estas son las zonas afectadas y horarios de interrupción| Andina

Se ha programado un corte de luz en diferentes sectores de Trujillo y otras localidades aledañas desde hoy 7 hasta el 9 de octubre, según el cronograma difundido por Hidrandina, la compañía responsable.

Las interrupciones se realizarán de manera escalonada en fechas y horarios específicos a lo largo de la semana. Los cortes responden a trabajos de mantenimiento de distribución eléctrica y estas comprenden espacios como Florencia de MoraHuanchacoVirúSan Pedro de LlocPatazSánchez Carrión y Marañón.

Corte de luz en Trujillo
Corte de luz en Trujillo hoy jueves 15 y viernes 16 de mayo: zonas y horarios de la restricción del servicio eléctrico| Andina

Martes 7 de octubre

Horario afectado: 08:30 a.m. a 01:30 p.m.

Urb. Primavera:

  • Av. Carlos Valderrama cdra. 6 y7
  • Av. Teodoro Valcárcel cdra. 4
  • Ca. Jorge Bizet cdras 3 y 4
  • Jr. Daniel A. Robles cdras 3 y 4

Urb. Las Quintanas:

  • Av. Carlos Valderrama cdra. 7.   

Horario afectado: 03:00 p.m. a 06:00 p.m.

Barr. El Molino

  • Av. América Norte cdra. 3, 4.

Barr. Aranjuez

  • Av. América Norte cdra. 3

Urb. Daniel Hoyle

  • Av. América Norte cdra. 2, 3.
  • Ca. Arquímedes cdra. 1, s/n.

Barrio La Intendencia

  • Av. Perú cdra. 12.
  • Ca. Putumayo cdra. 2, 3.
Corte de luz en Trujillo
Corte de luz en Trujillo hasta el 9 de octubre: estas son las zonas afectadas y horarios de interrupción| Hidrandina

Jueves 9 de octubre

Horario: 08:30 a.m. a 01:30 p.m.

Florencia de Mora:

  • Ca. 08 de octubre Mza 19, 22, cdra. 6, 7;
  • Ca. 09 de mayo cdra. 13;
  • Ca. 17 de diciembre cdra. 13, 14, 15;
  • Ca. 31 de enero cdra. 14;
  • Ca. Alfonso Ugarte cdra. 9, 10.

Horario: 03:00 p.m. a 06:00 p.m.

AA. HH Huanchaquito Bajo:

  • Mz. E, 18, J, C, D´, Q, 1, 13, 14, 17, 18, 9, D, B, J, Ñ, H, Z, 20, P, O´, F, LL, P´, N´, I, H, D´, K
  • Au Huanchaquito Bajo s/n, 0000
  • Ca. Aviación Mz. A, B, 000, cdra. 1
  • Ca. Túpac Amaru Mza. C
  • Ca. San Pedro Mz. LL
  • Ca. Ricardo Palma Mz. 19
  • Av. La Costanera Mz. J
  • Au. Huanchaquito Bajo Nº Mz. I´

AA. HH Huanchaquito Alto:

  • Ca. Aviación 0000
  • Au Huanchaquito Alto 0000
  • Ca. Las Brisas Nº s/n Parcela Agrícola
  • Ca. Las Brisas Nº S/N
  • Av. La Marina Nº Lote 6-7; Mzas Q, A.

AA.HH. Huanchaquito Bajo II Etapa:

  • Pje Virgen del Carmen Nº S/N; Pje. Asunción Nº Mz. D; Av. Aviación Mz. Ñ, Nº 500; Av. La Costanera Nº Mz. O´; Ca. Túpac Amaru Nº Mza E; Mzas D, A, J, H, C, P´, H, Q, F´, F, G´, Q´, E1, B, L, P1, LL.

Villa Chan Chan:

  • Mz. A.

Horario: 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

Virú:

  • Parte de la urbanización Siembras del Valle del  sector Víctor Raúl 

Otro corte de luz programado para el 13 de octubre

Para el día lunes 13 de octubre también se está programando un nuevo corte en Florencia de Mora.

Luis F. De Las Casas/Luis Alva

  • 03 de Octubre cdras.10, 11
  • 05 de Noviembre Mz. 04
  • 20 de Setiembre cdra. 10
  • 24 de Abril cdras. 16, 18; Mz. 04, 05.

PP. JJ Florencia de Mora

  • Ca. 03 de Octubre cdra. 11
  • Ca. 05 de Noviembre cdra. 18
  • Ca. 20 de Setiembre Mz. 4, 14, cdras. 10, 11
  • Ca. 24 de Abril cdras. 16, 18
  • Ca. 25 de Diciembre cdra. 11
  • Ca. 31 de Octubre cdra. 5
  • Ca. Húsares de Junín cdras. 10, 11, 12
  • AA. HH Luis Felipe de las Casas
  • Ca. 03 de Octubre cdra. 10
  • Ca. 05 de Noviembre cdras. 11, 16,17, 18, 19
  • Ca. 20 de Setiembre cdra. 10
  • Ca. 24 de Abril cdras.12, 16
  • Ca. Húsares de Junín Mz. 06, cdras 10, 11, 12.

AA.HH. Indoamericano

  • Ca. 17 de Diciembre cdra. 21
  • Ca. 20 de Setiembre Mz. 14.
  • AA.HH. Luis Alva Castro
  • Mz.4, 5
  • AA.HH. Las Américas
  • Mz. A.

