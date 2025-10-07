Corte de luz en Trujillo desde el 7 al 9 de octubre: estas son las zonas afectadas y horarios

Corte de luz en Trujillo hasta el 9 de octubre: estas son las zonas afectadas y horarios de interrupción| Andina

Se ha programado un corte de luz en diferentes sectores de Trujillo y otras localidades aledañas desde hoy 7 hasta el 9 de octubre, según el cronograma difundido por Hidrandina, la compañía responsable.

Las interrupciones se realizarán de manera escalonada en fechas y horarios específicos a lo largo de la semana. Los cortes responden a trabajos de mantenimiento de distribución eléctrica y estas comprenden espacios como Florencia de Mora, Huanchaco, Virú, San Pedro de Lloc, Pataz, Sánchez Carrión y Marañón.

Martes 7 de octubre

Horario afectado: 08:30 a.m. a 01:30 p.m.

Urb. Primavera:

Av. Carlos Valderrama cdra. 6 y7

Av. Teodoro Valcárcel cdra. 4

Ca. Jorge Bizet cdras 3 y 4

Jr. Daniel A. Robles cdras 3 y 4

Urb. Las Quintanas:

Av. Carlos Valderrama cdra. 7.

Horario afectado: 03:00 p.m. a 06:00 p.m.

Barr. El Molino

Av. América Norte cdra. 3, 4.

Barr. Aranjuez

Av. América Norte cdra. 3

Urb. Daniel Hoyle

Av. América Norte cdra. 2, 3.

Ca. Arquímedes cdra. 1, s/n.

Barrio La Intendencia

Av. Perú cdra. 12.

Ca. Putumayo cdra. 2, 3.

Jueves 9 de octubre

Horario: 08:30 a.m. a 01:30 p.m.

Florencia de Mora:

Ca. 08 de octubre Mza 19, 22, cdra. 6, 7;

Ca. 09 de mayo cdra. 13;

Ca. 17 de diciembre cdra. 13, 14, 15;

Ca. 31 de enero cdra. 14;

Ca. Alfonso Ugarte cdra. 9, 10.

Horario: 03:00 p.m. a 06:00 p.m.

AA. HH Huanchaquito Bajo:

Mz. E, 18, J, C, D´, Q, 1, 13, 14, 17, 18, 9, D, B, J, Ñ, H, Z, 20, P, O´, F, LL, P´, N´, I, H, D´, K

Au Huanchaquito Bajo s/n, 0000

Ca. Aviación Mz. A, B, 000, cdra. 1

Ca. Túpac Amaru Mza. C

Ca. San Pedro Mz. LL

Ca. Ricardo Palma Mz. 19

Av. La Costanera Mz. J

Au. Huanchaquito Bajo Nº Mz. I´

AA. HH Huanchaquito Alto:

Ca. Aviación 0000

Au Huanchaquito Alto 0000

Ca. Las Brisas Nº s/n Parcela Agrícola

Ca. Las Brisas Nº S/N

Av. La Marina Nº Lote 6-7; Mzas Q, A.

AA.HH. Huanchaquito Bajo II Etapa:

Pje Virgen del Carmen Nº S/N; Pje. Asunción Nº Mz. D; Av. Aviación Mz. Ñ, Nº 500; Av. La Costanera Nº Mz. O´; Ca. Túpac Amaru Nº Mza E; Mzas D, A, J, H, C, P´, H, Q, F´, F, G´, Q´, E1, B, L, P1, LL.

Villa Chan Chan:

Mz. A.

Horario: 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

Virú:

Parte de la urbanización Siembras del Valle del sector Víctor Raúl

Otro corte de luz programado para el 13 de octubre

Para el día lunes 13 de octubre también se está programando un nuevo corte en Florencia de Mora.

Luis F. De Las Casas/Luis Alva

03 de Octubre cdras.10, 11

05 de Noviembre Mz. 04

20 de Setiembre cdra. 10

24 de Abril cdras. 16, 18; Mz. 04, 05.

PP. JJ Florencia de Mora

Ca. 03 de Octubre cdra. 11

Ca. 05 de Noviembre cdra. 18

Ca. 20 de Setiembre Mz. 4, 14, cdras. 10, 11

Ca. 24 de Abril cdras. 16, 18

Ca. 25 de Diciembre cdra. 11

Ca. 31 de Octubre cdra. 5

Ca. Húsares de Junín cdras. 10, 11, 12

AA. HH Luis Felipe de las Casas

Ca. 03 de Octubre cdra. 10

Ca. 05 de Noviembre cdras. 11, 16,17, 18, 19

Ca. 20 de Setiembre cdra. 10

Ca. 24 de Abril cdras.12, 16

Ca. Húsares de Junín Mz. 06, cdras 10, 11, 12.

AA.HH. Indoamericano

Ca. 17 de Diciembre cdra. 21

Ca. 20 de Setiembre Mz. 14.

AA.HH. Luis Alva Castro

Mz.4, 5

AA.HH. Las Américas

Mz. A.