Ciudadanos tienen hasta el martes 14 de octubre para actualizar datos del DNI antes del cierre del padrón electoral

Padrón Electoral cierra este martes 14 de octubre y no podrá hacerse ningún cambio en el DNI | Canal N

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a la ciudadanía que el próximo martes 14 de octubre vence el plazo para actualizar o modificar los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) con miras a las próximas elecciones. Después de esa fecha, los cambios que se realicen ya no se reflejarán en el padrón electoral que será utilizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con la entidad, el cierre del padrón es un paso esencial en el proceso electoral, pues fija la información oficial sobre los electores habilitados, sus domicilios y centros de votación. Por ello, Reniec exhortó a los ciudadanos a verificar sus datos personales y de domicilio antes del vencimiento del plazo.

Reniec hace un llamado a la ciudadanía para que se acerque a recoger DNI. - Crédito: Andina

Actualizaciones hasta el martes

El Reniec informó que los ciudadanos pueden realizar sus trámites en oficinas registrales, agencias móviles o a través de su página web, siempre que lo hagan antes del 14 de octubre. Las modificaciones permitidas incluyen cambios de dirección, corrección de nombres, actualización de fotografías o renovación por caducidad.

Pasada esa fecha, las personas podrán seguir renovando su documento si lo necesitan; sin embargo, las actualizaciones ya no se verán reflejadas en el padrón electoral que se utilizará para los próximos comicios en abril 2026. “Es importante que la población actualice sus datos a tiempo para evitar contratiempos al momento de votar”, señaló un vocero de la institución en conversación con Canal N.

Desde la obtención hasta la renovación, conoce cada detalle sobre las tarifas involucradas para mantener tu documento nacional de identidad actualizado. (Andina)

Llamado a la ciudadanía

En los últimos días, las oficinas del Reniec han registrado una mayor afluencia de usuarios, muchos de ellos acuden a recoger su DNI electrónico, renovar documentos vencidos o actualizar su dirección. Los funcionarios reiteraron que la atención se mantiene en horario extendido para facilitar los trámites pendientes antes del cierre.

El Reniec recordó finalmente que mantener la información actualizada permite garantizar la correcta ubicación del local de votación y la participación sin inconvenientes en las elecciones. La entidad instó a los ciudadanos a no esperar el último momento y cumplir con el trámite antes del cierre del padrón este martes 14 de octubre.

Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Campaña de DNIe en el Callao

La Municipalidad del Callao realizará este jueves 9 de octubre una jornada especial para la entrega gratuita de DNI electrónico dirigida a personas con discapacidad. La actividad se desarrollará en la Casa del Emprendedor, ubicada en la avenida Miguel Grau 341, Callao, desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Este espacio, antes conocido como Buenos Aires, se encuentra a pocos metros de la sede municipal.

La campaña está dirigida a personas mayores de 18 años que acrediten una condición de discapacidad.Para acceder al beneficio, los participantes deberán presentar los siguientes documentos:

Copia del DNI vigente.

Certificado de discapacidad emitido por una entidad de salud o el carné del Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad).

El DNIe facilita el acceso a servicios públicos y privados en línea - Créditos: Municipalidad del Callao.

Durante la jornada, también podrán actualizar su documento azul por uno electrónico, reemplazar credenciales deterioradas o modificar datos de domicilio, sin necesidad de inscripción previa.

El objetivo de la iniciativa es promover la inclusión social y reducir barreras administrativas, facilitando el acceso a un documento moderno y seguro. Con esta acción, la municipalidad busca que las personas con discapacidad cuenten con una identificación compatible con los servicios digitales del Estado, lo que les permitirá participar activamente en la vida pública, realizar trámites, abrir cuentas bancarias y acceder a programas sociales de manera más ágil.