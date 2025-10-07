⁠DNI Electrónico: así puedes renovar, cambiar de domicilio y solicitar duplicado sin acudir a las oficinas de Reniec

El DNIe permite acreditar la identidad del ciudadano de forma presencial y digital con altos estándares de seguridad. Créditos: Andina.

Los ciudadanos peruanos mayores de 18 años que poseen DNI electrónico ya no tienen la obligación de acercarse a una oficina para realizar trámites de renovación, cambio de domicilio o solicitud de duplicado.

Estos procesos pueden completarse a través del portal oficial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que permite gestionar el documento desde cualquier lugar con acceso a internet.

A lo largo de este año, más de 1,3 millones de trámites de DNI se han concretado por la vía virtual. Este método digital agiliza la atención y brinda mayor seguridad en la validación de datos, facilitando que los usuarios eviten filas y desplazamientos innecesarios.

Para iniciar cualquiera de estos trámites, es necesario ingresar a www.reniec.gob.pe y seleccionar la opción “Ahorre tiempo con su trámite en línea”, situada en la parte superior de la página principal.

El DNIe facilita la firma de documentos electrónicos con validez legal - Créditos: Reniec.

Renovación del DNI electrónico

El trámite se encuentra habilitado desde 60 días antes de la fecha de vencimiento del documento.

El pago de 41 soles debe realizarse mediante el aplicativo correspondiente o en el portal Págalo.pe del Banco de la Nación, empleando el código 00525.

Para avanzar, es necesario descargar la aplicación DNI Biofacial en un dispositivo Android, que servirá para validar la identidad a través de una toma de rostro y para actualizar la fotografía que aparecerá en el nuevo DNIe.

Se recomienda seguir estas indicaciones para la foto: usar un fondo blanco, contar con buena iluminación, vestir prendas de color oscuro y solicitar la ayuda de otra persona para realizar la captura, evitando el uso de la cámara frontal del celular.

Su chip incorpora mecanismos de cifrado que garantizan la confidencialidad de la información - Créditos: Andina.

Actualización del domicilio

Para iniciar el cambio de domicilio en el DNI electrónico, debe realizarse un pago de 34 soles con el código 00730, a través de Págalo.pe, tarjeta bancaria o Yape.

La validación de identidad se completa utilizando la app DNI Biofacial.

Se accede a la plataforma web habilitada para este trámite, donde se solicita completar un formulario con la nueva dirección, información personal y una declaración jurada con los datos del grupo familiar.

Al término del proceso, es posible elegir la oficina de recojo para el nuevo DNI electrónico.

El sistema permite registrar el pago ya realizado o efectuarlo durante la gestión.

El DNIe impulsa la transformación digital y la interoperabilidad entre instituciones públicas - Créditos: Andina.

Duplicado del DNI electrónico

El duplicado del DNI electrónico tiene un costo de S/ 33.

El código de pago correspondiente es 00522.

El pago puede realizarse en el Banco de la Nación, Págalo.pe, con tarjetas bancarias o mediante Yape.

El trámite se efectúa de manera virtual a través del portal web.

Se solicitarán datos personales como nombres de los padres, número de contacto y correo electrónico.

El usuario podrá elegir el local donde recogerá su DNI.

En todos los casos, el avance del trámite se puede monitorear en esta web. Cuando el sistema indique “al 100 %” y “En agencia”, el ciudadano podrá acercarse a la oficina seleccionada para recoger su documento, sin necesidad de programar una cita. El retiro del DNI electrónico es siempre presencial.