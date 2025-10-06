Perú

Paro de transportistas del 6 de octubre: buses bloquean de avenidas de San Juan de Lurigancho y otros distritos de Lima

La protesta fue motivada por el incremento de casos de extorsión y violencia contra los conductores y empresas de transporte

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Paro de transportistas del 6 de octubre: buses bloquean de avenidas de San Juan de Lurigancho y otros distritos de Lima

El lunes 6 de octubre, transportistas realizaron bloqueos en varias vías principales de Lima como parte de un paro convocado en respuesta a la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta a la capital peruana. La medida provocó la interrupción de diversos servicios de transporte y alteró la movilidad en sectores clave de la ciudad,.

Durante la mañana, manifestantes impidieron el paso de vehículos de transporte público informal por zonas cruciales como el distrito de San Juan de Lurigancho, cerca de la estación Bayóvar del Metro de Lima. Cámaras televisivas registraron los momentos en que integrantes del paro instaron a los conductores a detener sus recorridos y sumarse a la protesta. “¡Que viva el paro! ¡Que viva el paro, paro!”, exclamó uno de los manifestantes mientras exigía al conductor de una unidad que abandonara el vehículo como acto de adhesión.

Los bloqueos y marchas afectaron también el norte de la capital. En Comas, el servicio del Metropolitano quedó paralizado por varios minutos ante la presencia de grupos que obstruyeron el paso de los buses y congregaron a gran cantidad de personas sobre la vía. Carabayllo fue otro de los distritos donde se registraron interrupciones al tránsito, poniendo de manifiesto la extensión de la protesta en áreas con alta demanda de transporte público.

La policía intentó liberar la vía bloqueada por transportistas, pero los ánimos se descontrolaron y se registraron personas heridas durante los primeros enfrentamientos. | BDP

La protesta fue motivada por el incremento de casos de extorsión y violencia contra los conductores y empresas de transporte, quienes alegan carecer de protección efectiva por parte de las autoridades. Según explicó un representante del gremio esta situación ha generado un clima de temor y desconfianza en el sector, lo que derivó en la convocatoria al paro y en los bloqueos de hoy.

Paro de transportistas

El paro de transportistas en Lima agravó las dificultades de movilidad en la ciudad. La acción, impulsada por Martín Ojeda, dirigente del gremio, implicó que numerosos pasajeros aguardaran varias horas en paraderos como Puente Nuevo. En ese punto, se observaron largas filas de personas que intentaban acceder a los escasos buses dispuestos por la Policía Nacional del Perú (PNP) para trasladar a quienes se dirigían a sus trabajos.

Algunos viajeros, ante la ausencia de transporte formal, optaron por los servicios de colectivos informales, principalmente en minivanes o combis. Estas unidades, pese a cobrar tarifas que oscilaron entre 8 y 10 soles por trayectos cortos, se llenaron en instantes debido a la alta demanda. En muchos casos, pasajeros viajaron colgados de las puertas abiertas, mientras la presencia de los agentes policiales no impidió la operación de estos colectivos.

"Un muerto más y volvemos a parar", advierte Martín Ojeda | América TV

La situación generó confrontaciones entre pasajeros y personal de los vehículos informales. Se reportó una discusión entre usuarios y una cobradora por el precio elevado de los pasajes, que terminó en una pelea dentro de uno de los buses. Los policías de tránsito, apostados en los paraderos para velar por la seguridad, auxiliaron en el ingreso rápido a los buses para evitar mayores aglomeraciones.

El paro afectó principalmente a las mujeres, quienes expresaron temor a la posibilidad de robos o acoso dentro de los vehículos llenos. El descontento entre usuarios creció ante la percepción de que las autoridades no actúan eficazmente, exacerbando la crisis del transporte público durante el paro.

Temas Relacionados

Paro de transportistasSJL6 de octubreperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

Durante una actividad oficial, la presidenta minimizó el impacto del paro de transportistas y afirmó que el Gobierno trabaja de forma permanente para frenar la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector

Dina Boluarte pide “reflexión” a

Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

La peruana dejó a un lado sus dificultades físicas en la gala de Tailandia y, apoyada por otras concursantes, culminó su participación portando la banda de su país con determinación

Flavia López reaparece en el

Paro de transportistas HOY EN VIVO: bloqueo de avenidas, enfrentamientos y caos por falta de unidades en paraderos de Lima y Callao

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas HOY EN

¿Mañana 7 de octubre también habrá paro de transporte? Esta es la drástica postura del gremio

Martín Ojeda, de la Cámara Internacional del Transporte, reiteró la mañana de hoy que “si hay un muerto más volveremos a parar”

¿Mañana 7 de octubre también

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

Jorge Domingo Petrozzi sorprendió al asegurar que su patrocinado confirmó la causal de divorcio y razón de su accionar contra el productor

Abogado de Gustavo Salcedo confirma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Transportes pide, entre

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Gustavo Salcedo confirma

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

DEPORTES

“Estamos obligados a corregir”: la

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Diego Churín lanzó sorpresivo comentario tras volver al gol en Universitario: “Es difícil ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano”

Hernán Barcos mortificado tras expulsión en derrota de Alianza Lima: “Me da pena dónde está yendo el fútbol peruano”

Álvaro Barco confesó que Universitario pediría desconvocatoria de Alex Valera ante Chile: “Aprovecho para trasladar esta preocupación a la selección”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada