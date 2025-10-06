Perú

Keiko Fujimori niega gobernar en la sombra y se deslinda de Dina Boluarte: “No estaba en mi plancha, debía asumir nos guste o no”

La lideresa de Fuerza Popular descartó tener influencia en el Ejecutivo, calificó como un “mito” la idea de que ejerce poder desde las sombras y aseguró que solo se ha reunido dos veces con la presidenta

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó este domingo las versiones que la vinculan con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y negó ejercer influencia política desde las sombras.

Durante una entrevista en un pódcast transmitido por el canal de YouTube de la Cámara Inmobiliaria Peruana, la excandidata presidencial afirmó que no posee ningún tipo de poder en el actual contexto y que se ha construido una imagen distorsionada sobre su papel en la política nacional.

“Se ha generado un mito sobre mí, que soy poderosa, que soy culpable de todos los males. Primero, la mejor forma de demostrar que no tengo poder es que sin condenas, sin sentencias, sin haber manejado presupuesto, me llevaron presa tres veces”, señaló en el espacio conducido por Augusto Peñaloza, conocido como el ‘Tío Rockefeller’.

La hija del exdictador Alberto Fujimori destacó que Fuerza Popular conserva cohesión, a diferencia de otras agrupaciones. “La bancada Fuerza Popular tiene 21 congresistas (...) todas las bancadas se han ido dividiendo y formado nuevos grupos, eso es algo que en nuestro partido no ocurre”, indicó.

Asimismo, se distanció completamente de Boluarte, quien pasó de las críticas contundentes a rendir homenajes de Estado al exautócrata. “Dina no estaba en mi plancha, estaba en la plancha de Pedro Castillo. La memoria es frágil. Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, y, por tanto, fue vacado con los votos de propios miembros de su bancada. Constitucionalmente, debía asumir Dina, nos guste o no”, expresó.

Fujimori recordó que su grupo parlamentario intentó promover salidas democráticas tras el estallido social que dejó 50 fallecidos. “Pero no se logró consenso. Pedimos que se haga un cambio de gobierno, pero no se logró el consenso. Hemos hecho censuras a ministros. El señor (Juan José) Santiváñez fue censurado por nuestros votos cuando fue ministro del Interior. Son medidas y posiciones políticas”, sostuvo.

Finalmente, negó cualquier cercanía con la jefa de Estado, a quien dijo haber visto en solo dos ocasiones. “En la narrativa dicen que yo soy el gobierno en la sombra. Con la señora Boluarte he conversado dos veces en mi vida: una cuando fui a Palacio y otra cuando tuvo la gentileza de ir a ver a mi padre. Nunca más he vuelto a verla”, concluyó.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Ipsos, Fujimori iguala en intención de voto al ingeniero Mario Vizcarra, ambos con 7%, por detrás de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien encabeza el sondeo.

La lideresa de Fuerza Popular figura por séptimo año consecutivo como la principal candidata a retirarse de la vida pública, según Semana Económica. El 69% de los encuestados opina que debería alejarse definitivamente. El mismo estudio también la sitúa como la tercera figura más poderosa en el país, el tercer mayor factor de inestabilidad y la segunda mujer con mayor influencia.

Evaluación

En junio pasado, Fujimori aseguró a EFE que está centrada en buscar alianzas con otros partidos de cara a las elecciones generales que se celebrarán en 2026 y que no descarta “la posibilidad de ceder la candidatura presidencial” al líder de otro partido o a otro dirigente de su propia formación.

“Yo no descarto la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder de otro partido, ni a otro líder de mi propio partido, porque creo que para lograr consensos uno tiene que dejar de lado sus prioridades personales y pensar primero en el país”, dijo en la ciudad española de Sevilla.

