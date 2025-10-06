Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

Keiko Fujimori lidera por séptimo año consecutivo la lista de figuras políticas que deberían retirarse, según la Encuesta del Poder 2025 de Semana Económica

Keiko Fujimori, precandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, encabeza por séptimo año consecutivo la lista de figuras que deberían retirarse de la política, según la última Encuesta del Poder publicada esta semana por la revista Semana Económica.

El 69 % de los consultados opina que la hija del exdictador debe alejarse de manera definitiva. Además, ocupa el tercer lugar entre las personas más poderosas del país, es considerada el tercer mayor factor de inestabilidad y la segunda mujer con mayor influencia.

César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), aparece en el segundo puesto de esta categoría. Subió dos posiciones respecto al año anterior. También figura como el segundo personaje más influyente en el ranking general, el actor con mayor protagonismo en el Congreso y el gobernador regional con mayor poder.

El tercer lugar lo ocupa Vladimir Cerrón, jefe de Perú Libre, quien ascendió desde el quinto puesto en 2024. En el listado general se ubica como el décimo más poderoso, el tercer líder regional más influyente y el segundo mayor factor de desestabilización.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y dirigente de Renovación Popular, se encuentra en la cuarta posición. La presidenta Dina Boluarte completa el top 5.

El estudio, elaborado por Ipsos Perú entre el 3 y el 16 de septiembre, utilizó encuestas en línea autoadministradas. Participaron 201 personas, entre ellas autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, empresarios y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Evaluación

En junio pasado, Fujimori aseguró a EFE que está centrada en buscar alianzas con otros partidos de cara a las elecciones generales que se celebrarán en 2026 y que no descarta “la posibilidad de ceder la candidatura presidencial” al líder de otro partido o a otro dirigente de su propia formación.

“Yo no descarto la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder de otro partido, ni a otro líder de mi propio partido, porque creo que para lograr consensos uno tiene que dejar de lado sus prioridades personales y pensar primero en el país”, dijo en la ciudad española de Sevilla.

Señaló que es consciente de que “la gran mayoría de dirigentes” en su partido esperan que ella “asuma esa responsabilidad”, pero recalcó que quiere “agotar esta primera vía de consenso”.

“Y si no, tengo que tomar la decisión personal (...) Estamos tratando de agotar el tema de las alianzas porque el solo hecho de conversar ya ayuda a la democracia, porque estamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas en las que coincidimos con otros partidos políticos”, añadió.

Además, añadió, de cara a una segunda vuelta y de cara a un posible gobierno, su partido ya sabe con quienes puede hablar.

En cuanto a su eventual candidatura, Fujimori reconoció que “lo ideal” sería esperar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el proceso judicial que se le sigue por presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, pero aseguró que su decisión “no es dependiente” de ese fallo.

“Creo que en la vida hay momentos en que tienes que tomar decisiones y eso he aprendido, a tener que tomar las cosas, saber cuáles son los riesgos, las oportunidades, las responsabilidades. Y sobre la base de ese panorama, yo tomaré una decisión final y será mi decisión”, comentó.