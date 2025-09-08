Christian Domínguez anuncia que tendrá hija con Karla Tarazona y revela el nombre: “La vamos a criar hasta los 65 años”

Christian Domínguez planea ser padre con Karla Tarazona y da pistas del nombre de su hija. Infobae Perú / Captura TV - Latina

El cantante de cumbia Christian Domínguez sorprendió a propios y extraños al confirmar que ya tiene planes concretos de convertirse nuevamente en padre junto a Karla Tarazona, la conductora con quien retomó su relación tras un mediático pasado marcado por escándalos y separaciones.

Durante una entrevista en el programa Ponte en la cola, el artista no solo confesó que desea tener una hija con ella, sino que incluso se animó a revelar detalles sobre el nombre y el tiempo en el que piensan concebirla.

Con una sonrisa que reflejaba ilusión, Christian Domínguez señaló que la decisión ya está tomada y que no quieren esperar demasiado.

“Lo estamos pensando. Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, expresó con determinación.

La confesión del cantante no tardó en generar comentarios, pues dejó en claro que la decisión de traer un nuevo miembro a la familia está orientada a que sea niña. Además, confesó que el embarazo no será producto del azar, sino de una planificación en la que han conversado cada detalle.

“No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres va a ser Katherine”, adelantó el artista, dejando entrever que tanto él como Karla ya tienen claro cómo quieren que se llame su primera hija juntos.

Cabe recordar que Domínguez y Tarazona ya son padres de un hijo varón, fruto de su relación en el pasado, por lo que esta vez ambos sueñan con completar la familia con la llegada de una niña. La reconciliación, que sorprendió a muchos en el mundo de la farándula, parece haber fortalecido su vínculo al punto de proyectarse con planes de futuro que incluyen criar a su heredera, incluso hasta edades avanzadas.

Mary Moncada insinúa que Christian le engañaría a Karla en provincia

Sin embargo, mientras la pareja vive este momento de estabilidad y anuncia con entusiasmo su deseo de convertirse en padres nuevamente, una sombra volvió a aparecer en la vida del cantante.

Mary Moncada, conocida mediáticamente como la mujer del recordado ‘auto rana’, salió al frente en una entrevista para Magaly TV: La Firme para lanzar duras advertencias sobre el verdadero comportamiento de Domínguez.

Moncada, quien protagonizó uno de los capítulos más comentados en la vida sentimental del cantante tras el ampay con Pamela Franco, dijo sentirse sorprendida por la decisión de Karla Tarazona de perdonar al cumbiambero pese a sus infidelidades pasadas.

“Yo sí no regresaría con alguien que te engaña de esa manera y además las personas nunca cambian y esa persona (Christian Domínguez) jamás va a cambiar”, sentenció con firmeza.

Pero lo que más llamó la atención de su aparición pública fue la insinuación de que Christian Domínguez podría seguir siendo infiel, esta vez en provincia, lejos de las cámaras de Lima. “Tiene que cuidarlo. En provincia es donde quizás hace sus cositas”, advirtió, dejando abierta la sospecha de que los viejos hábitos del cantante no han desaparecido.

Mary Moncada reacciona ante la confesión de infidelidad de Christian Domínguez en entrevista. (Composición: Infobae)