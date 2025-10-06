Perú

Arequipa lista para el X Congreso Internacional de la Lengua Española: el rey Felipe VI llegará a la ciudad blanca

La edición de este año contará con la intervención de más de 260 conferenciantes y ponentes de carácter internacional procedentes de distintas áreas

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Arequipa fue confirmada como la
Arequipa fue confirmada como la sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

La ciudad de Arequipa se prepara para recibir el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), una cita de gran relevancia para el ámbito cultural y lingüístico, que se celebrará del martes 14 al viernes 17 de octubre. El evento congregará autoridades, académicos y figuras del mundo hispanohablante en una serie de actividades que pondrán a la lengua española en el centro de la agenda intelectual.

Entre las personalidades confirmadas destaca la presencia del rey Felipe VI de España y de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quienes encabezan la lista de invitados oficiales. También participarán el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo F. Hopkins, así como representantes de otras entidades internacionales. El congreso se ha consolidado como un espacio clave para el análisis y la promoción del idioma español.

La edición de este año contará con la intervención de más de 260 conferenciantes y ponentes de carácter internacional, procedentes de distintas áreas como la literatura, la lingüística, la historia y la docencia. Las cifras indican que al encuentro asistirán además más de 180 periodistas de Perú, Hispanoamérica y España, quienes cubrirán tanto las sesiones académicas como las actividades culturales programadas a lo largo del evento.

Cuatro días de actividades

El programa contempla plenarias, mesas de diálogo, conferencias y paneles en simultáneo, distribuidos en diez espacios emblemáticos del Centro Histórico de Arequipa, entre ellos los claustros y el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), el Teatro Municipal de Arequipa, el salón consistorial de la Municipalidad Provincial, el Colegio de Abogados y el Colegio de Arquitectos. Estos espacios serán sede de las discusiones académicas que abordarán la situación actual y los desafíos de la lengua española.

En paralelo, la agenda cultural del congreso se desplegará en otros siete recintos del casco histórico, abriendo lugar a exposiciones artísticas, conciertos y presentaciones de libros. La programación cultural espera sumar una participación activa de la ciudadanía y proyectar la diversidad del patrimonio lingüístico peruano.

El Perú estará representado por figuras como Alonso Cueto, Giovanna Pollarolo, Fernando Iwasaki, Jorge Eduardo Benavides, Harry Belevan, Zoila Vega Salvatierra y Jeremías Gamboa, entre otros escritores. Junto a ellos, intervendrán prestigiosos autores internacionales, incluidos Javier Cercas y Carlos Granés, quienes aportarán su perspectiva sobre los vínculos entre el español y los procesos culturales contemporáneos.

Fotografía de archivo de una
Fotografía de archivo de una muestra de la exposición inmersiva sobre la vida del nobel de Literatura Mario Vargas Llosa , en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Un elemento que distingue al X Congreso Internacional de la Lengua Española es el intercambio multidisciplinario. La participación numerosa de especialistas y comunicadores proyecta un debate enriquecedor sobre la vitalidad y evolución del idioma. El cierre del congreso prevé la publicación de conclusiones y propuestas que alimentarán futuras políticas y programas de fomento del español, tanto en el ámbito académico como social, en concordancia con las expectativas expresadas por los organizadores y participantes.

Temas Relacionados

Congreso Internacional de la Lengua EspañolaArequipaFelipe VIMario Vargas Llosaperu-noticias

Más Noticias

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

Con una respuesta directa y sin rodeos, la salsera demostró que la mejor forma de enfrentar los rumores es seguir brillando en el escenario

La firme respuesta de Suu

Mario Irivarren apoya el paro de transportistas y expresa: “Si el gobierno no soluciona, son parte del problema”

En medio de la protesta del gremio de transportistas en la lucha contra la criminalidad, el chico reality no fue ajeno y se refirió al tema

Mario Irivarren apoya el paro

“No tienen el más mínimo interés”: Cecilia Tait rompe lazos con la Federación Peruana de Vóley y se aparta de importante proyecto

La histórica ‘Zurda de Oro’ y actual dirigente en la FIVB lanzó duras críticas contra la gestión de Gino Vegas y dio un paso al costado en el Proyecto Nacional Perú 2032. “Parece que hay envidia y egoísmo”, apuntó

“No tienen el más mínimo

Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas, según congresista Wilson Soto

El legislador sostuvo que la falta de coordinación entre el Gobierno y los órganos de justicia favorece la impunidad de los delitos

Congreso no tiene responsabilidad en

Paro de transportistas HOY EN VIVO: bloqueo de avenidas, enfrentamientos y caos por falta de unidades en paraderos de Lima y Callao

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas HOY EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso no tiene responsabilidad en

Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas, según congresista Wilson Soto

Mininter califica de “intentona” el bloqueo de vías durante el paro de transportistas: “El apagón de motores no se está realizando”

Ministro César Sandoval asegura que paro de transportistas de hoy fue parcial, pero “detener el servicio no resuelve la problemática”

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez denunció a Gustavo

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

Los mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo a la esposa del productor de Maju Mantilla: “Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias”

Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

DEPORTES

Diego Rebagliati señaló que Manuel

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1