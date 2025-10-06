Arequipa lista para el X Congreso Internacional de la Lengua Española: el rey Felipe VI llegará a la ciudad blanca

Arequipa fue confirmada como la sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

La ciudad de Arequipa se prepara para recibir el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), una cita de gran relevancia para el ámbito cultural y lingüístico, que se celebrará del martes 14 al viernes 17 de octubre. El evento congregará autoridades, académicos y figuras del mundo hispanohablante en una serie de actividades que pondrán a la lengua española en el centro de la agenda intelectual.

Entre las personalidades confirmadas destaca la presencia del rey Felipe VI de España y de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quienes encabezan la lista de invitados oficiales. También participarán el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo F. Hopkins, así como representantes de otras entidades internacionales. El congreso se ha consolidado como un espacio clave para el análisis y la promoción del idioma español.

La edición de este año contará con la intervención de más de 260 conferenciantes y ponentes de carácter internacional, procedentes de distintas áreas como la literatura, la lingüística, la historia y la docencia. Las cifras indican que al encuentro asistirán además más de 180 periodistas de Perú, Hispanoamérica y España, quienes cubrirán tanto las sesiones académicas como las actividades culturales programadas a lo largo del evento.

Cuatro días de actividades

El programa contempla plenarias, mesas de diálogo, conferencias y paneles en simultáneo, distribuidos en diez espacios emblemáticos del Centro Histórico de Arequipa, entre ellos los claustros y el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), el Teatro Municipal de Arequipa, el salón consistorial de la Municipalidad Provincial, el Colegio de Abogados y el Colegio de Arquitectos. Estos espacios serán sede de las discusiones académicas que abordarán la situación actual y los desafíos de la lengua española.

En paralelo, la agenda cultural del congreso se desplegará en otros siete recintos del casco histórico, abriendo lugar a exposiciones artísticas, conciertos y presentaciones de libros. La programación cultural espera sumar una participación activa de la ciudadanía y proyectar la diversidad del patrimonio lingüístico peruano.

El Perú estará representado por figuras como Alonso Cueto, Giovanna Pollarolo, Fernando Iwasaki, Jorge Eduardo Benavides, Harry Belevan, Zoila Vega Salvatierra y Jeremías Gamboa, entre otros escritores. Junto a ellos, intervendrán prestigiosos autores internacionales, incluidos Javier Cercas y Carlos Granés, quienes aportarán su perspectiva sobre los vínculos entre el español y los procesos culturales contemporáneos.

Un elemento que distingue al X Congreso Internacional de la Lengua Española es el intercambio multidisciplinario. La participación numerosa de especialistas y comunicadores proyecta un debate enriquecedor sobre la vitalidad y evolución del idioma. El cierre del congreso prevé la publicación de conclusiones y propuestas que alimentarán futuras políticas y programas de fomento del español, tanto en el ámbito académico como social, en concordancia con las expectativas expresadas por los organizadores y participantes.