Perú

El X Congreso Internacional de la Lengua Española va a colocar a Perú “nuevamente en la vitrina del mundo”, afirma embajador Chávez-Taffu

Paneles, exposiciones y figuras de renombre internacional marcarán la agenda de un evento que busca repensar el idioma desde una perspectiva global

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Arequipa fue confirmada como la sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

La ciudad de Arequipa se prepara para recibir, por primera vez en Perú, el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), un evento de relevancia internacional que reunirá a más de 350 académicos y autoridades de más de 30 países del 14 al 17 de octubre.

Declarado de interés nacional por el Gobierno peruano, el evento convertirá a la ‘ciudad blanca’ en el centro del debate sobre los grandes desafíos del español.

El CILE, que se celebra desde 1997, es considerado una de las citas más importantes para la comunidad hispanohablante. El embajador Carlos Chávez-Taffur, presidente del Grupo de Trabajo del congreso, destacó a la Agencia Andina que la magnitud del evento “nos va a poner nuevamente en la vitrina del mundo”, al congregar a especialistas de distintas partes del planeta.

Con más de 650 millones de hablantes, el español se consolida como una de las lenguas más influyentes, y el congreso servirá como plataforma para debatir su presente y futuro.

Ejes temáticos y participantes destacados

El programa académico del X CILE se estructurará en torno a tres ejes principales: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, y culturas digitales e inteligencia artificial. Estos temas guiarán los paneles y debates, en los que participarán expertos internacionales.

Entre los asuntos a tratar se encuentran el español andino y su relación con las lenguas originarias, la traducción, el uso de un lenguaje comprensible para todos y los retos que plantean los modelos de lenguaje de gran tamaño.

La lista de participantes incluye figuras de primer nivel. El rey Felipe VI de España será el invitado principal y se encargará de inaugurar el congreso el 15 de octubre. También asistirán Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), junto a otros destacados panelistas.

El evento rendirá homenaje al nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, impulsor de la realización del congreso en Perú, con una sesión plenaria dedicada a su trayectoria.

Arequipa fue confirmada como la sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

Impacto local y programa cultural

El impacto del CILE en Arequipa irá más allá del ámbito académico. Chávez-Taffur subrayó ante la agencia estatal que la ciudad experimentará beneficios directos en sectores como el transporte, la hotelería y la gastronomía, debido a la llegada de delegaciones internacionales y la realización de actividades paralelas.

La presencia de instituciones peruanas, como el Diario Oficial El Peruano, que celebrará sus 200 años con una exposición especial, refuerza la dimensión cultural y local del evento.

Previo al congreso, desde el 3 de octubre, Arequipa será escenario de un programa cultural que incluirá presentaciones, diálogos y exposiciones, abierto tanto a los asistentes como al público general. Estas actividades buscan involucrar a la comunidad local y enriquecer la experiencia de los visitantes, según detalló Andina.

La elección de esta región como sede marca un hito en la historia del CILE, que por primera vez se realiza en territorio peruano. El lema de esta edición, “Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial”, refleja la voluntad de abordar los retos contemporáneos del idioma desde una perspectiva inclusiva y tecnológica.

El evento cuenta con el respaldo de aliados internacionales como el Instituto Cervantes, la RAE y la embajada de España, así como con el apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín, anfitriona de la ceremonia de lanzamiento.

