Christian Rodríguez muestra las amenazas que recibió antes de ser atacado por Gustavo Salcedo: “La guerra no ha empezado”

El productor de televisión ha iniciado un proceso legal contra el aún esposo de Maju Mantilla, luego de que el pasado 26 de septiembre lo agrediera físicamente

El caso del productor de televisión Christian Rodríguez y el empresario Gustavo Salcedo sumó nuevas pruebas. La defensa de Rodríguez presentó imágenes y mensajes de amenazas previos al ataque físico que sufrió el pasado 26 de septiembre, según informó el programa Día D, que dedicará su edición de esta noche al caso.

De acuerdo con la información revelada, la disputa entre ambos inició cuando Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, acusó al productor de haberse entrometido en su matrimonio semanas antes de la agresión. Tras ese episodio, Rodríguez denunció oficialmente a Salcedo, quien lo golpeó en plena vía pública en San Isidro. Ahora, la investigación gira en torno a si Salcedo planificó el ataque con antelación.

Las evidencias entregadas a la justicia incluyen imágenes de una corona de flores enviada a Rodríguez con el mensaje: “Cuídate mucho. Con cariño…”. A esto se suma una conversación por WhatsApp que advierte: “La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer”.
La abogada del productor remarcó que este material respalda la hipótesis de un atentado: “Tiene que investigarse como es, como un atentado contra la vida del señor Christian”, según el testimonio recogido por ATV.

El caso generó amplio interés mediático, no solo por el episodio de violencia, sino por los antecedentes de amenazas que ahora figuran dentro del expediente judicial.

El atentado contra Christian Rodríguez y las disculpas de Gustavo Salcedo

El 26 de septiembre, Gustavo Salcedo interceptó y agredió físicamente a Christian Rodríguez a la salida de un estudio jurídico en Lima. Salcedo, a bordo de una camioneta, chocó el auto donde se encontraba Rodríguez junto a su familia. De inmediato, el empresario descendió del vehículo y se dirigió directo al productor.

El ataque, captado por cámaras de seguridad, mostró cómo Salcedo empujó a Rodríguez hasta la berma y le propinó varios golpes ante la mirada de los testigos. La pareja de Rodríguez intentó intervenir, pero terminó en el suelo junto al productor. Salcedo lanzó una patada antes de retirarse entre insultos y gritos.

Rodríguez requirió atención médica y presentó una denuncia formal ante una comisaría de la capital. Las imágenes del incidente circularon por redes sociales, lo que sumó presión a los implicados y motivó la reacción de diversos usuarios.

En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ emitido el 30 de septiembre, Gustavo Salcedo dio su versión del hecho: “Estoy aquí dando la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso”, manifestó en la pantalla de Willax. Además, el empresario pidió frenar la cobertura mediática sobre su vida privada: “No quiero que mi vida sea una novela pública”, declaró.

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez | Willax
Durante la misma conversación, Salcedo sostuvo: “El motivo por el cual he aceptado conversar con ustedes es primero para decir que yo no justifico la violencia, número uno. Segundo, para pedir disculpas públicamente a esta persona”.

El empresario señaló que su reacción fue producto de la tensión generada por el vínculo entre Rodríguez y Maju Mantilla, asegurando que esperaba unas disculpas que, según él, no recibió: “Fue un acontecimiento puntual. Lo que buscaba era una disculpa por parte de este sujeto que nunca llegó. No lo justifico, no estuvo bien y asumo mi responsabilidad de lo que ocurrió”.

La edición de este domingo de Día D incluirá los mensajes de amenaza y otras pruebas, mientras la justicia peruana determina el rumbo de la investigación contra Salcedo por atentado contra la integridad de Christian Rodríguez.

