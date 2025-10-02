Perú

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

La representante peruana apareció con el traje típico de Tailandia y en traje de gala para mostrarse al mundo. Su pasarella fue aplaudida

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar

La ciudad de Bangkok, en Tailandia, fue escenario este 2 de octubre del inicio oficial del Miss Grand International 2025, evento en el que la representante peruana Flavia López realizó su primera presentación ante el jurado y el público internacional. Durante la ceremonia de bienvenida, las candidatas desfilaron en pasarela con vestidos de gala y trajes típicos, marcando el comienzo de la competencia internacional.

En su primera aparición, Flavia López vistió un traje rosado diseñado por Luis Prince Hualpa Auris y expresó con fuerza el nombre de Perú en el escenario. En esa salida, aunque experimentó un tropiezo, mantuvo la seguridad y mostró su actitud ante la audiencia. La candidata hizo notar su sello personal a través de un guiño del ojo, elemento que la distingue en el certamen.

Flavia López deslumbró en su
Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

En la segunda parte de la noche, la peruana apareció con un traje amarillo tradicional de Tailandia, acompañado por una corona creada por Alejandro Arraiz. Su presencia se caracterizó por una actitud segura y un manejo escénico elogiado en redes sociales.

Entre los comentarios recibidos, resaltaron: “Nos dejaste sin palabras, hipnotizado con esta presentación tuya, no dejo de verla” y “Definitivamente la mejor, la más bella de esta edición”. Otros mensajes destacaron: “Todas deben de tener una marca y ella eligió el guiño del ojo y se le ve súper”.

El concurso ya inició su etapa formal y tiene programada la pasarela de trajes típicos el 13 de octubre. El 15 de octubre se celebrará la ceremonia preliminar, donde se seleccionarán a las finalistas. La gala final y coronación mundial será el 18 de octubre, también en Tailandia.

Flavia López deslumbró en su
Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

La participación de Flavia López genera expectativas en busca de repetir el triunfo obtenido por Luciana Fuster en la edición anterior. Su presencia ha sumado amplio respaldo digital y comentarios favorables por su primera presentación en el contexto internacional.

Polémica entre Ecuador y Perú por el origen del cacao en el Miss Grand International 2025

La competencia previa al Miss Grand International 2025, celebrada en Tailandia, vivió un momento polémico entre las representantes de Ecuador y Perú. El episodio se desarrolló durante una comida grupal en la que Samantha Quenedit, candidata ecuatoriana, presentó un chocolate típico y aseguró que “es el mejor chocolate del mundo”, declaración que fue observada por el resto de las participantes en un ambiente relajado.

La representante peruana, Flavia López, intervino y afirmó: “El cacao es de Perú”. Su comentario, expresado en tono de broma e ironía, sorprendió a las presentes y al público digital, ya que el intercambio fue captado en video y difundido rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram. La reacción de la ecuatoriana fue breve, optando por continuar con la dinámica sin debatir el origen del producto.

El incidente generó amplio debate y viralización, en especial entre usuarios de ambos países. Circularon frases como “Flavia dijo la verdad” y memes que avivaron la discusión. El tema del origen del cacao se posicionó durante horas en redes, con numerosos usuarios tomando partido e impulsando mensajes nacionalistas.

Polémica en el Miss Grand International 2025: Ecuador y Perú tienen incómodo momento por el origen del cacao | TiKTok

Tras la difusión del video, Flavia López publicó un mensaje en sus cuentas oficiales para matizar lo ocurrido: “Lo dije en un tono sarcástico, cero mala intención. El cacao no es exclusivo de un país, sino un regalo de toda Latinoamérica, desde Ecuador, Perú, Colombia y más. Al final es algo que compartimos y nos representa a todos, explicó la candidata peruana.

Con su respuesta, López buscó minimizar la controversia y enfatizar la identidad latinoamericana compartida a través del cacao. El certamen, que incluye a candidatas de todo el mundo, evidenció cómo un producto ancestral puede convertirse en tema de conversación y debate cultural durante un evento de alcance global.

Temas Relacionados

Flavia LópezMiss Grand Internationalperu-entretenimiento

Más Noticias

Empresas peruanas congelan contrataciones para fin de año, según ManpowerGroup: ¿señal de alerta para el empleo en temporada alta?

Las áreas de energía, manufactura, finanzas, bienes raíces y tecnologías de la información presentan las mayores intenciones netas de empleo, superando a los sectores dependientes del consumo, paradójicamente

Empresas peruanas congelan contrataciones para

Retiro AFP 2025: fechas para presentar la solicitud si tu DNI termina en 2

El calendario dispuesto por la Asociación de AFP asigna fechas según el dígito final del DNI y se prolongará hasta el mes de enero de 2026

Retiro AFP 2025: fechas para

Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Mandataria encabezó ceremonia donde se conoció al sucesor del cuestionado titular del Minjus que pretende postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte tomó juramento a

Retiro AFP: Estas son todas las fechas de depósito de cada UIT, según cronograma

Cronograma de desembolsos. Infobae Perú aproximó las fechas en que llegará el dinero de los afiliados según el cronograma de solicitudes que irá hasta el 2026

Retiro AFP: Estas son todas

Más de 1.800 internos aún no han sido identificados en cárceles peruanas, advierte el INPE

La falta de documentación impide controlar adecuadamente la población penal, lo que representa un riesgo en la lucha contra el crimen organizado que opera desde los penales

Más de 1.800 internos aún
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte tomó juramento a

Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

El Congreso se niega a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo y apelará sentencia del PJ

Renuncia de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia sigue sin ser oficial pese a entregar carta a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat en Lima: fecha,

Doja Cat en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el primer concierto de la rapera estadounidense

Magaly Medina descarta su retiro de la TV en 2026: “Me iré cuando yo quiera”

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa y Magaly Medina reacciona: “Ya se acabó el morbo”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

DEPORTES

Alianza Lima vs Boca Juniors:

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

Pablo Ceppelini reaccionó a los reclamos de hinchas en Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025: “Siempre te obligan a ganar”

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”