Perú

Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente vehicular en Arequipa y quedan bajo observación médica

La funcionaria y parte de su equipo fueron asistidos por profesionales médicos luego de un incidente de tránsito registrado cerca de San Juan de Tarucani, mientras cumplían una agenda de actividades oficiales en el sur del país

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Ana Peña Cardoza
Ana Peña Cardoza

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, y parte de su equipo experimentaron un accidente vehicular el sábado 4 de octubre en Arequipa mientras cumplían actividades oficiales, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de un comunicado. El hecho fue registrado en las inmediaciones del distrito de San Juan de Tarucani una vez finalizada la segunda actividad del día, cuando el grupo se desplazaba hacia su siguiente compromiso institucional.

Atención médica inmediata y estado de la comitiva

Al ocurrir el incidente, los servicios de emergencia brindaron atención sanitaria de forma inmediata a la ministra Peña y a los miembros de su delegación. El MIMP confirmó que todos los implicados se encuentran actualmente estables y bajo observación médica. “Tanto la ministra como los acompañantes recibieron atención inmediata proporcionada por profesionales de la salud”, comunicó la cartera responsable de políticas de protección para mujeres y poblaciones vulnerables.

De acuerdo con la información proporcionada, la situación se encuentra controlada y no existe riesgo vital alguno para quienes integraban la comitiva. Peña Cardoza cumple agenda oficial en la región sur del país desde el inicio de la jornada, y el viaje formaba parte de las actividades programadas en representación del ministerio.

Comunicado del MIMP
Comunicado del MIMP

Ruta y actividades en Arequipa

El itinerario de Ana Peña y su equipo contemplaba desplazamientos por diversos puntos de Arequipa en el marco de reuniones con autoridades locales y poblaciones en situación de vulnerabilidad. El percance sobrevino luego de que el grupo finalizó la segunda actividad programada en su agenda y se dirigía hacia la tercera. La cartera remarcó que “el hecho ocurrió en inmediaciones de San Juan de Tarucani y no representó mayores consecuencias para la integridad de la ministra y sus acompañantes”.

Por motivos de protocolo y prevención, el personal fue evaluado tras el suceso. El ministerio agradeció las expresiones de solidaridad recibidas desde distintos sectores y ratificó la continuidad de su trabajo institucional.

Comunicado institucional y reacción oficial

En su comunicado público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó: “El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país”. La comunicación destaca además que la agenda ministerial busca fortalecer acciones directas con comunidades vulnerables y organizaciones civiles, así como impulsar políticas de protección y empoderamiento femenino.

Las circunstancias exactas que originaron el siniestro no han sido precisadas, aunque fuentes oficiales aseguraron que las indagaciones seguirán para esclarecer las causas del incidente.

Seguridad vial y contexto de los accidentes en el Perú

La seguridad en las carreteras peruanas sigue siendo motivo de preocupación. Según datos recientes, más del 50% de los accidentes en carretera están relacionados con la distracción por uso de teléfonos celulares mientras se conduce. Este factor es una de las principales causas de colisiones vehiculares en el país y afecta tanto a conductores particulares como al personal que realiza desplazamientos oficiales. Las autoridades reiteran la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante, recordando que infracciones como el uso de dispositivos móviles durante la conducción pueden derivar en sanciones y poner en riesgo vidas.

Un accidente de tránsito en
Un accidente de tránsito en Cusco

En este contexto, la experiencia reciente de la ministra y su equipo refuerza el llamado a extremar precauciones en los trayectos institucionales, priorizando la integridad de los funcionarios y la continuidad de funciones públicas esenciales.

Temas Relacionados

Ana Peña CardozaMIMPArequipaperu-politica

Más Noticias

Vuelco en sectores agro y textil: crédito tributario por reinversión se calculará sobre ventas netas, y no costos de producción

Nuevas reglas para el incentivo fiscal en textil, confecciones, agrario y agroindustrial entrarán en vigor en 2026, cambiando el cálculo de crecimiento empresarial de costos de producción a ventas netas según decreto oficial

Vuelco en sectores agro y

Susto en la procesión del Señor de los Milagros: anda estuvo a punto de caer durante el recorrido por el Centro de Lima

El hecho ocurrió en el tramo final del recorrido, cuando los cargadores perdieron momentáneamente el equilibrio. No se reportaron heridos

Susto en la procesión del

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 5 de octubre

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más caros en la capital de Perú

Conoce dónde están las gasolineras

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por José Letelier necesitan una victoria para mantener el sueño de la clasificación a cuartos de final luego de debutar con un empate. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

En noviembre del 2024, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Carlos Chávez, ya había anunciado la intención de crear un puerto espacial en la región Piura

Un puerto espacial en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Un puerto espacial en Perú:

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

Manifestantes rechazaron la presencia del ministro de Agricultura y Gobernador de Ayacucho a la salida de la audiencia agraria

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

ENTRETENIMIENTO

Conciertos en Perú: industria más

Conciertos en Perú: industria más allá del espectáculo

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera

Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas

DEPORTES

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025