Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente vehicular en Arequipa y quedan bajo observación médica

Ana Peña Cardoza

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, y parte de su equipo experimentaron un accidente vehicular el sábado 4 de octubre en Arequipa mientras cumplían actividades oficiales, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de un comunicado. El hecho fue registrado en las inmediaciones del distrito de San Juan de Tarucani una vez finalizada la segunda actividad del día, cuando el grupo se desplazaba hacia su siguiente compromiso institucional.

Atención médica inmediata y estado de la comitiva

Al ocurrir el incidente, los servicios de emergencia brindaron atención sanitaria de forma inmediata a la ministra Peña y a los miembros de su delegación. El MIMP confirmó que todos los implicados se encuentran actualmente estables y bajo observación médica. “Tanto la ministra como los acompañantes recibieron atención inmediata proporcionada por profesionales de la salud”, comunicó la cartera responsable de políticas de protección para mujeres y poblaciones vulnerables.

De acuerdo con la información proporcionada, la situación se encuentra controlada y no existe riesgo vital alguno para quienes integraban la comitiva. Peña Cardoza cumple agenda oficial en la región sur del país desde el inicio de la jornada, y el viaje formaba parte de las actividades programadas en representación del ministerio.

Comunicado del MIMP

Ruta y actividades en Arequipa

El itinerario de Ana Peña y su equipo contemplaba desplazamientos por diversos puntos de Arequipa en el marco de reuniones con autoridades locales y poblaciones en situación de vulnerabilidad. El percance sobrevino luego de que el grupo finalizó la segunda actividad programada en su agenda y se dirigía hacia la tercera. La cartera remarcó que “el hecho ocurrió en inmediaciones de San Juan de Tarucani y no representó mayores consecuencias para la integridad de la ministra y sus acompañantes”.

Por motivos de protocolo y prevención, el personal fue evaluado tras el suceso. El ministerio agradeció las expresiones de solidaridad recibidas desde distintos sectores y ratificó la continuidad de su trabajo institucional.

Comunicado institucional y reacción oficial

En su comunicado público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó: “El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país”. La comunicación destaca además que la agenda ministerial busca fortalecer acciones directas con comunidades vulnerables y organizaciones civiles, así como impulsar políticas de protección y empoderamiento femenino.

Las circunstancias exactas que originaron el siniestro no han sido precisadas, aunque fuentes oficiales aseguraron que las indagaciones seguirán para esclarecer las causas del incidente.

Seguridad vial y contexto de los accidentes en el Perú

La seguridad en las carreteras peruanas sigue siendo motivo de preocupación. Según datos recientes, más del 50% de los accidentes en carretera están relacionados con la distracción por uso de teléfonos celulares mientras se conduce. Este factor es una de las principales causas de colisiones vehiculares en el país y afecta tanto a conductores particulares como al personal que realiza desplazamientos oficiales. Las autoridades reiteran la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante, recordando que infracciones como el uso de dispositivos móviles durante la conducción pueden derivar en sanciones y poner en riesgo vidas.

Un accidente de tránsito en Cusco

En este contexto, la experiencia reciente de la ministra y su equipo refuerza el llamado a extremar precauciones en los trayectos institucionales, priorizando la integridad de los funcionarios y la continuidad de funciones públicas esenciales.