Perú

Ana Peña Cardoza: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

La nueva titular del MIMP se desempeñó en la jefatura institucional de la Biblioteca Nacional del Perú

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Ana Peña es la nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables. | TV Perú

Ana Peña Cardoza asumió este sábado 23 de agosto como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en reemplazo de Fanny Esther Montellanos Carbajal, quien ahora pasó a liderar la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.

La nueva titular del MIMP es abogada, con especialización en Derecho Administrativo, Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor. Además, ocupó cargos de dirección en distintas entidades del Estado. Se desempeñó como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, encabezó el Gabinete de Asesores en el Ministerio de Cultura (Mincul) y fue asesora del despacho ministerial en la misma cartera.

Peña Cardoza es abogada con
Peña Cardoza es abogada con especialización en Derecho Administrativo, Derecho de la Competencia y Protección al Consumido - Créditos: Captura de pantallade TVPerú.

Cuenta con experiencia en el campo de la protección al consumidor y la competencia. Ejerció funciones como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde estuvo a cargo de procesos regulatorios y de fiscalización relativos a los derechos de los ciudadanos frente a mercados y servicios.

De acuerdo con la BNP, también fue directora de Fiscalización del mismo instituto y lideró la Oficina Regional del Indecopi en Piura, ejecutando acciones de control a nivel descentralizado.

Cuenta con experiencia directiva en
Cuenta con experiencia directiva en la Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de Cultura y como asesora ministerial - Créditos: BNP.

Cambios en el Midis

Fanny Montellanos Carbajal asumió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tras prestar juramento en una ceremonia encabezada por la presidenta Dina Boluarte. Así, reemplaza en el cargo a Leslie Urteaga, quien había liderado la cartera durante casi siete meses.

Fanny Montellanos es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. | TV Perú

A lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó como directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más entre 2019 y 2022, periodo en el que dirigió iniciativas destinadas a fortalecer la atención de la primera infancia. Previamente estuvo al frente del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar (Inabif) y del Programa Nacional Wawa Wasi. Además, integró el Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En el ámbito académico, cuenta con el título de licenciada en Educación y una Maestría en Política Social con mención en Promoción de Infancia. Realizó un diplomado en Programas de Protección Social para las Américas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y completó cursos de especialización en políticas sociales tanto en Perú como en el exterior.

El regreso de Santivañez

Juan José Santivañez asumió como nuevo ministro de Justicia y Derecho Humanos en un nombramiento con polémica. En marzo de este año, el Congreso de la República lo censuró por su “manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.

Como se recuerda, en esos meses hubo protestas y críticas hacia la gestión de Boluarte por el manejo de la criminalidad en el país, sobre todo de las extorsiones a negocios y profesionales. En total, se obtuvo 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones.

Fuerza Popular figuró entre las bancadas que respaldaron la moción. El portavoz del grupo parlamentario, Arturo Alegría García, indicó que “se habían declarado múltiples estados de emergencia sin aplicar inteligencia ni estrategias”.

A pesar de mantenerse fuera del Poder Ejecutivo por un breve periodo, fue nombrado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental en el Despacho Presidencial, donde sostenía reuniones con ministros.

Temas Relacionados

MIMPMujer y Poblaciones VulnerablesAna Peña Cardozaperu-noticias

Últimas Noticias

Yoshimar Yotún falló increíble penal en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El capitán de los ‘cerveceros’ no pudo concretar el empate desde los doce pasos, su disparo cayó en el palo y provocó el lamento de los hinchas en el estadio Alberto Gallardo

Yoshimar Yotún falló increíble penal

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El extremo argentino aprovechó un gran servicio y definió como un ‘nueve’ para emparejar el marcador en el estadio Alberto Gallardo

Gol de Santiago González tras

Juan José Santiváñez regresa al gabinete ministerial: Dina Boluarte lo nombra ministro de Justicia y Derechos Humanos

Juan Alcántara deja el Ministerio de Justicia, cargo que asumió tras la designación de Arana como presidente del Consejo de Ministros

Juan José Santiváñez regresa al

Sporting Cristal vs UTC 2-2: goles y resumen del empate celeste en el Torneo Clausura de Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori no pudo superar a los cajamarquinos que se defendieron con todo, pero los celestes fallaron en la definición. Yotún falló penal y dos goles fueron anulados para los del Rímac

Sporting Cristal vs UTC 2-2:

Perfil de Fanny Montellanos, ministra que deja el despacho de Mujer y asume el de Desarrollo e Inclusión Social

La funcionaria ejerció desde diciembre de 2022 el cargo de viceministra de Políticas y Evaluación Social en el MIDIS

Perfil de Fanny Montellanos, ministra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se presentaron menos listas que

Se presentaron menos listas que en 2021 y el Gobierno destaca la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

La Fiscalía del Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y el exsenador quedó más cerca de ser enviado a la Argentina

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
La tarde de playa de

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma