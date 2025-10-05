Laura Bozzo y Milett Figueroa serían convocadas para la nueva edición de Gran Hermano Argentina en 2026

La producción de Telefe negocia la participación de ambas figuras, lo que promete una convivencia llena de sorpresas y momentos inolvidables para los seguidores del reality más visto del país (Instagram)

El rumor de una participación conjunta entre Laura Bozzo y Milett Figueroa en Gran Hermano Argentina tomó fuerza tras revelarse que Telefe habría contactado a ambas figuras peruanas para su nueva edición “Generación Dorada”.

El nombre de Figueroa fue mencionado por Gianni Cossío, su amigo cercano, quien confirmó que la modelo recibió una llamada de la producción.

En paralelo, la periodista Marina Calabró señaló que la televisora también busca incluir a Laura Bozzo como una de las protagonistas del reality, que regresará en febrero con una temporada destinada a reunir grandes personalidades del espectáculo.

Milett Figueroa ¿contactada por Telefe)

Los nombres de Laura Bozzo y Milett Figueroa suenan con fuerza para el nuevo Gran Hermano, en una apuesta del canal argentino por personajes polémicos y reconocidos en Latinoamérica. (Perú21)

El interés de Telefe por incorporar a Milett Figueroa en su exitoso formato televisivo ha desatado una ola de comentarios en el mundo del espectáculo.Según Gianni Cossío, amigo cercano de la modelo y actriz peruana, la producción del canal argentino ya se comunicó con ella para ofrecerle una participación en el nuevo ciclo de Gran Hermano, denominado “Generación Dorada”.

Durante una reciente emisión del programa “La noche habla”, Cossío confirmó la versión que desde hace días circulaba entre los seguidores del reality. Su declaración encendió la expectativa tanto en el Perú como en Argentina, donde Milett mantiene una creciente presencia mediática desde su participación en el programa “Bailando 2023”.

Aunque el ofrecimiento no ha sido confirmado oficialmente por Telefe, el rumor ha sido reforzado por fuentes cercanas a la cadena, según dio a conocer Ric La Torre, especialista en temas de farándula peruana. En los foros de televisión y redes sociales, los usuarios ya especulan sobre cómo sería su convivencia dentro de la casa más famosa del país y qué tanto podría influir su experiencia previa en realities peruanos.

Milett, quien consolidó su imagen artística como actriz y modelo, ha mantenido un perfil mediático alto desde su relación con el conductor Marcelo Tinelli. Esta cercanía ha dado pie a versiones que señalan posibles tensiones en caso de que ella acepte la propuesta, debido al carácter reservado de su pareja respecto a su vida privada.

Posible tensión con Marcelo Tinelli<b> </b>

Durante su intervención televisiva, Gianni Cossío confirmó que Milett Figueroa fue convocada por Telefe, aunque no precisó si la artista ya aceptó unirse al famoso reality argentino. (CARAS)

El eventual ingreso de Milett Figueroa a Gran Hermano Argentina podría generar un nuevo capítulo en su relación con Marcelo Tinelli, quien, según fuentes del entorno televisivo, no vería con agrado que su pareja participe en el popular reality de encierro.

Tinelli, figura histórica de la televisión argentina, habría manifestado en privado su preocupación por la exposición mediática que implicaría la presencia de Milett en un formato caracterizado por mostrar la vida íntima de los concursantes durante las 24 horas del día.

“En caso entre Milett, estará encerrada y podría contar muchas cosas, hablar de repente temas que Marcelo no quiere que se sepan de su intimidad”, comentó Gianni Cossío al ser consultado sobre la reacción del empresario argentino.

No obstante, allegados a la modelo afirman que Milett mantiene una relación profesional sólida con Telefe y que cualquier decisión será evaluada cuidadosamente.

Mientras tanto, en las redes, los seguidores del programa anticipan que su participación podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la nueva edición, tanto por su carisma como por la atención que despierta su vínculo con Tinelli.

Laura Bozzo también estaría en la mira<b> </b>

Según trascendidos, Marcelo Tinelli estaría incómodo con la posible incursión de Milett en Gran Hermano, pues teme que el reality abra la puerta a comentarios sobre su vida privada. (Telemundo)

A la par de los rumores sobre Milett Figueroa, la periodista Marina Calabró reveló que Telefe busca sumar a Laura Bozzo al elenco de “Generación Dorada”, la próxima versión de Gran Hermano Argentina. Calabró, quien mantiene una estrecha amistad con Santiago del Moro, conductor del programa, aseguró que la producción pretende reunir a figuras con gran trayectoria televisiva y fuerte personalidad.

Bozzo, conocida por su estilo confrontacional y sus décadas en la televisión latinoamericana, encajaría en el perfil de concursantes que el canal planea incluir en esta temporada especial. La presencia de la conductora peruana generaría, según analistas de espectáculos, un impacto inmediato en el rating, dada su reconocida capacidad para generar debate y su amplia experiencia en formatos de telerrealidad.

De confirmarse su ingreso, sería el regreso de Bozzo a la pantalla argentina tras varios años centrada en producciones internacionales. Su participación significaría también la primera vez que dos figuras peruanas coincidan en un reality de esta magnitud dentro de la televisión del país vecino.

Los rumores de la presencia de Laura Bozzo han despertado reacciones diversas entre el público. Algunos la consideran una elección arriesgada por su historial mediático, mientras otros celebran su posible inclusión como garantía de entretenimiento.