Laura Bozzo reaparece tras ser hospitalizada en Perú y causa revuelo con su mensaje: “Volver a empezar”

La historia muestra el tránsito de Bozzo desde su formación como abogada hasta su éxito mediático en Latinoamérica (ViX)

La conductora de televisión Laura Bozzo volvió a generar conversación en redes sociales tras dar a conocer que fue hospitalizada en Perú para atender un problema de salud que la mantenía con molestias en las rodillas. La noticia encendió la preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también ex participante de La Casa de los Famosos explicó que su ingreso al hospital formó parte de un tratamiento médico que le permitió corregir una dolencia que arrastraba desde hace tiempo. Con un mensaje breve pero optimista, la presentadora aseguró que los resultados fueron satisfactorios.

“Llegando a Perú. Lo mejor, mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr estoy muy feliz volver a empezar”, escribió.

Laura Bozzo hospitalizada en Perú. (Instagram)

La publicación, acompañada de una imagen desde el hospital, rápidamente se viralizó entre sus más de un millón de seguidores en dicha plataforma. Ante ello, distintas personalidades del mundo del espectáculo como Maribel Guardia y Caramelo expresaron públicamente su respaldo y le enviaron buenos deseos en este proceso de recuperación.

El anuncio de su hospitalización no solo generó mensajes de solidaridad de colegas de la industria, también motivó a que cientos de usuarios en redes sociales expresaran su apoyo. Muchos destacaron su energía y la fortaleza con la que ha enfrentado distintos episodios de su vida profesional y personal.

Aunque Bozzo no ha detallado la duración de su estancia en el hospital, sí dejó claro que el procedimiento realizado le permitirá retomar actividades con normalidad. Su mensaje “volver a empezar” fue interpretado por sus seguidores como una señal de que planea regresar con más fuerza a los escenarios mediáticos.

El filme recurre a material de archivo y testimonios para reconstruir la trayectoria de Bozzo en la televisión latinoamericana (ViX)

Con 74 años, Laura Bozzo se mantiene como una de las figuras más reconocidas de la televisión de habla hispana. Su carrera inició en Perú, donde alcanzó notoriedad con Laura en América, un programa que después se transmitió en diversos países y la consolidó como un rostro conocido dentro del entretenimiento.

Más adelante, se trasladó a México, donde encabezó proyectos como Laura de México y Laura sin censura, producciones que lograron gran visibilidad en la televisión abierta. En los últimos años, la conductora ha buscado conectar con nuevas audiencias participando en programas de formato reality. Entre ellos destacan su presencia en MasterChef Celebrity México y en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, donde su carácter y estilo directo volvieron a colocarla en la conversación pública.