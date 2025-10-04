Perú

Matarani con luz verde: Gobierno aprueba adenda de US$698 millones con Tisur y extenderá concesión por 30 años en Arequipa

Recta final. El puerto más importante del sur, responsable del embarque de la mitad del cobre que exporta el Perú, se prepara para transformar su operación durante tres décadas más bajo gestión privada

Esteban Salazar Herrada

Esteban Salazar Herrada


Puerto de Matarani en Arequipa,
Puerto de Matarani en Arequipa, operador por TISUR. El contrato de concesión vigente, firmado en 1999 por 30 años, finalizará en 2029.

El Gobierno de Perú aprobó, mediante decreto supremo, el texto de la Adenda N° 5 para el Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Matarani, situado en la provincia de Islay, Arequipa, abriendo paso a una inversión comprometida de 698 millones de dólares en infraestructura portuaria.

Este acto administrativo representa el penúltimo paso previo a la suscripción formal de la adenda, que permitirá consolidar al Matarani, responsable de la movilización de entre el 40% y 50% del volumen total de cobre que exporta el Perú, como un eje logístico vital para la exportación minera y el comercio exterior desde el sur.

Matarani recibirá inversión de US$698 millones para modernización portuaria

La rúbrica definitiva de la adenda, prevista en las próximas semanas, marcará el hito final del proceso. Fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmaron a Infobae Perú que este es un paso previo en el cronograma y aún resta formalizar la firma entre el Estado y Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur), concesionario del puerto.

De acuerdo con el último expediente conocido, el 65% de las inversiones está previsto para ejecutarse en los próximos tres o cuatro años y apunta a satisfacer la creciente demanda del sector minero e impulsar obras vinculadas a proyectos estratégicos como Majes Siguas II, Corani, Los Calatos, Cotabambas y Haquira.

Entre los principales componentes destacan la construcción de un amarradero multipropósito y un rompeolas capaz de recibir buques de hasta 60.000 DWT, la modernización del muelle y sus instalaciones, la edificación de un almacén de minerales con capacidad de 40.000 toneladas métricas y la instalación de grúas eléctricas, además de un patio para contenedores.

MTC y Tisur avanzan hacia acuerdo final para modernizar Matarani

La autorización surge tras un proceso concertado con la intervención del MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que deliberaron en conjunto para garantizar la viabilidad y legalidad del acuerdo.

El Terminal Portuario de Matarani es operado desde 1999 por Tisur, empresa vinculada a Grupo Tramarsa —a su vez propiedad de Grupo Romero y Global Infrastructure Partners-BlackRock—. En 25 años de concesión, el concesionario comprometió 290,4 millones de dólares en desarrollo y modernización, ubicando al puerto como punta de lanza de las exportaciones de cobre en Latinoamérica.

Arequipa: Matarani se alista para recibir carga de mina Zafranal

El nuevo compromiso de inversión responde al Plan Maestro aprobado por la APN en octubre de 2024 y proyecta un ciclo de desarrollo de largo plazo con una proyección de 30 años. El contrato original vence en 2029 y se busca ampliar la concesión por tres décadas más, habilitando desembolsos iniciales que permitirán adaptar el puerto al tránsito y embarque de minerales provenientes de proyectos productivos mineros de escala.

Matarani presta servicios a las operaciones de Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay, plantas clave para el cobre y zinc en el sur de Perú. La infraestructura renovada permitirá la atención de hasta 1.800 nuevos empleos directos durante la etapa constructiva, un aporte al Estado de 356 millones de dólares y la habilitación de hasta 11.000 millones de dólares en inversiones derivadas para la región.

Tal como adelantó Infobae Perú, el puerto ya estructura acciones para recibir en el futuro la carga de cobre y oro de la mina Zafranal, proyecto de la Compañía Minera Zafranal S.A.C., donde participan Teck Resources Ltd. y Mitsubishi Materials Corporation. La empresa ha anticipado que prevé iniciar la construcción en 2026, con una estimación de desembolso de 2.000 millones de dólares, según declaraciones en la convención PERUMN 37.

Temas Relacionados

MataraniPuertosArequipaTISURadendaMTCZafranalperu-economia

