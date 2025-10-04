Link del retiro AFP: Este es enlace donde se solicitará desde el 21 de octubre

Link del retiro AFP: La web para solicitar hasta 4UIT sería la misma que la del séptimo retiro. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Con el cronograma de solicitudes del retiro AFP ya publicado, miles de afiliados se preparan para pedir hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus cuentas de fondos en el Sistema Privado de Pensiones.

Como se sabe, las solicitudes podrán enviarse desde el martes 21 de octubre, en menos de 20 días, aunque las fechas estarán ordenadas por último dígito del número del DNI. Así, primero pedirán los que tengan una letra al final del número de su documento de identidad, y luego irán del 0 al 9.

Pero ya muchos afiliados se preguntan cuál es el link del retiro AFP y cuándo se sabrá la forma en que se solicitarán estos desembolsos. Ante esto AFP Habitat ha revelado en respuestas a sus afiliados que el registro de solicitudes inicia el 21 de octubre y que se deber registrar a través de www.solicitaretiroafp.pe, de acuerdo con el cronograma establecido. Como se recuerda, este es el mismo enlace que se uso para el séptimo acceso en 2024.

El enlace del octavo retiro AFP sería el mismo que el del séptimo acceso.

Link para solicitar AFP aún no activo

Así, tanto Integra como otras AFP han revelado que sí habrá una web oficial para solicitar el retiro AFP. Como se recuerda, para el séptimo acceso, el del 2024, las solicitudes se mandaron por una web también. Por lo que este proceso se repetiría este 2025, y no se solicitarán los montos a cada entidad AFP por sus sendas plataformas.

"Entendemos que muchos afiliados desean conocer el paso a paso del trámite. Muy pronto estaremos compartiendo la página web oficial donde podrás ingresar tu solicitud de retiro. Recuerda que el proceso será 100% digital siguiendo el cronograma establecido", ha respondido AFP Integra.

Por su lado Profuturo AFP también apunta a las consultas de sus afiliados que “pronto estaremos publicando el link donde puedes presentar la solicitud de retiro”.

Sin embargo, AFP Habitat ya adelantó a un usuario que el enlace será el que se uso el 2024, el siguiente: https://solicitaretiroafp.pe/. Se debe apuntar, sin embargo, que este aún no está activo, dado que las solicitudes se empezarán a enviar desde el martes 21 de octubre, fecha en que ya estaría disponible.

Otras dudas del retiro AFP

Varias afiliados de las AFP están consultando a las empresas que administran sus fondos por las dudas que tienen a puertas de este octavo retiro AFP, que les permitirá sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus fondos de pensiones.

Entre estas, se encuentra una común, sobre los bancos en que podrán recibir estos desembolsos: “Los pagos del retiro de hasta 4 UIT se realizarán en cuentas personales de bancos autorizados como: Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank, Falabella, Banbif y Caja Huancayo. Recuerda que tu cuenta debe estar a tu nombre, ser en soles y no mancomunada”, señaló Integra AFP.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Otra duda es si se puede retirar AFP con el DNI vencido, a lo cual Integra responde que “sí, puedes registrar tu solicitud con el DNI vencido, si aún no has tramitado uno nuevo. Asegúrate de ingresar los datos tal como figuran en tu DNI actual. Próximamente compartiremos la página web para el ingreso de solicitudes”.