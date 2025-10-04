Katia Palma enfrenta a Patricio Parodi tras elegir a Mathías Brivio en ‘Esto es Guerra’: “Eres un traidor”

Patricio Parodi menospreció a Katia Palma y elige a Mathias Brivio en ‘Esto es Guerra’. TikTok

La noche del viernes 3 de octubre, 'Esto es Guerra’ vivió uno de sus momentos más tensos y comentados del año. La inesperada reaparición de Mathías Brivio, histórico conductor del reality, generó una verdadera revolución en el set.

Pero lo que nadie imaginó fue que su regreso no sería como animador, sino como integrante del equipo de los combatientes, provocando sorpresa, decepción y comentarios cruzados entre los competidores.

Brivio, recordado por ser la voz insignia de los guerreros durante las primeras temporadas, apareció en escena con el uniforme rojiverde y fue recibido con vítores, abrazos y aplausos por parte del equipo rival. Su retorno desató un mar de emociones, especialmente entre los guerreros, que no pudieron ocultar su incomodidad al verlo del lado contrario.

Katia Palma quedó impactada con la llegada de Mathías Brivio

La más sorprendida fue Katia Palma, actual líder de los guerreros, quien se enteró en vivo que no estaría sola conduciendo el programa. La producción le comunicó que durante la ausencia de Renzo Schuller, tendría un acompañante especial. Sin embargo, el anuncio vino con una pista intrigante: sería alguien que jamás había defendido a los combatientes.

Cuando finalmente se reveló que el misterioso acompañante era Mathías Brivio, Katia no pudo evitar una expresión de desconcierto. Su reacción fue inmediata y el ambiente cambió por completo. “Esto sí que no me lo esperaba”, comentó visiblemente incómoda.

La situación se volvió aún más tensa cuando Brivio, en tono enérgico, gritó el lema de los combatientes: “¡Somos los pioneros y combate es bacán!”. La frase fue suficiente para que el público estallara en gritos y los combatientes celebraran, mientras los guerreros miraban con evidente desagrado.

Katia Palma enfrenta a Patricio Parodi tras elegir a Mathías Brivio en ‘Esto es Guerra’. Captura de Tv - América TV.

Los guerreros se sintieron traicionados por el histórico conductor

El retorno de Brivio como combatiente generó sentimientos encontrados entre los miembros del equipo dorado. Muchos consideraban al conductor como parte de la identidad de los guerreros, por lo que su nueva posición fue vista casi como una traición.

Entre los más afectados se encontró Patricio Parodi, capitán de los guerreros, quien mantuvo una expresión seria durante toda la presentación. El atleta, conocido por su liderazgo y por su cercanía con los históricos conductores, no ocultó su molestia. Sin embargo, la tensión no se detuvo ahí.

Patricio Parodi tomó una decisión inesperada

Minutos después de la presentación, la producción anunció una dinámica especial: los guerreros y los combatientes debían elegir a su conductor favorito. El momento más esperado fue cuando llegó el turno de Patricio Parodi.

Todos en el set daban por hecho que el capitán de los guerreros apoyaría a Katia Palma, su actual líder y defensora del equipo dorado. Pero para sorpresa de todos, Patricio eligió a Mathías Brivio.

El silencio en el estudio fue total. Las cámaras enfocaron a Katia, quien no disimuló su molestia y le lanzó una frase cargada de ironía:

“Súper contenta. Me siento contenta, ¿sabes por qué estoy contenta, Patricio? Porque acá sí me quieren. Acá sí me dan el respaldo que necesito. Acá no son hipócritas”, expresó visiblemente afectada.

Patricio Parodi eligió a Mathías Brivio en ‘Esto es Guerra’. Captura de Tv - América TV.

El comentario de Katia desató murmullos y miradas incómodas entre los competidores, mientras Parodi respondía con serenidad: “Espero que la próxima semana estés diciendo exactamente lo mismo, y que los combatientes piensen exactamente igual”.

A lo que Katia retrucó con firmeza: “Van a pensar lo mismo, Patricio. Así que, espérate, que yo tengo algo para ti el próximo lunes.”

La actitud de Katia Palma dejó en claro que la decisión de Parodi le dolió en el orgullo. La actriz y conductora, que había asumido recientemente el rol de líder del equipo dorado, no esperaba que su propio capitán le diera la espalda en vivo.

Su reacción fue ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos usuarios salieron en su defensa. Algunos criticaron la decisión de Parodi por considerarla “una falta de lealtad”, mientras otros justificaron su elección alegando que solo se trataba de una competencia televisiva.

Katia Palma enfrenta a Patricio Parodi tras elegir a Mathías Brivio en ‘Esto es Guerra’. Captura de Tv - América TV.