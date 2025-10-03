Flavia López brilla en MGl 2025 y usuarios notan su gran parecido con Rosa Elvira Cartagena: “Es su hija”

Flavia López deslumbra en certamen internacional y es comparada con Rosa Elvira Cartagena. Infobae Perú / Captura: TikTok

La participación de Flavia López, representante oficial del Perú en el Miss Grand International 2025, ha generado un fuerte revuelo no solo en el certamen, sino también en las redes sociales, donde cientos de usuarios quedaron impactados por su belleza y, sobre todo, por el sorprendente parecido que guarda con la recordada exreina de belleza Rosa Elvira Cartagena.

La modelo peruana inició con el pie derecho en la competencia internacional al ingresar al Top 10 del Pre Arrival, una dinámica que consistió en votaciones a través de plataformas digitales y que permitió a las candidatas más populares compartir una cena especial antes de la etapa oficial del concurso.

El logro de Flavia fue recibido con entusiasmo en el Perú, pues marca una señal de respaldo para la joven en una competencia que reúne a representantes de todo el mundo.

Sin embargo, la atención no se centró únicamente en su clasificación, sino en las comparaciones que los usuarios hicieron con Rosa Elvira Cartagena, un nombre que todavía resuena con fuerza en la memoria de los fanáticos de los certámenes de belleza.

“Es igualita a Rosa Elvira Cartagena cuando era joven😮”, escribió la usuaria kathp45 en un comentario que rápidamente sumó miles de reacciones y respuestas. En la misma línea, Cyndycolecciones señaló:

“Es como volver a ver a Rosa Elvira Cartagena”, destacando que la imagen de Flavia le evocaba inmediatamente a la exMiss Perú 1999. La sorpresa se multiplicó en otros mensajes, como el de Nelly Maquera, quien comentó:

“Se parece mucho a Rosa Elvira Cartagena de joven 🙄”, o el de Zambita, que incluso llegó a escribir: “La hija de Rosa Elvira Cartagena, hermosa igual a su mamá”.

¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena?

Los comentarios, que se viralizaron en cuestión de horas, reflejan cómo la figura de Rosa Elvira sigue siendo una referencia inevitable en la historia de los concursos de belleza del país. Y es que, más allá de su innegable atractivo físico, la exmodelo quedó marcada por un episodio que cambió su vida de manera radical.

En 1999, Rosa Elvira Cartagena se convirtió en la mujer más bella del Perú tras obtener la corona de Miss Perú. Sin embargo, pocos días después, protagonizó un escándalo que pasaría a los anales del espectáculo nacional.

Denunció que la corona, valorizada en 100 mil dólares, había desaparecido de su maleta durante un viaje, lo que desató un operativo para recuperar la joya. Las investigaciones, sin embargo, tomaron un giro inesperado cuando las autoridades concluyeron que la pieza nunca fue robada y que siempre estuvo en posesión de la reina de belleza.

Este hecho generó la decisión de Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, de vetar de por vida a Rosa Elvira Cartagena de cualquier certamen.

Desde entonces, su nombre quedó asociado no solo a su victoria como reina, sino al escándalo del supuesto robo de la corona, un episodio que la convirtió en personaje mediático de alto impacto en la televisión y la prensa de la época.

Por ello, las comparaciones con Flavia López no son menores: mientras la joven modelo peruana comienza a escribir su propia historia en un certamen internacional de gran prestigio, la sombra de Rosa Elvira se proyecta con fuerza como un recuerdo inevitable para los seguidores del mundo de la belleza. La asociación entre ambas no solo habla de un parecido físico, sino también de la carga simbólica que Rosa Elvira representa para el público peruano.

