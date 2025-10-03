Perú

Flavia López brilla en MGl 2025 y usuarios notan su gran parecido con Rosa Elvira Cartagena: “Es su hija”

La representante peruana ingresó al Top 10 del Pre Arrival y fue tendencia por su parecido con la exMiss Perú 1999

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Flavia López deslumbra en certamen internacional y es comparada con Rosa Elvira Cartagena. Infobae Perú / Captura: TikTok

La participación de Flavia López, representante oficial del Perú en el Miss Grand International 2025, ha generado un fuerte revuelo no solo en el certamen, sino también en las redes sociales, donde cientos de usuarios quedaron impactados por su belleza y, sobre todo, por el sorprendente parecido que guarda con la recordada exreina de belleza Rosa Elvira Cartagena.

La modelo peruana inició con el pie derecho en la competencia internacional al ingresar al Top 10 del Pre Arrival, una dinámica que consistió en votaciones a través de plataformas digitales y que permitió a las candidatas más populares compartir una cena especial antes de la etapa oficial del concurso.

Redes sociales enloquecen al notar
Redes sociales enloquecen al notar la similitud entre Flavia López y Rosa Elvira Cartagena. Infobae Perú / Captura: TikTok

El logro de Flavia fue recibido con entusiasmo en el Perú, pues marca una señal de respaldo para la joven en una competencia que reúne a representantes de todo el mundo.

Sin embargo, la atención no se centró únicamente en su clasificación, sino en las comparaciones que los usuarios hicieron con Rosa Elvira Cartagena, un nombre que todavía resuena con fuerza en la memoria de los fanáticos de los certámenes de belleza.

Redes sociales enloquecen al notar
Redes sociales enloquecen al notar la similitud entre Flavia López y Rosa Elvira Cartagena. Infobae Perú / Captura: TikTok

Es igualita a Rosa Elvira Cartagena cuando era joven😮”, escribió la usuaria kathp45 en un comentario que rápidamente sumó miles de reacciones y respuestas. En la misma línea, Cyndycolecciones señaló:

Redes sociales enloquecen al notar
Redes sociales enloquecen al notar la similitud entre Flavia López y Rosa Elvira Cartagena. Infobae Perú / Captura: TikTok

Es como volver a ver a Rosa Elvira Cartagena”, destacando que la imagen de Flavia le evocaba inmediatamente a la exMiss Perú 1999. La sorpresa se multiplicó en otros mensajes, como el de Nelly Maquera, quien comentó:

Se parece mucho a Rosa Elvira Cartagena de joven 🙄”, o el de Zambita, que incluso llegó a escribir: “La hija de Rosa Elvira Cartagena, hermosa igual a su mamá”.

Redes sociales enloquecen al notar
Redes sociales enloquecen al notar la similitud entre Flavia López y Rosa Elvira Cartagena. Infobae Perú / Captura: TikTok

¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena?

Los comentarios, que se viralizaron en cuestión de horas, reflejan cómo la figura de Rosa Elvira sigue siendo una referencia inevitable en la historia de los concursos de belleza del país. Y es que, más allá de su innegable atractivo físico, la exmodelo quedó marcada por un episodio que cambió su vida de manera radical.

En 1999, Rosa Elvira Cartagena se convirtió en la mujer más bella del Perú tras obtener la corona de Miss Perú. Sin embargo, pocos días después, protagonizó un escándalo que pasaría a los anales del espectáculo nacional.

Denunció que la corona, valorizada en 100 mil dólares, había desaparecido de su maleta durante un viaje, lo que desató un operativo para recuperar la joya. Las investigaciones, sin embargo, tomaron un giro inesperado cuando las autoridades concluyeron que la pieza nunca fue robada y que siempre estuvo en posesión de la reina de belleza.

Redes sociales enloquecen al notar
Redes sociales enloquecen al notar la similitud entre Flavia López y Rosa Elvira Cartagena. Infobae Perú / Captura: TikTok

Este hecho generó la decisión de Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, de vetar de por vida a Rosa Elvira Cartagena de cualquier certamen.

Desde entonces, su nombre quedó asociado no solo a su victoria como reina, sino al escándalo del supuesto robo de la corona, un episodio que la convirtió en personaje mediático de alto impacto en la televisión y la prensa de la época.

Por ello, las comparaciones con Flavia López no son menores: mientras la joven modelo peruana comienza a escribir su propia historia en un certamen internacional de gran prestigio, la sombra de Rosa Elvira se proyecta con fuerza como un recuerdo inevitable para los seguidores del mundo de la belleza. La asociación entre ambas no solo habla de un parecido físico, sino también de la carga simbólica que Rosa Elvira representa para el público peruano.

Rosa Elvira Cartagena. foto: Captura
Rosa Elvira Cartagena. foto: Captura

Temas Relacionados

Flavia LópezRosa Elvira CartagenaMGIMiss Grand international 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 3 de octubre en el Perú: una fecha marcada por rupturas políticas y transformaciones sociales

Acontecimientos del 3 de octubre revelan momentos decisivos en la historia peruana, desde rebeliones y golpes de Estado hasta reformas estructurales que redefinieron el rumbo político y social del país

Qué se celebra el 3

Ganadores de la Kábala este 2 de octubre de 2025

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Ganadores de la Kábala este

Amigo íntimo de Milett Figueroa revela la verdad de su relación con Marcelo Tinelli: “Ruptura si hubo, se pelean por la distancia”

El amigo más cercano de Milett reveló en un programa argentino que la pareja sí se separó por un tiempo y que sus peleas son constantes

Amigo íntimo de Milett Figueroa

Partidos de hoy, jueves 2 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada de cotejos de alto voltaje, tanto en Europa como en Sudamérica. También habría participación de dos jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, jueves 2

Estos son los 9 tipos de senos, según la forma de los pezones

Conocer las distintas formas de los pezones no solo ayuda a normalizar esta diversidad, sino también a derribar prejuicios que suelen generar inseguridad en muchas mujeres

Estos son los 9 tipos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso apeló orden de otorgar

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

ENTRETENIMIENTO

Amigo íntimo de Milett Figueroa

Amigo íntimo de Milett Figueroa revela la verdad de su relación con Marcelo Tinelli: “Ruptura si hubo, se pelean por la distancia”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva: “Empezando las clases”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 2

Partidos de hoy, jueves 2 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

Golazo de Luis Ramos con potente disparo y ‘huacha’ incluida que se postula como el mejor de la Copa de Colombia 2025

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto