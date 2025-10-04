Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿Quiénes deben asistir a la prueba este domingo 05 de octubre?

La segunda jornada del proceso de admisión de la UNMSM continuará este domingo en el que miles de postulantes lucharán por una vacante

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El examen de San Marcos
El examen de San Marcos se reprogramó y ahora se llevará a cabo durante cuatro fechas en octubre - Créditos: UNMSM.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo este sábado 4 de octubre la primera convocatoria de su examen de admisión 2026-I, con una masiva participación de jóvenes provenientes de distintas regiones. La jornada representa el inicio del proceso para que los aspirantes consigan un lugar en esta reconocida institución pública.

Para la segunda fecha, establecida para el domingo 5, solo tendrán acceso quienes estén registrados en las áreas de Ciencias Básicas y de Ingenierías. El proceso contempla una importante variedad de carreras científicas y tecnológicas, alineadas con la demanda nacional e internacional de profesionales especializados en los sectores más dinámicos de la actualidad.

Miles de postulantes asistirán este
Miles de postulantes asistirán este domingo 05 de octubre - Créditos: UNMSM.

Entre las especialidades comprendidas en el área de Ciencias Básicas aparecen Ciencias Biológicas, Genética y Biotecnología, Microbiología y Parasitología, Física, Matemática, Estadística, Investigación Operativa y Computación Científica. Estas opciones forman parte clave para el desarrollo de la investigación científica y la innovación en el Perú.

El grupo de la otra parte, por su parte, suma una oferta académica fortalecida con carreras como Química, Ingeniería Química, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento, Ingeniería Mecánica de Fluidos, Ingeniería Geológica, Ingeniería Geográfica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Industrial, Ingeniería Textil y Confecciones, Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Nuclear, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software y Ciencia de la Computación.

El examen tiene 100 preguntas
El examen tiene 100 preguntas que tenían que ser respondidas dentro de las tres horas establecidas para su desarrollo - Crédito: UNMSM

¿Cuál es la hora de entrada?

Las disposiciones emitidas por la universidad indican que el acceso al campus se admitirá únicamente entre las 6 h y las 8:30 h. No se permitirá el ingreso luego de ese intervalo, y aquellos que falten el día fijado o lleguen fuera del horario perderán el derecho a rendir la prueba y no recibirán el reembolso del pago de inscripción.

¿Cuáles son los objetos prohibidos?

El día de la evaluación, los postulantes no pueden portar artículos como lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, separatas, revistas, libros ni cuadernos.

De la misma forrma, está restringido el acceso con dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tablets, relojes inteligentes, radios, reproductores de audio y video, memorias USB, microcámaras o cualquier objeto que permita la transmisión o recepción de información. Además, se prohíbe ingresar con elementos personales como tarjetas bancarias, pase para transporte público, audífonos, cables, aretes, anillos, pulseras, piercings, atomizadores, llaveros, llaves de vehículos o domicilios, golosinas, bebidas y servilletas.

Los postulantes deben cumplir con
Los postulantes deben cumplir con el reglamento al ingresar - Créditos: UNMSM.

Vacantes para estas áreas

Área B: Ciencias Básicas (EBR y EBA)

  • Química: 28
  • Ciencias Biológicas: 25
  • Genética y Biotecnología: 21
  • Microbiología y Parasitología: 23
  • Física: 35
  • Matemática: 49
  • Estadística: 47
  • Investigación Operativa: 49
  • Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería (EBR y EBA)

  • Ingeniería Química: 38
  • Ingeniería Agroindustrial: 35
  • Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
  • Ingeniería Geológica: 21
  • Ingeniería Geográfica: 25
  • Ingeniería de Minas: 15
  • Ingeniería Metalúrgica: 15
  • Ingeniería Civil: 27
  • Ingeniería Ambiental: 15
  • Arquitectura y Urbanismo: 20
  • Ingeniería Industrial: 73
  • Ingeniería Textil y Confecciones: 26
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
  • Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
  • Ingeniería Electrónica: 45
  • Ingeniería Eléctrica: 20
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
  • Ingeniería Biomédica: 15
  • Ingeniería Mecatrónica: 20
  • Ingeniería Nuclear: 20
  • Ingeniería de Sistemas: 32
  • Ingeniería de Software: 15
  • Ciencia de la Computación: 15

Temas Relacionados

San Marcosexamen de San MarcosUNMSMperu-noticias

Más Noticias

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

La joven utilizó un ‘live’ en redes sociales para compartir que no mantiene contacto alguno con el cantante y que la ausencia se repite desde su infancia, señalando además falta de apoyo emocional y presencia paterna

Hija de Christian Domínguez revela

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y cómo enfrenta la mirada mediática

La actriz conversó con Infobae Perú sobre su papel en la comedia teatral Inmaduros, donde comparte escena con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, y adelanta detalles de su primer unipersonal, un proyecto que mezcla humor y reflexión sobre los recuerdos y el desapego.

Gia Rosalino: su papel en

Tricicleros con megáfono serán sancionados por exceder los niveles de ruido en el Centro de Lima: ¿De cuánto es la multa?

Los tricicleros y comerciantes que sobrepasen el umbral de decibeles enfrentarán sanciones que incluyen la retención de vehículos y costosas multas

Tricicleros con megáfono serán sancionados

Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana para duelo con Chile en amistoso: la contundente razón de su ausencia

El delantero de Alianza Lima quedó afuera del choque contra los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago. Entérate si habrá un llamado de último momento

Kevin Quevedo fue desconvocado de

ONPE: Este es el pago que recibirán los miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026

Los miembros de mesa deberán participar en jornadas de capacitación donde recibirán instrucciones sobre la instalación de la mesa, el registro de los votos y el correcto llenado de las actas electorales

ONPE: Este es el pago
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE: Este es el pago

ONPE: Este es el pago que recibirán los miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026

Kira Alcarraz se niega a disculparse por amenazar a periodista y justifica la agresión: “Ella me provocó”

Fiscalía: Frase “hay que cargárselo” de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti es una instigación al homicidio

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez revela

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y cómo enfrenta la mirada mediática

Tilsa minimiza a Milett y atribuye éxito a su madre y a Tinelli: “Acapara titulares por estar con un señor de más de 65 años”

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Karla Tarazona enfrenta a Bryan Torres tras el nacimiento del hijo de Samahara Lobatón: “Tú eres conocido por ser el ‘chupe’”

DEPORTES

Kevin Quevedo fue desconvocado de

Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana para duelo con Chile en amistoso: la contundente razón de su ausencia

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad: duelo en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”