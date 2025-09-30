Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿Quiénes deben asistir a la prueba este sábado 04 de octubre?

El proceso de admisión de la UNMSM es uno de los más concurridos en el país debido a la amplia oferta académica y al prestigio de la institución, reconocida como una de las principales casas de estudios superiores en el Perú

Por Alejandro Aguilar

El examen de admisión de San Marcos se llevará a cabo en cuatro fechas en octubre - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la reprogramación de las fechas de su examen de admisión y este sábado 4 de octubre organizará la primera jornada de evaluación en el campus universitario.

Esta convocatoria marca el comienzo del proceso de selección para el ciclo 2026-I e involucra una importante movilización de postulantes provenientes de diferentes regiones del país.

Para esta primera fecha, el ingreso está reservado a quienes se encuentran inscritos en carreras de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Los aspirantes deberán presentarse en las instalaciones correspondientes, cumpliendo las indicaciones establecidas en el cronograma oficial de la universidad.

El examen de San Marcos se reprogramó y ahora se llevará a cabo durante cuatro fechas en octubre - Créditos: UNMSM.

Entre las especialidades contempladas figuran Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía, Administración Marítima y Portuaria, Marketing,Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto y Finanzas Públicas y Criminalística Financiera Forense.

El grupo de áreas también incluye las carreras de Economía, Economía Pública, Economía Internacional, Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, Lengua, Traducción e Interpretación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía.

La primera jornada del examen de San Marcos se llevará a cabo este 04 de octubre (Foto: Andina)

Cantidad de vacantes en estas áreas

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35
San Marcos es una de de las universidades más prestigiosas del país (Créditos: UNMSM)

Cronograma de fechas

  • Domingo 5 de octubre: Aspirantes del área B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías).
  • Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), con excepción de quienes postulan a Medicina Humana.
  • Domingo 12 de octubre: Examen exclusivo para postulantes a Medicina Humana.

¿Qué está prohibido llevar al examen de admisión?

La universidad informó que el examen de admisión se llevará a cabo bajo rigurosas medidas de seguridad. No estará permitido ingresar con dispositivos electrónicos como celulares, radios, audífonos, reproductores de música, memorias USB, microcámaras ni equipos de transmisión de datos.

También, se restringe el acceso con lápices, borradores, tajadores, libros, material impreso o manuscrito, además de mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, atomizadores, llaveros o servilletas.

Respecto a la indumentaria, la UNMSM indicó que los postulantes deben asistir con ropa cómoda y sencilla. Queda prohibido el uso de polos y chompas con capucha, pantalones o vestidos con correas, prendas con detalles metálicos, aretes, piercings y elementos similares. El calzado tiene que ser sencillo, sin hebillas ni partes de metal.

En cuanto al cabello, tanto mujeres como hombres con melena larga deberán llevarlo suelto, sin colets, ganchos ni otro tipo de accesorio. Tampoco se permitirá el uso de aretes ni adornos personales para ingresar al examen.

