Señor de los Milagros: Indeci brinda consejos para asistir de manera segura a la procesión

Las autoridades destacan la importancia de mantener una actitud preventiva, seguir instrucciones oficiales y actuar con serenidad ante cualquier eventualidad

Por Alejandro Aguilar

El Señor de los Milagros
El Señor de los Milagros también recorrerá por las calles del Callao - Créditos: Andina.

El Señor de los Milagros saldrá en procesión el 4, 18, 19, 26 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre, recorriendo vías centrales en Lima y Callao con la presencia de miles de personas que acuden para reafirmar su fe en una de las expresiones religiosas de mayor arraigo en el país.

Ante este evento multitudinario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a priorizar la protección individual y de sus allegados durante toda la jornada.

Quienes coordinen estas actividades recalcan que es esencial mantener una actitud preventiva, respetar las indicaciones del personal a cargo y conservar la serenidad en cualquier situación.

La entidad advierte que, frente a imprevistos, se debe actuar con mesura, abandonar el área en fila, evitar forcejeos y distanciarse de los sectores con mayor flujo. Estas pautas persiguen que el desarrollo de la festividad resulte ordenado y sin incidentes.

El anda del Cristo de
El anda del Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad en una de las procesiones más multitudinarias del mundo católico - Créditos: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Los organizadores subrayan la necesidad de identificar adecuadamente a los grupos más frágiles: menores, adultos de edad avanzada, gestantes y personas con necesidades especiales.

Para ellos, portar información básica de contacto resulta vital. Asimismo, aconsejan definir un lugar de reunión alternativo en caso de separación accidental, lo cual refuerza la confianza entre quienes asisten y posibilita la pronta ubicación si se da una pérdida momentánea.

Las autoridades sugieren mantenerse alejados de los sectores con gran acumulación de fieles, ya que los amontonamientos incrementan el peligro de incidentes. También insisten en no acceder a áreas congestionadas y atender constantemente a personas bajo cuidado especial. La vigilancia mutua y el compromiso colectivo permiten sortear obstáculos y vivir una ocasión ordenada.

La aplicación de estas reglas promueve el resguardo comunitario en convocatorias que cada año movilizan a creyentes de distintos distritos y revitalizan la devoción al Cristo Moreno en ambos territorios. El mensaje enfatiza que una conducta solidaria disminuye imprevistos y apoya a quienes brindan servicios de auxilio en el marco de esta celebración tradicional.

El Instituto Nacional de Defensa
El Instituto Nacional de Defensa Civil exhorta a tomar precauciones y priorizar la seguridad personal y familiar durante la procesión - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los seis recorridos?

  • Primera salida (sábado 4 de octubre): El recorrido comienza en la Iglesia Las Nazarenas, situada en la av. Tacna. Continúa por la av. Emancipación, el jr. Chancay y el jr. Conde de Superunda. Al mediodía se realizará la ‘levantada mundial’, cuando suene la campana y se eleve el anda de forma simultánea en Lima, en 41 hermandades del extranjero y en 11 del Perú.
  • Segunda salida (sábado 18 de octubre): El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.
  • Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.
  • Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.
  • Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.
  • Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.

